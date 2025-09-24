ETV Bharat / state

दसरा मेळावा थाटामाटात होणार; तयारीसंदर्भात आमदार महेश सावंत यांनी दिली माहिती

छत्रपती शिवाजी पार्क येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची पाहणी केल्यानंतर आमदार महेश सावंत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

mahesh sawant on dusera melava and sada sarvankar statement
आमदार महेश सावंत (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 8:03 PM IST

2 Min Read
मुंबई : सध्या नवरात्र उत्सव सुरू आहे. येत्या काही दिवसांवरती विजयादशमी येऊन ठेपली आहे. दसरा मेळावा हा शिवसैनिकांसाठी मोठं आकर्षण आणि विचारांचं सोनं लुटलं जाणारी सभा म्हणून या मेळाव्याकडे पाहिलं जातं. बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या स्थापनेपासून प्रत्येकवर्षी दसरा मेळावा साजरा केला जातो. दरम्यान, "यावर्षी दसरा मेळाव्यात खास आकर्षण असणार आहे. या मेळाव्यासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून शिवसैनिक गुलाल उधळत येतील आणि दसरा मेळावा थाटामाटात साजरा होईल," असं शिवसेना (उबाठा) आमदार महेश सावंत यांनी सांगितलं. आज त्यांनी छत्रपती शिवाजी पार्क येथील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची पाहणी केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

पुतळ्याची देखभाल का केली जात नाही? : "छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटलं की, अंगावर शहारे येतात. महाराजांच्या नावानं महाराष्ट्राची सुरुवात होते. अखंड हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक महाराज आहे. महाराजांच्या युद्ध रणनीतीचा अवलंब जगभरात केला जातो. अशा महाराजांच्या पुतळ्याची अजिबात देखभाल केली जात नाही. याबाबत मी मंगळवारी मुंबई महानगरपालिका प्रशासक भूषण गगराणी यांची भेट घेतली. 1 मे महाराष्ट्र दिनी... महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेदिवशी जो महाराजांच्या गळ्यात फुलांचा हार घातला होता. त्याला आता चार महिने होऊन गेले आहेत. तरी सुद्धा तो हार बदलला नाही. तो हार आणि फुलं कुजली आहेत. त्यामुळं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळ्याची देखभाल का केली जात नाही? याबाबत पालिका प्रशासन यांची भेट घेतली. तर पालिका प्रशासन म्हणतंय की, ते पीडब्ल्यूडीचे काम आहे. पीडब्ल्यूडी दुसऱ्याकडे बोट दाखवते. जबाबदारी कोणीही घेत नाही. परंतु आता पुतळ्याची निगा राखण्यात येईल, असं प्रशासक भूषण गगराणी यांनी म्हटलं आहे. तसंच ज्या-ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक आहे. त्या-त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्यात यावेत, आणि त्याचे अॅक्सेस स्थानिक पोलिसांना देण्यात यावे, अशी आपण मागणी केली आहे," असं आमदार महेश सावंत यांनी सांगितलं.

खास आकर्षण आणि वैशिष्ट्य तुम्हाला पाहायला मिळेल : दसरा मेळाव्याला काही दिवस शिल्लक असताना पाऊस आहे. पावसाचं सावट आहे. त्यामुळं दसरा मेळावा होणार का? असा प्रश्न आमदार महेश सावंत यांना विचारला असता, "कालपासून पाऊस कमी आहे. परंतु पावसाचे दिवस आहेत. प्रत्येक वर्षी दसरा मेळाव्यात पाऊस असतो. तरीही दसरा मेळावा पार पडतो. त्यामुळं सध्या पाऊस कमी आहे. ऊन आहे. मैदानही थोडंफार सुकलं आहे. त्यामुळं आमची तांत्रिक टीम आहे. त्यांच्यासोबत बोलणं सुरू आहे. चर्चा करतोय. परंतु काही झाले तरी दसरा मेळावा हा थाटामाटात होणारच. राज्यातील शिवसैनिक गुलाल उधळत येणार आहेत. या दसरा मेळाव्याचं एक आगळं-वेगळं आणि खास आकर्षण आणि वैशिष्ट्य तुम्हाला पाहायला मिळेल," असं आमदार महेश सावंत यांनी सांगितलं.

आमदार नाहीत, मग कसा निधी मिळाला? : दरम्यान, शिवसेनेचे माजी आमदार सदा सरवणकर यांनी निधीबाबत एक वक्तव्य केलं आहे की, आमदाराला निधीसाठी पैसे मिळत नाहीत. परंतु मी आमदार नसताना सुद्धा मला निधी म्हणून 20 कोटी रुपये मिळालेत. यावर बोलताना आमदार महेश सांवत म्हणाले की, "याबाबत आम्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही विचारलं तर त्यांनी यावर भाष्य करणं टाळले. त्यांना कलेक्टर ऑफिसमधून निधी मिळालाय का? तर कलेक्टर ऑफिसमधूनही निधी दिला नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. मग 20 कोटी त्यांना कुठून मिळाले? याचं रहस्य सदा सरवणकर यांनाच विचारा," असं आमदार महेश सांवत यांनी म्हटलं. याचबरोबर, "निधीबाबत सर्वच आमदार तक्रार करत आहेत. मग ते सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो, सत्ताधारी आमदार यांनाही निधी मिळाला मिळत नाही. मग हे तर आमदार नाहीत. यांना कसा निधी मिळाला?, " असा सवाल आमदार महेश सावंत यांनी उपस्थित केला.

