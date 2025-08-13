ETV Bharat / state

'राज्याला शाकाहारी घोषित केलंय का?', मांस विक्री बंदीवरून संजय राऊत यांचं देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सरसंधान - MEAT SALE BAN

मांस विक्री बंदीवरून संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. राज्याला शाकाहारी म्हणून घोषित केलंय का? असा सवाल त्यांनी विचारलाय.

संजय राऊत
संजय राऊत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read

मुंबई - 15 ऑगस्ट रोजी मांस विक्रीवर राज्यातील काही महानगरपालिकांनी निर्बंध घातले आहेत. या दिवशी मांस विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय महानगरपालिकांनी घेतला आहे. यावरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. एकीकडे या निर्णयाचं भाजपानं स्वागत केलं आहे. तर काँग्रेसच्या काळात देखील असा निर्णय घेण्यात आला होता, असं भाजपाने म्हटलय. तर दुसरीकडे विरोधकांनी या निर्णयाविरोधात पालिका आणि राज्य सरकारविरोधात चांगलाच संताप व्यक्त केला आहे. यावरून विरोधकांच्या प्रतिक्रिया समोर येत असताना, आता संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर शेलक्या शब्दांत टीका केली आहे. आज त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्याला शाकाहारी म्हणून घोषित केलंय का? - "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला... शिवरायांच्या मर्द मराठ्यांच्या महाराष्ट्राला शाकाहारी राज्य म्हणून घोषित केले आहे का? की हे कोणाच्या दबावाखाली केले आहे. मुंबई, डोंबिवली आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये अनेक सोसायटीमध्ये मांसाहार करणाऱ्या लोकांना प्रवेश दिला जात नाही. याच्यावरुन संघर्ष सुरुच आहे. आता 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी महानगरपालिका फतवा काढते की, त्या दिवशी मांस-मच्छी विक्रीवर बंदी आणते. 15 ऑगस्ट हा देशाचा स्वातंत्र्यदिन आहे. लोकांनी आनंद साजरा करण्याचा दिवस आहे. हा काही धार्मिक उत्सव नाही, हा शौर्याच्या दिवस आहे हे लक्षात घ्या. या दिवशी आम्हाला विजय प्राप्त झालेला आहे. स्वातंत्र्य मिळाले आहे आणि ते स्वातंत्र्य नरेंद्र मोदी, अमित शाह किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे मिळालेले नाही", असा टोला खासदार संजय राऊत यांनी लगावला.

तुमच्याकडे मागणी केली कोणी? - या स्वातंत्र्यासाठी रक्तपात झाला... हिंसाचार झाला... बॉम्ब फुटले... लोकांनी तुरुंगवास भोगला. त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष किंवा आताच्या विचारसरणीचे लोक नव्हते. ही तुमच्याकडे मागणी केली कोणी? स्वातंत्र्यदिनी मांसबंदी हे काय नवीन थोतांड आहे. या महाराष्ट्रामध्ये आणि या थोतांडाचे जनक कोण आहेत? देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, काँग्रेसच्या काळामध्येही असा निर्णय झाला. अहो काँग्रेसचं सोडून द्या. तुमचं बोला काय झालं. तुमच्या स्वप्नात सुद्धा तुमच्या छातीवर काँग्रेस बसलेली आहे आणि आम्ही बसलेलो आहोत. काय विचारले की, काँग्रेसच्या काळात. नेहरूंच्या काळात हे झालं असं म्हणतात. कोणी काय खावे हे सरकार ठरवणार का? देवेंद्र फडणवीस तुम्ही महाराष्ट्राला काय नपुसंक बनवताय का? अशी बोचरी टीका संजय राऊत यांनी फडणवीसांवर केली.


महाराष्ट्राला नामर्द करता का? - छत्रपती शिवाजी महाराज युद्धावर गेले ते काय वरण-भात तूप खाऊन लढत होते का? ते मांसाहारच करत होते. चांगल्या प्रमाणात करत होते. आता सीमेवरच्या सैन्याला सुद्धा मांसाहार करावाच लागतो. ते काय वरण-भात, तूप, पोळी खाऊन, श्रीखंड पुरी खाऊन नाही लढत आहेत का? तुम्ही महाराष्ट्राला नामर्द करता का? मराठी माणसाचे संस्कार आणि संस्कृती खतम करताय. स्वातंत्र्यदिनी मांसाहार करायचा नाही. आपण सगळे मांसाहार लपून खाता, मग लोकांना प्रत्येक प्रकारवर बंदी लादली जात आहे. बंदी... बंदी... हे खाऊ नका, ते खाऊ नका... हे कपडे घालू नका... हे बोलू नका... ते बोलू नका. या विरोधात सर्व मराठी माणसांनी एकत्र येऊन आवाज उठवावा लागेल, अशी टीका संजय राऊतांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर केली.

हेही वाचा...

