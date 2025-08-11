बुलढाणा : महायुती सरकारमधील भ्रष्टाचारी मंत्र्यांविरोधात आज (11 ऑगस्ट) शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्यावतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर बुलढाण्यातही आज शहर शिवसेनेच्या (उबाठा) वतीनं एक अनोखं आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनाच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार प्रहार करण्यात आला. या आंदोलनाचा उद्देश महायुती सरकारमधील नेत्यांचा आणि मंत्र्यांचा गैरकारभार जनतेसमोर आणणे हा होता.
या आंदोलनात ठळकपणे आमदार संजय गायकवाड यांच्या गेल्या काही काळातील वर्तनावर प्रकाश टाकण्यात आला. मुंबईतील आमदार निवासातील कॅन्टीनमधील कर्मचाऱ्याला त्यांनी मारहाण केली होती, त्या घटनेचं प्रात्यक्षिक या आंदोलनात सादर करून तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला. तसंच, मंत्री संजय शिरसाट यांचा पैशांनी भरलेल्या बॅगसह व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. याचादेखील निषेध या आंदोलनात नोंदवण्यात आला. तसंच, सध्या राज्यात गाजत असलेल्या कथित "हनी ट्रॅप" प्रकरणाचंही प्रतिकात्मक दर्शन या आंदोलनात घडवत, सरकारवर प्रहार करण्यात आला. याशिवाय, आमदार भरत गोगावले यांच्यावरही गंभीर आरोप करत त्यांच्या कार्यशैलीवर टीकेची झोड उठवण्यात आली.
'मी ओरिजनल', आमदार संजय गायकवाड यांचं प्रत्युत्तर : शिवसेनेच्या (उबाठा) या प्रतिकात्मक आंदोलनाला प्रत्युत्तर देताना सत्ताधारी पक्षातील आमदार संजय गायकवाड यांनी खरमरीत शब्दांत त्यांच्यावर टीका केली. “मी ओरिजनल आहे, माझी कॉपी करायला यांना 10 जन्म घ्यावे लागतील,” असा टोला त्यांनी लगावला.
गायकवाड-शिरसाट यांचे वादग्रस्त व्हिडिओ व्हायरल झाले होते : संजय गायकवाड यांचा गेल्या महिन्यात मुंबईतील आमदार निवासातील कॅन्टीनमधील कर्मचाऱ्याला मारहाण करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. शिळ्या अन्नावरून झालेल्या वादातून त्यांनी कर्मचाऱ्याला मारहाण केली होती. या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि त्यावेळीही त्यांच्यावर समाजमाध्यमं आणि विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. तसंच, महायुती सरकारमधील मंत्री संजय शिरसाट यांचाही एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. यामध्ये ते पैशाने भरलेल्या बॅगेसोबत दिसत होते.
