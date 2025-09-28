'म्हतारपणाची काठी' असणाऱ्या मुलानंच काठीनं मारून आई-वडिलांची केली हत्या, नेमकं कारण काय?
मुलानं आई-वडिलांची हत्या केल्याची घटना २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी बुलढाणा जिल्ह्यात घडली आहे. या प्रकरणातील आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे.
बुलढाणा- मुलांना आई-वडिलांची 'म्हतारपणाची काठी' म्हणजे वृद्धपणाच्या काळात आधार म्हटलं जातं. पण, बुलढाणा जिल्ह्यात मुलानंच केवळ मालमत्तेच्या वादातून आई-वडिलांची हत्या केली. ही काळीज पिळवून टाकणारी घटना चिखली तालुक्यातील किन्ही सवडद गावात घडली आहे.
चिखली तालुक्यातील किन्ही सवडद गावात २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेनं संपूर्ण बुलढाणा हादरून गेला आहे. मुलानं आपल्या जन्मदात्या आई-वडिलांची नि़र्घण हत्या केल्याचा प्रकार समोर आला. या दुहेरी हत्याकांडामुळे स्थानिक लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. कलावती महादेव चोपडे (वय ६५) आणि महादेव त्र्यंबक चोपडे (वय ७०) अशी मृतांची नावे आहेत. तर आरोपी हा त्यांचाच धाकटा मुलगा गणेश महादेव चोपडे (वय ३१) आहे.
- प्राथमिक तपासानुसार, शेतीच्या वाटणीतून आणि जमीन विक्रीच्या वादातून मुलानं आई-वडिलांची हत्या केली आहे. महादेव चोपडे यांना दोन मुले आहेत. त्यांनी दोन्ही मुलांना जमिनीची समान वाटणी केली होती. याच जमिनीच्या वाटणीनंतर त्यांच्या मुलानं हत्या केल्याचा आरोप आहे.
दोघांचाही जागीच मृत्यू- कलावती यांच्या नावावर असलेल्या जमिनीचा हिस्सा विकण्याबाबत घरात चर्चा सुरू झाली. या चर्चेत गणेशला घरातील लोकांची मते पटत नाहीत. त्यामुळे त्याचा राग अनावर झाला. रागाच्या उन्मादात त्यानं लाकडी काठीनं आई-वडिलांना बेदम मारहाण केली. मारहाण इतकी भयानक होती की, दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. घटनास्थळी रक्ताचा थारोळा साचला. शेजाऱ्यांनी आरडाओरडा ऐकून धाव घेतली. पण, तोपर्यंत सर्व काही उशीर झाला होता.
घटनास्थळावरून काठी जप्त- घटनेची माहिती मिळताच अमडापूर पोलीस ठाण्याचे अधिकारी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचले. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांसह वरिष्ठ अधिकारीही दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह चिखली ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवले. आरोपी गणेशला ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली असून, त्यानं गुन्हा कबूल केल्याची प्राथमिक माहिती आहे. पोलिसांना घटनास्थळावरून लाकडी काठी सापडली आहे. ती पुरावा म्हणून जप्त केली आहे. नेमके वादाचे कारण शेती विक्री होते की, त्यामागं इतर कौटुंबिक कारणे आहेत, याचा सखोल तपास सुरू आहे.
कौटुंबिक वादातून होणाऱ्या हत्या चिंताजनक- मुलानंच आई-वडिलांची हत्या केल्यानं चिखली तालुक्यातील स्थानिक लोकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. कौटुंबिक वाद वाढत असल्यानं अशा घटनांचा आलेख वाढत आहे. काही दिवसांपूर्वी खामगाव येथे झालेल्या तरुणीच्या हत्येनंतर दुहेरी हत्याकांड झाल्यानं पोलीस प्रशासन सतर्क झाले आहे. या घटनेचा संपूर्ण तपास अमडापूर पोलीस करत आहेत.