  1. '१५ ऑगस्ट रोजी मांस विक्रीवर बंदी घालणे चुकीचे'; काही नगरपालिकांच्या आदेशावरून अजित पवार यांची स्पष्टोक्ती
  2. 'आपल्या माजी उपराष्ट्रपतींचं काय झालं? देशाला सत्य जाणून घ्यायचं आहे'; खासदार संजय राऊत यांचा अमित शाह यांना थेट सवाल

मुंबई - 15 ऑगस्ट रोजी मांस विक्रीवर राज्यातील काही महानगरपालिकांनी निर्बंध घातले आहेत. या दिवशी मांस विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय महानगरपालिकांनी घेतला आहे. यावरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. एकीकडे या निर्णयाचं भाजपानं स्वागत केलं आहे. तर काँग्रेसच्या काळात देखील असा निर्णय घेण्यात आला होता, असं भाजपाने म्हटलय. तर दुसरीकडे विरोधकांनी या निर्णयाविरोधात पालिका आणि राज्य सरकारविरोधात चांगलाच संताप व्यक्त केला आहे. यावरून विरोधकांच्या प्रतिक्रिया समोर येत असताना, आता संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर शेलक्या शब्दांत टीका केली आहे. आज त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्याला शाकाहारी म्हणून घोषित केलंय का? - "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला... शिवरायांच्या मर्द मराठ्यांच्या महाराष्ट्राला शाकाहारी राज्य म्हणून घोषित केले आहे का? की हे कोणाच्या दबावाखाली केले आहे. मुंबई, डोंबिवली आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये अनेक सोसायटीमध्ये मांसाहार करणाऱ्या लोकांना प्रवेश दिला जात नाही. याच्यावरुन संघर्ष सुरुच आहे. आता 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी महानगरपालिका फतवा काढते की, त्या दिवशी मांस-मच्छी विक्रीवर बंदी आणते. 15 ऑगस्ट हा देशाचा स्वातंत्र्यदिन आहे. लोकांनी आनंद साजरा करण्याचा दिवस आहे. हा काही धार्मिक उत्सव नाही, हा शौर्याच्या दिवस आहे हे लक्षात घ्या. या दिवशी आम्हाला विजय प्राप्त झालेला आहे. स्वातंत्र्य मिळाले आहे आणि ते स्वातंत्र्य नरेंद्र मोदी, अमित शाह किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे मिळालेले नाही", असा टोला खासदार संजय राऊत यांनी लगावला.

तुमच्याकडे मागणी केली कोणी? - या स्वातंत्र्यासाठी रक्तपात झाला... हिंसाचार झाला... बॉम्ब फुटले... लोकांनी तुरुंगवास भोगला. त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष किंवा आताच्या विचारसरणीचे लोक नव्हते. ही तुमच्याकडे मागणी केली कोणी? स्वातंत्र्यदिनी मांसबंदी हे काय नवीन थोतांड आहे. या महाराष्ट्रामध्ये आणि या थोतांडाचे जनक कोण आहेत? देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, काँग्रेसच्या काळामध्येही असा निर्णय झाला. अहो काँग्रेसचं सोडून द्या. तुमचं बोला काय झालं. तुमच्या स्वप्नात सुद्धा तुमच्या छातीवर काँग्रेस बसलेली आहे आणि आम्ही बसलेलो आहोत. काय विचारले की, काँग्रेसच्या काळात. नेहरूंच्या काळात हे झालं असं म्हणतात. कोणी काय खावे हे सरकार ठरवणार का? देवेंद्र फडणवीस तुम्ही महाराष्ट्राला काय नपुसंक बनवताय का? अशी बोचरी टीका संजय राऊत यांनी फडणवीसांवर केली.


महाराष्ट्राला नामर्द करता का? - छत्रपती शिवाजी महाराज युद्धावर गेले ते काय वरण-भात तूप खाऊन लढत होते का? ते मांसाहारच करत होते. चांगल्या प्रमाणात करत होते. आता सीमेवरच्या सैन्याला सुद्धा मांसाहार करावाच लागतो. ते काय वरण-भात, तूप, पोळी खाऊन, श्रीखंड पुरी खाऊन नाही लढत आहेत का? तुम्ही महाराष्ट्राला नामर्द करता का? मराठी माणसाचे संस्कार आणि संस्कृती खतम करताय. स्वातंत्र्यदिनी मांसाहार करायचा नाही. आपण सगळे मांसाहार लपून खाता, मग लोकांना प्रत्येक प्रकारवर बंदी लादली जात आहे. बंदी... बंदी... हे खाऊ नका, ते खाऊ नका... हे कपडे घालू नका... हे बोलू नका... ते बोलू नका. या विरोधात सर्व मराठी माणसांनी एकत्र येऊन आवाज उठवावा लागेल, अशी टीका संजय राऊतांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर केली.

हेही वाचा...

  1. '१५ ऑगस्ट रोजी मांस विक्रीवर बंदी घालणे चुकीचे'; काही नगरपालिकांच्या आदेशावरून अजित पवार यांची स्पष्टोक्ती
  2. 'आपल्या माजी उपराष्ट्रपतींचं काय झालं? देशाला सत्य जाणून घ्यायचं आहे'; खासदार संजय राऊत यांचा अमित शाह यांना थेट सवाल

For All Latest Updates

TAGGED:

MEAT SALE BANमांस विक्री बंदीदेवेंद्र फडणवीससंजय राऊतMEAT SALE BAN

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.