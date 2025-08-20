ETV Bharat / state

काकडमाड जिल्हा परिषद शाळेची इमारत पावसामुळं कोसळली; पाहा व्हिडिओ - KAKADMAD ZILLA PARISHAD SCHOOL

शिरपूर तालुक्यातील काकडमाड जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारतीचं छत पावसामुळं (Heavy Rain) कोसळलं आहे. शाळेला सुट्टी असल्यामुळं जीवितहानी झाली नाही.

काकडमाड जिल्हा परिषद शाळा (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

August 20, 2025

शिरपूर (धुळे) : राज्यात पावसाचा जोर कायम आहे. पावसामुळं ठिकठिकाणी पाणी साचून जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. तर अनेक ठिकाणच्या धोकादायक इमारती कोसळत आहेत. शिरपूर तालुक्यातील दुर्गम भागात असलेल्या काकडमाड या गावाच्या जिल्हा परिषद शाळेच्या (Kakadmad Zilla Parishad school) इमारतीचं छत पावसामुळं कोसळलं आहे. अनेकवेळा याबाबत शिक्षण विभागाला निवेदनं देऊनही प्रशासनानं, स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केल्यामुळं आज गावातील विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

जिल्हा परिषद शाळेची इमारत पावसामुळं कोसळली : हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार, धुळे जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. या पावसाचा फटका काकडमाड या गावातील विद्यार्थ्यांना बसला आहे. सकाळी पाऊस सुरू असताना जिल्हा परिषद शाळेची भिंत अचानक कोसळली. शाळेला सुट्टी असल्यानं एकही विद्यार्थी शाळेत हजर नव्हता, त्यामुळं मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी टळली आहे. यामुळं विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी प्रशासनाच्या विरोधात रोष व्यक्त केला आहे.

काकडमाड जिल्हा परिषद शाळेची धोकादायक इमारती कोसळली (ETV Bharat Reporter)

"आठ दिवसापूर्वी शिरपूर फर्स्टच्या माध्यमातून गावकऱ्यांनी पंचायत समितीला शाळा दुरुस्तीकरणासाठी निवेदन दिलं होतं. आज सकाळी पावसात शाळेची इमारत कोसळली. विद्यार्थी शाळेत नसल्यानं मोठा अपघात टळला, परंतु शिक्षणाचे धडे राज्यभर देणाऱ्या शिरपूर तालुक्यात शिक्षणाचे बारा वाजले आहेत". - हंसराज चौधरी, प्रमुख, शिरपूर फर्स्ट संघटना

शिक्षण विभागाचं शाळेकडं दुर्लक्ष : राज्यातील सरकारी शाळांची स्थिती सध्या खूपच गंभीर आहे. अनेक शाळांच्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत, तर काही ठिकाणी छत कोसळल्याच्या घटना घडल्या आहेत, ज्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. तर काकडमाड गावाच्या जिल्हा परिषद शाळेची इमारत पावसामुळं कोसळली. यामुळं शिक्षण विभागाचे जिल्हा परिषद शाळेकडे होत असलेले दुर्लक्ष पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्याचा गंभीर आरोप संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.



