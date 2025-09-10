ETV Bharat / state

शिवाजी पार्कवर घुमणार ठाकरेंचा आवाज, दसरा मेळाव्यासाठी मुंबई महापालिकेची परवानगी!

मुंबई महापालिका प्रशासनानं काही अटींसह दादर येथील छत्रपती शिवाजी पार्कवर शिवसेनेला (उबाठा) दसरा मेळावा घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे.

Uddhav Thackeray
उद्धव ठाकरे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2025 at 8:24 PM IST

2 Min Read
मुंबई : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्षाकडून आतापासून जोरदार तयारी सुरू आहे. अशात या निवडणुकीची मुहूर्तमेढ शिवसेना (उबाठा) दसरा मेळाव्यापासून रोवणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरम्यान, ऐन दसरा मेळाव्याआधी शिवाजी पार्कची परवानगी मिळण्यात गडबड होऊ नये, यासाठी शिवसेनेनं (उबाठा) महापालिका कार्यालयाकडे जानेवारी महिन्यापासून पाठपुरावा सुरू होता. या पाठपुराव्याला आज यश आलं असून, मुंबई महापालिका प्रशासनानं काही अटींसह दादर येथील छत्रपती शिवाजी पार्कवर शिवसेनेला (उबाठा) दसरा मेळावा घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यामुळं 2 ऑक्टोबर 2025 रोजी शिवाजी पार्कवर ठाकरेंचा आवाज घुमणार आहे.

दसरा मेळाव्यासाठी परवानगी : दरवर्षी दसऱ्यानिमित्त दादर येथील शिवाजी महाराज पार्क इथं शिवसेनेचा (उबाठा) भव्य मेळावा होतो. या मेळाव्यासाठी हजारो शिवसैनिक राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबईत येतात. या मेळाव्याला शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे शिवसैनिकांना मार्गदर्शन करतात. यासाठी पक्षाकडून जानेवारी महिन्यापासून तयारी सुरू करण्यात आली होती. सोबतच महापालिका प्रशासन कार्यालयाकडे सातत्यानं पाठपुरावा सुरू होता. पण, पालिका प्रशासनाकडून कोणतेच ठोस उत्तर मिळत नव्हतं. त्यामुळं पक्षाकडून पालिकेला तीन स्मरणपत्रे देण्यात आली. तरीदेखील प्रशासनानं या स्मरणपत्राची दखल घेतली नाही. मात्र, सदर विषय नाजूक आणि संवेदनशील असल्यानं तसंच पक्षाचा अर्ज प्रथम आल्याच्या निकषाखाली पालिका प्रशासनानं आज दसरा मेळाव्यासाठी परवानगी दिली आहे.

सुरक्षेच्या नियमांचं पालन करणं अनिवार्य : मुंबई महापालिनेनं ही परवानगी देताना काही अटीशर्थी ठाकरे गटासमोर ठेवल्या आहेत. या नियमांमध्ये आवाजावर नियंत्रण ठेवणं बंधनकारक आहे. अती गर्दी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. संपूर्ण परिसर अस्वच्छ होणार नाही, याचं व्यवस्थापन करावं सोबतच सुरक्षेच्या नियमांचं पालन करणं अनिवार्य असल्याचं पालिका प्रशासनानं नियमांमध्ये म्हटलं आहे. पालिका प्रशासनानंच्या सर्व अटी शिवसेनेनं (उबाठा) मान्य केल्या असून, आता दसरा मेळाव्याची तयारी सुरू केली आहे.

यंदाच्या मेळाव्याला विशेष महत्त्व : शिवसेना फुटीनंतर 2020 साली शिवसेना (शिंदे गट) आणि शिवसेना (उबाठा) यांच्यात दसरा मेळाव्यावरून जोरदार वाद पाहायला मिळाले. यासाठी काही वर्षांपूर्वी दोन्ही राजकीय पक्षांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यावेळी न्यायालयानं प्रथम अर्ज करणाऱ्या ठाकरेंच्या बाजूनं निकाल दिला होता. परंतु, यंदा शिंदेंच्या शिवसेनेने अर्ज दाखल न केल्यानं यावर्षी हा वाद टळला असल्याची माहिती पालिका प्रशासनानं दिली आहे. दरम्यान, मुंबई महापालिका निवडणुका आणि मनसेसोबत युतीच्या चर्चेमुळं यंदाच्या मेळाव्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे. तसंच दसरा मेळाव्यानिमित्त ठाकरे बंधूंच्या युतीवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. याच अनुषंगानं आज उद्धव ठाकरे यांनी मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळं यावेळी व्यासपीठावर ठाकरे बंधू एकत्र येणार का? हे पाहणार महत्त्वाचं ठरणार आहे.

