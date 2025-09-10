ETV Bharat / state

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर, 21 प्रमुख नेत्यांची नियुक्ती

आगामी महापालिका निवडणुकीतील पक्षाच्या पातळीवरील महत्त्वाचे निर्णय या समितीच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहेत.

Eknath Shinde
एकनाथ शिंदे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2025 at 6:33 PM IST

मुंबई : आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रत्येक राजकीय पक्षांकडून मोर्चेबांधणी आणि रणनीती आखली जात आहे. दरम्यान याचाच एक भाग म्हणून शिवसेनेची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर करण्यात आलेली आहे. यात पक्षाचे प्रमुख नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह 21 शिलेदारांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीतील पक्षाच्या पातळीवरील महत्त्वाचे निर्णय या समितीच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहेत. शिवसेनेचे प्रमुख नेते, खासदार, माजी खासदार, आमदार, माजी आमदार यांना यात संधी देण्यात आली आहे.

समितीत तीन महिलांचा समावेश : दरम्यान, आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी शिवसेनेकडून ही कार्यकारी समिती तयार करण्यात आलेली आहे. निवडणुकीबाबत या समितीकडून महत्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत. तसंच या 21 जणांच्या कार्यकारी समितीत तीन महिलांचाही समावेश आहे. यामध्ये माजी आमदार यामिनी जाधव, महिला नेत्या मीनाताई कांबळी आणि विधान परिषद, आमदार मनिषा कायंदे यांना संधी देण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे राजकारणापासून लांब असलेले माजी मंत्री रामदास कदम हे देखील या समितीत आहेत. तसंच माजी खासदार गजानन कीर्तीकर यांनाही संधी देण्यात आलेली आहे.

शिवसेनेची मुख्य कार्यकारी समिती

1) एकनाथ शिंदे, मुख्य नेते

2) रामदास कदम, नेते

3) गजानन कीर्तीकर, नेते

4) आनंदराव अडसूळ, नेते

5) मीनाताई कांबळी, महिला नेत्या

6) डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार

7) रवींद्र वायकर, खासदार

8) मिलिंद देवरा, राज्यसभा - खासदार

9) राहुल शेवाळे, माजी खासदार

10) संजय निरुपम, माजी खासदार

11) प्रकाश सुर्वे, आमदार

12) अशोक पाटील, आमदार

13) मुरजी पटेल, आमदार

14) दिलीप लांडे, आमदार

15) तुकाराम काते, आमदार

16) मंगेश कुडाळकर, आमदार

17) श्रीमती मनिषा कायंदे, विधान परिषद, आमदार

18) सदा सरवणकर, माजी आमदार

19) यामिनी जाधव, माजी आमदार

20) दीपक सावंत, माजी आमदार

21) शिशिर शिंदे, माजी आमदार

हेही वाचा :

  1. शेतकऱ्यांचे आत्मबल क्षीण होत आहे, त्यामुळेच शेतकरी आत्महत्या वाढल्या; श्री श्री रविशंकर कडाडले
  2. सैन्यातील नारीशक्ती जगभरात गाजवणार भारतीयांचा डंका; दहा महिला अधिकारी समुद्रामार्गे जगप्रदक्षिणेला निघाल्या
  3. 10 मतं फुटण्याचा संशय आधीपासूनच होता, पण महाराष्ट्रातून क्रॉस व्होटिंग झालं नाही; संजय राऊतांचं स्पष्टीकरण

