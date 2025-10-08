जळगाव शहरात घडली विचित्र घटना, अंत्यसंस्कारानंतर वृद्ध महिलेच्या अस्थींची चोरी, नेमकं काय घडलं?
जळगाव शहरात एक विचित्र घटना घडली आहे. येथील स्मशानभूमीतून सोन्याच्या लालसेपोटी एका वृद्ध महिलेच्या अस्थींची चोरी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
जळगाव : शहरात एक डोकं चक्रावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. येथील मेहरून स्मशानभूमीतून सोन्याच्या लालसेपोटी एका वृद्ध महिलेच्या अस्थींची चोरी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. गायत्री नगर येथील छबाबाई काशिनाथ पाटील यांचं वृद्धापकाळानं निधन झाल्यानंतर सोमवारी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आलेत. त्यांच्या इच्छेनुसार मृतदेहावरील सोन्याचे दागिने काढण्यात आले नव्हते. याचा गैरफायदा घेत अज्ञात चोरट्यांनी सोमवारी रात्री स्मशानभूमीतून त्यांच्या अस्थीतील डोकं, हात आणि पायाचा भाग चोरून नेला. या घटनेमुळे शहरात मोठी खळबळ उडाली असून, पाटील कुटुंबीयांनी महापालिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत प्रश्न उपस्थित केलेत. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नेमकी घटना काय? : गायत्रीनगर येथील रहिवासी असलेल्या छबाबाई काशिनाथ पाटील (वय 74) यांचे 5 ऑक्टोबर रोजी निधन झालं. यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांच्यावर मेहरूण येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आलेत. पण एक दिवसानंतर अस्थी गोळा करण्यासाठी नातेवाईक जेव्हा स्मशानभूमीत पोहोचले, तेव्हा त्यांना मोठा धक्का बसला. छबाबाई यांच्या डोकं, हात आणि पायाच्या अस्थी गायब असल्याचं दिसून आलं. यानंतर छबाबाईंच्या कुटुंबीयांनी अंगावरील सोनं काढण्यासाठी अस्थी चोरी केल्याचा आरोप केला आहे. मृत छबाबाईंचे पुत्र राजेंद्र पाटील आणि कुटुंबीयांनी सोनं नको आहे, फक्त छबाबाईंच्या अस्थी परत मिळाव्यात, अशी मागणी केली आहे.
मृत्यूनंतरही दागिने अंगावरच राहावे, अशी इच्छा : छबाबाईंच्या गळ्यात एक तोळा सोन्याचे मणी, नाकात नथ, सोन्याची टिकली, कानात बाळ्या आणि कुडके असे जवळपास दोन तोळे सोन्याचे दागिने होते. छबाबाईंना सोन्याच्या दागिन्यांची विशेष आवड होती आणि त्यांनी मृत्यूनंतरही त्यांचे दागिने अंगावरच राहावे, अशी इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या इच्छेचा आदर ठेवून दागिने अंगावरच ठेवून त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले. परंतु नंतर चोरट्यांनी छबाबाईंच्या अस्थींपासून सोन्याचे दागिने चोरी केले.
आमदार भोळे यांची महापालिकेवर टीका : आमदार सुरेश भोळे यांनी महापालिकेवर टीका करताना म्हटलं आहे की, मेलेल्या व्यक्तींच्या अस्थीही सुरक्षित न राहणं ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. त्यांनी या घटनेमुळे पाटील कुटुंबाच्या भावना दुखावल्या गेल्याचा उल्लेख केला. तसेच काही कावळ्यांनी अस्थींच्या जागेवरून सोनं चोरी केल्याचंही म्हटलं आहे. त्यामुळे आमदार भोळे महापालिकेकडे विनंती करत आहेत की, अशा प्रकारच्या घटनांपासून बचाव व्हावा म्हणून त्या ठिकाणी लाईट, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि वॉचमनची व्यवस्था करावी.
