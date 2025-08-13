मुंबई - 15 ऑगस्ट रोजी मांस विक्रीवर राज्यातील काही महानगरपालिकांनी निर्बंध घातले आहेत. या दिवशी मांस विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय महानगरपालिकांनी घेतला आहे. यावरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. एकीकडे या निर्णयाचं भाजपानं स्वागत केलं आहे. तर काँग्रेसच्या काळात देखील असा निर्णय घेण्यात आला होता, असं भाजपाने म्हटलय. तर दुसरीकडे विरोधकांनी या निर्णयाविरोधात पालिका आणि राज्य सरकारविरोधात चांगलाच संताप व्यक्त केला आहे. यावरून विरोधकांच्या प्रतिक्रिया समोर येत असताना, आता संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर शेलक्या शब्दांत टीका केली आहे. आज त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.
राज्याला शाकाहारी म्हणून घोषित केलंय का? - "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला... शिवरायांच्या मर्द मराठ्यांच्या महाराष्ट्राला शाकाहारी राज्य म्हणून घोषित केले आहे का? की हे कोणाच्या दबावाखाली केले आहे. मुंबई, डोंबिवली आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये अनेक सोसायटीमध्ये मांसाहार करणाऱ्या लोकांना प्रवेश दिला जात नाही. याच्यावरुन संघर्ष सुरुच आहे. आता 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी महानगरपालिका फतवा काढते की, त्या दिवशी मांस-मच्छी विक्रीवर बंदी आणते. 15 ऑगस्ट हा देशाचा स्वातंत्र्यदिन आहे. लोकांनी आनंद साजरा करण्याचा दिवस आहे. हा काही धार्मिक उत्सव नाही, हा शौर्याच्या दिवस आहे हे लक्षात घ्या. या दिवशी आम्हाला विजय प्राप्त झालेला आहे. स्वातंत्र्य मिळाले आहे आणि ते स्वातंत्र्य नरेंद्र मोदी, अमित शाह किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे मिळालेले नाही", असा टोला खासदार संजय राऊत यांनी लगावला.
तुमच्याकडे मागणी केली कोणी? - या स्वातंत्र्यासाठी रक्तपात झाला... हिंसाचार झाला... बॉम्ब फुटले... लोकांनी तुरुंगवास भोगला. त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष किंवा आताच्या विचारसरणीचे लोक नव्हते. ही तुमच्याकडे मागणी केली कोणी? स्वातंत्र्यदिनी मांसबंदी हे काय नवीन थोतांड आहे. या महाराष्ट्रामध्ये आणि या थोतांडाचे जनक कोण आहेत? देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, काँग्रेसच्या काळामध्येही असा निर्णय झाला. अहो काँग्रेसचं सोडून द्या. तुमचं बोला काय झालं. तुमच्या स्वप्नात सुद्धा तुमच्या छातीवर काँग्रेस बसलेली आहे आणि आम्ही बसलेलो आहोत. काय विचारले की, काँग्रेसच्या काळात. नेहरूंच्या काळात हे झालं असं म्हणतात. कोणी काय खावे हे सरकार ठरवणार का? देवेंद्र फडणवीस तुम्ही महाराष्ट्राला काय नपुसंक बनवताय का? अशी बोचरी टीका संजय राऊत यांनी फडणवीसांवर केली.
महाराष्ट्राला नामर्द करता का? - छत्रपती शिवाजी महाराज युद्धावर गेले ते काय वरण-भात तूप खाऊन लढत होते का? ते मांसाहारच करत होते. चांगल्या प्रमाणात करत होते. आता सीमेवरच्या सैन्याला सुद्धा मांसाहार करावाच लागतो. ते काय वरण-भात, तूप, पोळी खाऊन, श्रीखंड पुरी खाऊन नाही लढत आहेत का? तुम्ही महाराष्ट्राला नामर्द करता का? मराठी माणसाचे संस्कार आणि संस्कृती खतम करताय. स्वातंत्र्यदिनी मांसाहार करायचा नाही. आपण सगळे मांसाहार लपून खाता, मग लोकांना प्रत्येक प्रकारवर बंदी लादली जात आहे. बंदी... बंदी... हे खाऊ नका, ते खाऊ नका... हे कपडे घालू नका... हे बोलू नका... ते बोलू नका. या विरोधात सर्व मराठी माणसांनी एकत्र येऊन आवाज उठवावा लागेल, अशी टीका संजय राऊतांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर केली.
