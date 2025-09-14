भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामान्यांविरोधात ठाकरेंच्या शिवसेना महिला आघाडीचं 'माझं कुंकू, माझा देश' आंदोलन
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप २०२५ (Asia Cup 2025) च्या सामन्याविरुद्ध शिवसेनेने (यूबीटी) आंदोलन केलं आहे.
September 14, 2025
मुंबई : पहलगाम हल्ल्याला अजून पाच महिने देखील पूर्ण झाली नाहीत. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशदवाद्यांनी २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाम येथे पर्यटनासाठी गेलेल्या २५ निरपराध भारतीयांना गोळ्या घालून ठार केलं होतं. त्यामुळं भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याचा विरोध करण्यासाठी उबाठा शिवसेनेकडून मुंबईत विविध ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली.
'माझं कुंकू, माझा देश' आंदोलन : शिवसेना (उबाठा) महिला आघाडीने 'माझं कुंकू, माझा देश' आंदोलन करत कुंकवाच्या पुड्या आणि डब्या जमा केल्या आहेत. हे कुंकू पंतप्रधान मोदी यांना भेट देणार असून ऑपरेशन सिंदूर हे भारतीय जवानांनी यशस्वीपणे करत दहशदवादाचा बदल घेतला. पण सरकारने त्या हल्ल्यात बळी गेलेल्या निरपराध नागरिकांचा अपमान केलाय अशी प्रतिक्रिया, शिवसेना (उबाठा) महिला आघाडीने दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाठवणार कुंकूची पुडी : ‘माझं कुंकू माझा देश’ आंदोलनांतर्गत शिवसेना (उबाठा) च्या वतीनं शिवसेना भवन येथे शिवसेना नेते अनिल देसाई यांच्याकडं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवण्यासाठी सिंदूर महिला आघाडीने सुपूर्त केले. पहलगाम हल्ल्यात थेट संबंध असलेल्या पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळण्याविरोधात राज्यभर संतापाचं वातावरण आहे. शिवसेना (उबाठा) महिला आघाडीने ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करत कुंकूच्या पुड्यांची भेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाठवणार आहेत. यावेळी शिवसेना उपनेत्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर, शिवसेना सचिव ॲड. साईनाथ दुर्गे तसेच इतर पदाधिकारी आणि शिवसैनिक उपस्थित होते.
टिव्ही फोडून केलं आंदोलन : भारत पाकिस्तान सामन्याला विरोध करत चिराबाजार येथे टिव्ही फोडून आंदोलन करण्यात आलं. पहलगाम हल्ल्यामध्ये निष्पाप भारतीयांचं रक्त सांडलं गेलं. त्या रक्ताच्या डागावर उभं राहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने पाकिस्तानसोबत क्रिकेट सामना खेळण्यासाठी परवानगी दिली. करीरोड शाखेच्या शिवसेना (उबाठा) महिला आघाडीने पहलगाम हल्ल्यात हात असलेल्या पाकिस्तान विरुद्ध क्रिकेट खेळण्यास परवानगी देणाऱ्या दुटप्पी केंद्र सरकारचा निषेध करत पंतप्रधानांना पाठवण्यासाठी कुंकू आणि ओटीचा सामान एकत्र केला.
बाळासाहेब ठाकरे यांचा शब्द खरा करून दाखवला: आवाज कुणाचा शिवसेनेचा असा आवाज घुमण्याचे ते १९९१ सालचे दिवस होते. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या एका शब्दावर तेव्हा अक्षरशः अख्खी मुंबई थांबायची. तर १९९१ मध्ये भारत पाकिस्तान क्रिकेट मॅचची शृखंला होणार होती. त्यासाठी पाकिस्तानचा संघ देखील भारतात दाखल झाला होता. मात्र, जोपर्यंत पाकिस्तान भारतविरोधी दहशदवादी कारवाया थांबवत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानसोबत क्रिकेट सामना खेळायचा नाही, अशी १९ ऑक्टोबर १९९१ रोजी बाळासाहेब ठाकरे यांनी भूमिका घेतली होती. त्यांनी मुंबईमध्ये भारत पाकिस्तान सामना होऊ देणार नाही असा इशारा सरकारला दिला होता. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी देखील काहीही झाले तरी हा सामान होणारच असा पवित्र घेतला होता. त्यामुळं सरकारने वानखेडे स्टेडियमला पोलीस छावणीचं रूप दिलं होतं. पण बाळासाहेबांनी संकल्प पूर्ण केलाय. तो पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणारा नाही तो शिवसैनिक कसला? त्यावेळी शिवसैनिक असलेल्या शिशिर शिंदे आणि त्यांच्या सहकार्यांनी काहीही झाले तरी बाळासाहेबांचा शब्द खरा करून दाखवायचा असा निश्चय केला. त्यांनी सामान्यांच्या आधी तीन दिवस त्यांनी वानखेडे स्टेडियमभोवती पाहणी केली.
बाळासाहेब ठाकरे यांचा शब्द खरा करून दाखवला : पण वानखेडे स्टेडियमच्या आतमध्ये जाणं जवळजवळ अशक्य दिसत होतं. मग त्यांनी एक टेम्पो ठरवला आणि त्यामध्ये कुदळ, फावडे, ऑईलचे कॅन असं समान घेऊन थेट वानखेडेचं गेट गाठलं. आम्ही कामगार आहोत असं बंदोबस्तावरच्या पोलिसांना सांगत आत प्रवेश केला. कोणालाही कळण्याआधी धावपट्टी खोदून काढली. त्याचबरोबर लगेच धावपट्टी वापरता येऊ नये म्हणून संपूर्ण धावपट्टीवर ऑइल ओतून तिथून पोबारा केला. धावपट्टी लवकर दुरुस्त करणे शक्य नसल्याने दुसऱ्या दिवशी होणारा भारत पाकिस्तान सामना सरकारला रद्द करावा लागला. शिवसैनिकांनी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा शब्द खरा करून दाखवला.
