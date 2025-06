ETV Bharat / state

मेलेल्यांना कोण मारणार, 'कम ऑन किल मी' म्हणणाऱ्यांचा महाराष्ट्रानं आधीच . . . : एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर जोरदार पलटवार - SHIV SENA VARDHAPAN DIN 2025

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 20, 2025 at 8:24 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 8:56 AM IST 3 Min Read

मुंबई : शिवसेनेच्या 59 व्या वर्धापन दिनानिमित्त गुरुवारी (19 जून) मुंबईत दोन मेळावे पार पडले. शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या वर्धापन दिनाचा सोहळा षण्मुखानंद हॉलमध्ये पार पडला. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी 'कम ऑन किल' मी असं आव्हान दिलं. यावर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. "'कम ऑन किल मी' म्हणणाऱ्यांचा महाराष्ट्रानं निवडणुकीत आधीच मुडदा पाडलेला आहे. आम्ही मेलेल्यांना काय मारणार"? असा टोला एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंना लगावला. ते शिवसेनेच्या 59 व्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात बोलत होते. '...तेव्हा तुम्ही कुठं होता? सुट्टीवर गेला होता काय?' : शिवसेना पक्षाचे दोन मेळावे झाले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम षण्मुखानंद हॉलमध्ये पार पडला. या सोहळ्यात पक्षाचे प्रमुख नेते उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. या टीकेला एकनाथ शिंदे यांनीही जोरदार प्रत्युत्तर देत उद्धव ठाकरेंवर हल्ला चढवला. वरळीत झालेल्या कार्यक्रमात एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "पहेलगामच्या हल्ल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या मराठी बहिणींना जाऊन भेटून आलो. त्यांचे सांत्वन केलं, तेव्हा तुम्ही कुठं होता? सुट्टीवर गेला होता काय?. बाळासाहेब असते तर त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरनंतर सरकारचं मुक्तकंठानं कौतुक केलं असतं. पण ही माणसं आरोपांशिवाय काहीही करत नाहीत. तुम्ही सैन्याच्या कारवाईचे हिशोब कसले मागता? आपल्याच सैन्यावर शंका घेणं ही गोष्ट देशद्रोहापेक्षा कमी नाही. ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारतानं वेगवेगळ्या देशात पाठवलेल्या शिष्टमंडळांपैकी एका शिष्टमंडळामध्ये मिलिंद देवरा आणि श्रीकांत शिंदे यांचादेखील समावेश होता. ही महाराष्ट्रासाठी सन्मानाची बाब आहे". 'शेतकरी म्हणतो, येरे येरे पावसा, उबाठा म्हणतो येरे येरे पैसा': पुढं बोलताना एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर पैसे खाल्याच्या आरोप केला. "बाळासाहेबांनंतर मराठी माणसासाठी शिवसेनेनं काय केलं? याचा हिशोब मराठी माणसाला द्या. यांनी 20 वर्ष पालिकेच्या सत्तेत राहून फक्त खिचडीमध्ये पैसे खा, कोविडमध्ये पैसे खा, कचऱ्यामध्ये पैसे खा, डांबरामध्ये पैसे खा, अशी कामं करत मुंबईमधल्या पायाभूत सुविधांची वाट लावली. यांना मुंबई पालिका म्हणजे केवळ सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी वाटते. यांचा जीव बीएमसीच्या तिजोरीत आहे", असा घाणाघात शिंदेनी केला. 'डिनो मोरियानं तोंड उघडलं तर किती जणांचा मोरया होईल' : मुंबईतल्या सगळ्या कामांमध्ये पैसे खाण्याची सवय असलेल्या उबाठा गटानं मिठी नदीच्या गाळातदेखील पैसे खाल्ले आहेत. किती पैसे खाता? तुमचं पोट भरत नाही का? असा सवालही यावेळी शिंदे यांनी केला. तसेच, मिठी नदीच्या गाळात पैसे खाल्ल्यामुळे तुम्ही गाळात रुतत चालले असल्याची टीकाही त्यांनी केली. मिठी नदीच्या मगरमिठीतून आता तुम्ही सुटणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. भाषणात पुढं बोलताना, "डिनो मोरियानं जर तोंड उघडलं तर किती जणांचा मोरया होईल ते बघाच," असं शिंदेंनी म्हणताच उपस्थितांमध्ये खसखस पिकली.

