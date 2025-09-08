ETV Bharat / state

शिवसेनेकडून मुंबईत 36 महिला सेना प्रभारी विभागप्रमुखांची नियुक्ती, वाचा कोणाला मिळाली संधी?

शिवसेनेकडून आगामी पालिका निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून मुंबईत 36 विधानसभा ठिकाणी 36 महिला सेना प्रभारी विभागप्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Shiv Sena appoints 36 department heads in charge of Mahila Sena in Mumbai
शिवसेनेकडून मुंबईत 36 महिला सेना प्रभारी विभागप्रमुखांची नियुक्ती (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 8, 2025 at 3:12 PM IST

मुंबई : आगामी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांकडून जय्यत तयारी आणि रणनीती आखण्यात येत आहे. तर काही पक्षांकडून आगामी निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून आपल्या पदाधिकाऱ्यांना त्या-त्या विभागाची जबाबदारी दिली जात आहे. दरम्यान, आता शिवसेना या पक्षांकडून आगामी पालिका निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून मुंबईतील 36 विधानसभा मतदारसंघात 36 महिला सेना प्रभारी विभागप्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.





अधिकृत पत्रक जारी : दरम्यान, मुंबईत 36 विधानसभा ठिकाणी 36 महिला सेना प्रभारी विभागप्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसंच यात कोणाला संधी मिळाली, याबाबत शिवसेनेच्या अधिकृत पत्रकावरुन यादी जाहीर करण्यात आली आहे. "वंदनीय हिंदूहृदयसम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे व धर्मवीर आनंद दिघे साहेब यांच्या आशीर्वादानं व शिवसेना मुख्यनेते एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या आदेशानुसार मुंबईमधील महिला सेना प्रभारी विभागप्रमुख पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येत आहे", असं प्रसिद्धी पत्रकातून म्हटलं आहे.





कोणाला मिळाली संधी? : मुंबईत 36 विधानसभा ठिकाणी 36 महिला सेना प्रभारी विभागप्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात अनेक नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. तर अनेक जुन्या चेहऱ्यांचा देखील समावेश आहेत. यामध्ये माहीम विधानसभा मतदारसंघातून माजी आमदार सदा सरवणकर यांची कन्या प्रिया सरवणकर यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. तर धारावी विधानसभा मतदारसंघातून अलका माने यांची वर्णी लागली आहे. तर वरळी विधानसभा मतदारसंघातून रत्ना महाले यांना संधी देण्यात आली आहे.


