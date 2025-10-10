शिर्डीत शिवमहापुराण कथा; पंडित प्रदीप मिश्रा यांच्या कथेचं शिर्डीत आयोजन, केंद्रीय मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री राहणार उपस्थित
शिर्डीत 12 ते 16 ऑक्टोबर दरम्यान प्रदीप मिश्रांची शिवमहापुराण कथेचं आयोजन करण्यात आलंय. या कथेसाठी देशभरातून लाखो भाविक येण्याची शक्यता असल्यामुळं जोरदार तयारी केली आहे.
Published : October 10, 2025 at 4:51 PM IST
शिर्डी : राज्यासह अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जनतेच्या सुख-शांतीसाठी शिर्डीत 12 ते 16 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित केलेल्या पंडित प्रदीप मिश्रा यांची शिवमहापुराण कथा देशातील सर्वात मोठी आणि भव्य कथा ठरणार आहे. या कार्यक्रमाचे आयोजन जनसेवा फाउंडेशन म्हणजेच विखे पाटील परिवाराच्या माध्यमातून करण्यात आलं आहे.
देशभरातून येणाऱ्या भक्तांसाठी आध्यात्मिक अनुभव : शिर्डी जवळील अस्तगाव-पिंपरी निर्मिळ शिवारात सुमारे 75 एकर परिसरात या कार्यक्रमासाठी तीन वॉटरप्रूफ मंडप उभारले आहेत. प्रत्येक मंडपात एक लाख भाविक बसू शकतील अशी व्यवस्था असून बसण्याची सोय, पिण्याचं पाणी, पार्किंग आणि इतर सर्व सुविधा केल्या आहेत. या सर्व कामांची पाहणी माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केली. या दरम्यान सुजय विखेंनी माध्यमांशी संवाद साधत कार्यक्रमाची माहिती दिली आहे. "कथेचं मुख्य आकर्षण बारा ज्योतिर्लिंग आणि चारधाम दर्शनाचा दिव्य व भव्य देखावा आहे. देशभरातून येणाऱ्या भक्तांसाठी हा एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव ठरणार आहे," असं सुजय विखे पाटील यांनी सांगितलं.
शिर्डीत लाखो भक्तांचा जनसागर उसळण्याची शक्यता : "11 ऑक्टोबरला पंडित प्रदीप मिश्रा महाराजांचे शिर्डीत आगमन होणार आहे. पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज यांच्या स्वागतासाठी शिर्डी आणि राहता शहरात भव्य मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. 1 ते 4 यावेळेत दररोज कथा पार पडणार आहे. पावसामुळं रद्द झालेल्या तीन कथांनंतर ही महाराष्ट्रातील पहिली कथा असल्यानं ती विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे. पंडित मिश्रा यांच्या प्रत्येक प्रवचनास तीन ते चार लाख भाविक उपस्थित असतात. त्यामुळं यावेळी शिर्डीत लाखो भक्तांचा जनसागर उसळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्र्यांसह राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अनेक मंत्री या कथेला उपस्थित राहणार आहेत," अशी माहिती माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांनी दिली.