'मुंबईमधील पायाभूत सुविधांचा विकास आम्ही केला' : यावेळी मुंबईमधील पायाभूत सुविधांबद्दल बोलताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, "घर कोंबड्यांनी मुंबई मेट्रो बंद पाडली. पण आम्ही कोस्टल रोड, अटल सेतू आणि कारशेड प्रकल्प मार्गी लावले. दोन टप्प्यांमध्ये मुंबईचे रस्ते काँक्रीटचे होतील. पुढील दोन वर्षात संपूर्ण मुंबई खड्डे मुक्त होईल". तसेच, केंद्र सरकारच्या मदतीने अनेक प्रकल्प मार्गी लागल्याचेही शिंदे यांनी सांगितलं. मुंबईजवळ लवकरच वाढवण बंदर आणि एअरपोर्ट यांचं काम पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. सर्व पदांपेक्षा 'लाडका भाऊ' हे पद मला महत्त्वाचं : कोणी कितीही टीका केली आणि कितीही प्रयत्न केले तरी 'लाडकी बहीण योजना' बंद पडणार नाही, असंही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठासून सांगितलं. कोणत्याही पदापेक्षा लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ हे पद मला सर्वात महत्त्वाचं असल्याचंही एकनाथ शिंदे म्हणाले. आता मिशन एकच स्वराज्य संस्थांवर भगवा : भाषणाच्या शेवटी एकनाथ शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तयार राहण्यास सांगितलं. "राष्ट्र जिंकलं, महाराष्ट्र जिंकला, आता स्थानिक स्वराज्य संस्था जिंकणार," असं म्हणत त्यांनी कार्यकर्त्यांना चार्ज केले. "इथून पुढं फक्त विकास हाच आपला अजेंडा आहे. त्या जोरावरच आपण या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवणार आहोत". तसेच, उबाठाचे जवळजवळ 50 नगरसेवक शिवसेनेत आल्याचंही शिंदेंनी सांगितलं. "येणारी प्रत्येक निवडणूक आपल्याला जिंकायची आहे. आता मिशन एकच पालिकेवर, जिल्हा परिषदेवर, पंचायत समित्यांवर भगवा आणि ग्रामपंचायत्यांवरही भगवा," असं म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याचं आवाहन केलं.

