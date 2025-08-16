धुळे : देशभरात स्वातंत्र्य दिनाचा (15 ऑगस्ट) जल्लोष मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात असताना, दुसऱ्या बाजूला धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात एक हृदयद्रावक घटना घडली. शिरपूर तालुक्यातील एका गावात अवघ्या 8 वर्षांच्या चिमुरडीवर अमानुष पद्धतीने लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना उजेडात आल्यानंतर परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या विकृत कृत्याचा तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. आरोपीवर कठोरातील कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.
आरोपीवर गुन्हा दाखल : या प्रकरणी शिरपूर तालुका पोलिसांनी त्वरीत कारवाई करत आरोपी अनिल काळे (वय 28, व्यवसाय हॉटेल चालक) याला ताब्यात घेतलं असून, त्याच्याविरोधात गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेची माहिती परिसरात वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर नागरिकांच्या भावना संतप्त झाल्या. रोष व्यक्त करत नागरिकांनी शिरपूर साखर कारखान्याच्या समोर असलेल्या आरोपी अनिल काळेच्या हॉटेलवर हल्ला चढवत हॉटेलची जोरदार तोडफोड केली. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं असून, पोलिसांनी वेळीच घटनास्थळी दाखल होऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
'खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवावा' : आज सकाळी घटनास्थळी फॉरेन्सिक लॅबचं पथक दाखल झालं होतं. यावेळी पोलीस उपविभागीय अधिकारी सुनील गोसावी आणि सांगवी पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक जयपाल हिरे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासाची पाहणी केली. या अमानुष घटनेनं संपूर्ण शिरपूर तालुका हादरून गेला असून, नागरिकांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे. आरोपीवर तत्काळ कठोर कारवाई करून त्याच्यावरचा खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवावा, अशी जोरदार मागणी स्थानिक ग्रामस्थांकडून केली जात आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास शिरपूर तालुका पोलिसांकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे.
हेही वाचा