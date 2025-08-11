ETV Bharat / state

महायुतीच्या भ्रष्ट अन् वादग्रस्त मंत्र्यांविरोधात शिवसेना (उबाठा) आक्रमक, मुंबईसह राज्यभरात जनआक्रोश - SHIV SENA UBT AGITATION

शिवसेना (उबाठा) तर्फे सोमवारी राज्यभरात जनआक्रोश मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मुंबईत शिवाजी पार्क परिसरात झालेल्या आंदोलनात स्वत: उद्धव ठाकरे सहभागी झाले होते.

Shivsena UBT protsting against State government
महायुतीच्या भ्रष्ट अन् वादग्रस्त मंत्र्यांविरोधात शिवसेना (उबाठा) आक्रमक (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read

मुंबई : भ्रष्ट मंत्र्यांच्या हकालपट्टीसाठी शिवसेना ठाकरे गटाकडून आज राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आलीय. शिवसेना (उबाठा)चे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्यभरात जनआक्रोश आंदोलन करण्यात येतंय. मुंबईत शिवाजी पार्क परिसरात हे आंदोलन सुरू असून, या आंदोलनाला स्वत: उद्धव ठाकरे उपस्थित होते.

आज महाराष्ट्र जागा झालाय - ठाकरे : भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरोधात शिवसेना आज शांतपणे रस्त्यावर उतरलीय. ही शिवसेनेची स्टाईल नाही, शिवसेनेची स्टाईल काय? ते अवघ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे. सत्ताधाऱ्यांशी संघर्ष करायला मर्दपणा लागतो आणि तो शिवसेनेत आहे. आज आपण घोषणा देतोय खाली डोकं वर पाय, पण यांना डोकंच कुठंय? यांना बिन डोक्याचे पाय आहेत. त्यांना फक्त गुवाहाटीला पळून जायला माहिती आहे. इंडिया आघाडीनं निवडणूक आयोगाच्या विरोधात दिल्लीत मोर्चा काढलाय. मात्र पोलिसांनी त्यांना तिथंच रोखलंय. इथे आपण भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलोय. इथल्या राजकारण्यांनी महाराष्ट्राला भ्रष्टाचाऱ्यांचे यादीत पहिल्या क्रमांकावर नेऊन ठेवलंय. आपल सरकार होतं तेव्हा मी कुणाचीही गय केली नाही, असंही उद्धव ठाकरे म्हणालेत.

महायुती सरकारविरोधात आंदोलन अधिक तीव्र करणार : आपलं सरकार असताना वनमंत्र्यांवर आरोप झाले होते, महिलेच्या बाबतीत गंभीर आरोप होते. तेव्हा त्याला आपण थेट वनवासात पाठवलं. याआधी पण केंद्रात आरोप झालेत. मनोहर जोशी यांचे सरकार असताना पाच मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले होते. शोभा फडणवीस यांच्यासह चार जणांना मंत्रिपदावरून काढण्यात आलं होतं. भाजपाचा कारभार हा चीनप्रमाणे सुरूय, त्यांचीच लोक सरकारविरोधात बोलली की त्यांना गायब केलं जातं. उपराष्ट्रपती जयदीप धनगड आहेत कुठे?, त्यांची तब्येत ठीक नाही म्हणून राजीनामा दिला ना?, मग कुठे उपचार घेतायत ते?, त्यांची कुणालाच माहिती नाही?, त्यामुळे देशात सध्या लोकशाही उरलेलीच नाही. येत्या काळात महायुती सरकारविरोधात आंदोलन अधिक तीव्र करणार, अशी घोषणा उद्धव ठाकरेंनी शिवाजी पार्कातील आंदोलनात केली.

शिवसेनेचा राज्यभरात जनआंदोलन : या निमित्त सोमवारी शिवसेना (उबाठा) तर्फे राज्यभरात विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनात अनेक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शिवसैनिकांकडून जोरदार निदर्शने केली गेली. ज्यात कुठे रमी खेळत तर कुठे बनियान लुंगी घालत आंदोलक खोट्या पैशांच्या बॅगा घेऊन सहभागी झाले होते. या आंदोलनात शिवसेना ठाकरे गटाचे सर्व प्रमुख नेते आणि पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

हे आंदोलन म्हणजे केवळ दिखावा, भाजपाची प्रतिक्रिया : भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ठाकरेंच्या आंदोलनावर टीका करताना उद्धव ठाकरेंना वैचारिक दिवाळखोरी झाल्याचं म्हटलंय. घरात बसून त्यांनी राज्याचा कारभार पाहिला. जनतेला चीट केलं आणि आता आंदोलन करतायत, असंही ते म्हणालेत.