मुंबई : शिवसेनेच्या 59 व्या वर्धापन दिनानिमित्त गुरुवारी (19 जून) मुंबईत दोन मेळावे पार पडले. शिवसेना (उबाठा) पक्षाच्या वर्धापन दिनाचा सोहळा षण्मुखानंद हॉलमध्ये पार पडला. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी 'कम ऑन किल' मी असं आव्हान दिलं. यावर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. "'कम ऑन किल मी' म्हणणाऱ्यांचा महाराष्ट्रानं निवडणुकीत आधीच मुडदा पाडलेला आहे. आम्ही मेलेल्यांना काय मारणार"? असा टोला एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंना लगावला. ते शिवसेनेच्या 59 व्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात बोलत होते. '...तेव्हा तुम्ही कुठं होता? सुट्टीवर गेला होता काय?' : शिवसेना पक्षाचे दोन मेळावे झाले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वर्धापन दिनाचा कार्यक्रम षण्मुखानंद हॉलमध्ये पार पडला. या सोहळ्यात पक्षाचे प्रमुख नेते उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार टीका केली. या टीकेला एकनाथ शिंदे यांनीही जोरदार प्रत्युत्तर देत उद्धव ठाकरेंवर हल्ला चढवला. वरळीत झालेल्या कार्यक्रमात एकनाथ शिंदे म्हणाले की, "पहेलगामच्या हल्ल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या मराठी बहिणींना जाऊन भेटून आलो. त्यांचे सांत्वन केलं, तेव्हा तुम्ही कुठं होता? सुट्टीवर गेला होता काय?. बाळासाहेब असते तर त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरनंतर सरकारचं मुक्तकंठानं कौतुक केलं असतं. पण ही माणसं आरोपांशिवाय काहीही करत नाहीत. तुम्ही सैन्याच्या कारवाईचे हिशोब कसले मागता? आपल्याच सैन्यावर शंका घेणं ही गोष्ट देशद्रोहापेक्षा कमी नाही. ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारतानं वेगवेगळ्या देशात पाठवलेल्या शिष्टमंडळांपैकी एका शिष्टमंडळामध्ये मिलिंद देवरा आणि श्रीकांत शिंदे यांचादेखील समावेश होता. ही महाराष्ट्रासाठी सन्मानाची बाब आहे". 'शेतकरी म्हणतो, येरे येरे पावसा, उबाठा म्हणतो येरे येरे पैसा': पुढं बोलताना एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर पैसे खाल्याच्या आरोप केला. "बाळासाहेबांनंतर मराठी माणसासाठी शिवसेनेनं काय केलं? याचा हिशोब मराठी माणसाला द्या. यांनी 20 वर्ष पालिकेच्या सत्तेत राहून फक्त खिचडीमध्ये पैसे खा, कोविडमध्ये पैसे खा, कचऱ्यामध्ये पैसे खा, डांबरामध्ये पैसे खा, अशी कामं करत मुंबईमधल्या पायाभूत सुविधांची वाट लावली. यांना मुंबई पालिका म्हणजे केवळ सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी वाटते. यांचा जीव बीएमसीच्या तिजोरीत आहे", असा घाणाघात शिंदेनी केला. 'डिनो मोरियानं तोंड उघडलं तर किती जणांचा मोरया होईल' : मुंबईतल्या सगळ्या कामांमध्ये पैसे खाण्याची सवय असलेल्या उबाठा गटानं मिठी नदीच्या गाळातदेखील पैसे खाल्ले आहेत. किती पैसे खाता? तुमचं पोट भरत नाही का? असा सवालही यावेळी शिंदे यांनी केला. तसेच, मिठी नदीच्या गाळात पैसे खाल्ल्यामुळे तुम्ही गाळात रुतत चालले असल्याची टीकाही त्यांनी केली. मिठी नदीच्या मगरमिठीतून आता तुम्ही सुटणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. भाषणात पुढं बोलताना, "डिनो मोरियानं जर तोंड उघडलं तर किती जणांचा मोरया होईल ते बघाच," असं शिंदेंनी म्हणताच उपस्थितांमध्ये खसखस पिकली. 'मुंबईमधील पायाभूत सुविधांचा विकास आम्ही केला' : यावेळी मुंबईमधील पायाभूत सुविधांबद्दल बोलताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, "घर कोंबड्यांनी मुंबई मेट्रो बंद पाडली. पण आम्ही कोस्टल रोड, अटल सेतू आणि कारशेड प्रकल्प मार्गी लावले. दोन टप्प्यांमध्ये मुंबईचे रस्ते काँक्रीटचे होतील. पुढील दोन वर्षात संपूर्ण मुंबई खड्डे मुक्त होईल". तसेच, केंद्र सरकारच्या मदतीने अनेक प्रकल्प मार्गी लागल्याचेही शिंदे यांनी सांगितलं. मुंबईजवळ लवकरच वाढवण बंदर आणि एअरपोर्ट यांचं काम पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. सर्व पदांपेक्षा 'लाडका भाऊ' हे पद मला महत्त्वाचं : कोणी कितीही टीका केली आणि कितीही प्रयत्न केले तरी 'लाडकी बहीण योजना' बंद पडणार नाही, असंही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठासून सांगितलं. कोणत्याही पदापेक्षा लाडक्या बहिणींचा लाडका भाऊ हे पद मला सर्वात महत्त्वाचं असल्याचंही एकनाथ शिंदे म्हणाले. आता मिशन एकच स्वराज्य संस्थांवर भगवा : भाषणाच्या शेवटी एकनाथ शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तयार राहण्यास सांगितलं. "राष्ट्र जिंकलं, महाराष्ट्र जिंकला, आता स्थानिक स्वराज्य संस्था जिंकणार," असं म्हणत त्यांनी कार्यकर्त्यांना चार्ज केले. "इथून पुढं फक्त विकास हाच आपला अजेंडा आहे. त्या जोरावरच आपण या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवणार आहोत". तसेच, उबाठाचे जवळजवळ 50 नगरसेवक शिवसेनेत आल्याचंही शिंदेंनी सांगितलं. "येणारी प्रत्येक निवडणूक आपल्याला जिंकायची आहे. आता मिशन एकच पालिकेवर, जिल्हा परिषदेवर, पंचायत समित्यांवर भगवा आणि ग्रामपंचायत्यांवरही भगवा," असं म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी कार्यकर्त्यांना कामाला लागण्याचं आवाहन केलं.

Last Updated : June 20, 2025 at 8:56 AM IST