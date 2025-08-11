कोल्हापूर : राज्य मंत्रिमंडळातील भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेल्या मंत्र्यांविरोधात आज शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडून राज्यभर जन आक्रोश आंदोलन करण्यात आलं. कोल्हापुरातही शिवसेनेकडून (उबाठा) पुणे-बंगळुरू महामार्ग रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसंच भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या मंत्र्यांनी तत्काळ राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि आंदोलक यांच्यात झटापट झाल्याचं पाहायला मिळालं. यावेळी आंदोलन करणाऱ्या शिवसैनिकांना शाहूपुरी पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. या आंदोलनामुळं महामार्गासह शहरातील वाहतूक काहीकाळ विस्कळीत झाली होती.
जन आक्रोश आंदोलन : महायुतीतील मंत्री संजय शिरसाट, माणिकराव कोकाटे यांच्यासह सत्ताधारी पक्षातील आमदारांविरोधात आज (11 ऑगस्ट) शिवसेना (उबाठा) पक्षाकडून राज्यभर आंदोलन पुकारण्यात आलं होतं. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चार जिल्हाप्रमुख, उपनेते संजय पवार आणि पश्चिम महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख विजय देवणे यांच्या उपस्थितीत कोल्हापूर शहराचं प्रवेशद्वार असलेल्या तावडे हॉटेल परिसरात महामार्ग रोको जन आक्रोश आंदोलन करण्यात आलं.
सरकार विरोधात घोषणाबाजी : तावडे हॉटेल चौकात जमलेल्या शिवसैनिकांनी महामार्गाकडे हातात भगवे झेंडे आणि राज्य सरकार विरोधात तीव्र घोषणाबाजी करत जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र उपस्थित असलेल्या शाहूपुरी पोलिसांनी या शिवसैनिकांना महामार्गापासून काही अंतरावर रोखलं. आक्रमक झालेल्या शिवसैनिकांनी सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट, क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे, आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरोधात प्रचंड घोषणाबाजी केली.
आंदोलनामुळं वाहतुकीची कोंडी : "या मंत्र्यांना आणि आमदारांना जनतेनं निवडून दिलेल्या सभागृहात राहण्याचा अधिकार नाही. या वादग्रस्त मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी तत्काळ राजीनामा द्यावा," अशी मागणी शिवसेनेचे (उबाठा) जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांनी केली. दरम्यान, महामार्गालगत असलेल्या तावडे हॉटेल परिसरात मोठ्या संख्येनं जमलेल्या शिवसैनिकांनी आंदोलन पुकारल्यामुळं शहरात येणाऱ्या वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या आंदोलनामुळं शहरातही वाहतुकीची कोंडी झाली. आंदोलकांना पोलिसांनी काही काळ ताब्यात घेतलं. त्यानंतर त्यांना सोडून देण्यात आलं.
पदाधिकाऱ्यांसह शिवसैनिक आंदोलनात सहभागी : या आंदोलनात शिवसेना उपनेते संजय पवार, विजय देवणे, संजय चौगुले, सुनील शिंत्रे, वैभव उगळे, बाजीराव पाटील, सुरेश पोवार, चंगेज खान पठाण, हाजी असलम सय्यद, नवेज मुल्ला, भरत आमते, राजू यादव, पोपट दांगट, अवधूत साळोखे, विराज पाटील, विशाल देवकुळे, राजेंद्र पाटील, प्रतिज्ञा उत्तुरे, स्मिता सावंत, दिपाली शिंदे, रवी भाऊ चौगुले, दीपक गौड, मंजीत माने, संभाजी पाटील, युवराज पोवार, राहुल गिरोले, शशिकांत बिडकर, दिलीप माने, संतोष रेडेकर, दिनेश साळोखे, अरुण अबदागिरी, विवेक काटकर, सतीश पानारी, सहभागी झाले होते.
