तुर्की एअरलाईन्ससोबतचा करार तात्काळ रद्द करा, शिंदेंच्या शिवसेनेचा इंडिगोला गर्भित इशारा - INDIGO

तुर्कीविरोधी भूमिकेत शिंदेंच्या शिवसेनेची आघाडी ( ETV Bharat Reporter )

By ETV Bharat Marathi Team Published : May 23, 2025 at 6:20 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 7:11 PM IST 2 Min Read

मुंबई : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्धजन्य परिस्थितीत पाकिस्तानला खुलेआम पाठिंबा देणाऱ्या तुर्कस्तानविरोधात भारतानं पुकारलेल्या भूमिकेत आता इंडिगो एअरलाइन्स कंपनीलाही फटका बसण्याची चिन्ह आहेत. इंडिगोच्या ताफ्यात सध्या दोन विमानं तुर्की एअरलाइन्सकडून भाड्यानं घेतलेली आहेत. अर्थातच या विमानांत पायलट व क्रू मेंबर्स हे तुर्कीचेच आहेत. त्यामुळं राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यावर हा करार रद्द तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेनं तुर्कीविरोधी भूमिका अधिक तीव्र करत यासंदर्भात दहा दिवसांत निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तुर्कीविरोधी भूमिकेत शिंदेंच्या शिवसेनेची आघाडी : मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज विमानतळाच्या T1 येथील विमानतळ प्रशासन व इंडिगो प्रशासनाची भेट घेत शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं कंपनीला त्यांचा तुर्की कंपनीसोबतचा करार तात्काळ रद्द करण्याचा विनंतीवजा इशारा दिला आहे. यात आमदार मुरजी पटेल, शिवसेना विभागप्रमुख कुणाल सरमळकर व युवासेना नेते अर्जुन कंधारी यांचा समावेश होता. ही मागणी मान्य न झाल्यास त्याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेनेच्यावतीनं देण्यात आला आहे. यापूर्वी शिवसेनेच्या याच शिष्टमंडळानं दिलेल्या विनंतीपत्रावर विमानतळ प्रशासनाकडून विमानतळ धावपट्टीची देखभाल आणि तिथं सेवा देणाऱ्या तुर्की कंपनी 'सेलेबि'चा करार नुकताच रद्द करण्यात आला आहे.

