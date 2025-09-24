ETV Bharat / state

दोनशे महिला भाविकांकडून साईसच्चरित पारायण; आंध्र प्रदेश-तेलंगणातील जनतेच्या कल्याणासाठी साई चरणी प्रार्थना

शिर्डीत 200 महिला भाविकांनी साईसच्चरित्र पारायण करत आंध्र प्रदेश-तेलंगणातील जनतेच्या कल्याणासाठी साई चरणी प्रार्थना केली. हे पारायण 23 सप्टेंबरपासून सात दिवस चालणार आहे.

Shirdi Sai Satcharitra Parayan
दोनशे महिला भाविकांकडून साईसच्चरित्र पारायण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 2:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अहिल्यानगर (शिर्डी) : आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील जनतेच्या सुख-समाधानासाठी तब्बल दोनशे महिला भाविकांनी शिर्डीत साईबाबांच्या चरणी साकडं घातलं आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील महिलांनी साईबाबांच्या जीवनावर आधारित हेमाडपंत लिखित साईसच्चरित्र पारायण सुरू केलं आहे. हे पारायण संस्थानच्या साईसमाधी शताब्दी मंडपात भक्तिभावानं पठण सुरू आहे. 23 सप्टेंबरपासून सुरू झालेलं पारायण सात दिवस चालणार आहे.

पावसामुळं आंध्र प्रदेश, तेलंगणातील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान : आंध्र प्रदेशमधील गुंटूर येथील साई सेवा ट्रस्ट दरवर्षी धार्मिक यात्रेचं आयोजन करत असतं. देशभरातील विविध धार्मिक स्थळांना भेट देत सेवा कार्य करणं ही त्यांची परंपरा आहे. यंदा या यात्रेचा समारोप शिर्डीत झाला. यात्रेमध्ये दोनशेहून अधिक महिला सहभागी झाल्या आहेत. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील शेतकऱ्यांचं यंदा पावसामुळं मोठं नुकसान झालं आहे. शेतकऱ्यांना संकटातून सावरण्याची शक्ती साईबाबांनी द्यावी तसंच गोरगरीब, दीन, दुबळे आणि पीडितांचं रक्षण व्हावं, जनतेला सुख-शांती, स्थैर्य आणि समाधान लाभावं अशी सामूहिक प्रार्थना महिलांनी साईबाबांच्या चरणी केली.

Shirdi Sai Satcharitra Parayan
साईसच्चरित्र पारायण (ETV Bharat Reporter)

सात दिवस चालणार पारायण : साईबाबांच्या जीवनावर आधारित असलेलं साईसच्चरित्र पारायण महिलांनी साईबाबा समाधी शताब्दी मंडपात सुरू केलं आहे. 23 सप्टेंबरपासून सुरू झालेलं हे पारायण सात दिवस चालणार आहे. साईसच्चरित्रातील तब्बल 53 अध्याय भक्तिभावानं वाचले जात आहेत. काही महिलांना वाचता येत नसल्यानं त्या हात जोडून साईनमन करत आहेत. तर वाचन करणाऱ्या महिला साईसच्चरित्राचं पठण करत आहेत. पारंपरिक पोशाख धारण करून करण्यात येणारे हे सामूहिक पठण शिर्डीच्या वातावरणात आध्यात्मिक ऊर्जा निर्माण करत आहे.

Shirdi Sai Satcharitra Parayan
आंध्र प्रदेश-तेलंगणातील जनतेच्या कल्याणासाठी साई चरणी प्रार्थना (ETV Bharat Reporter)

साईसच्चरित्र पारायणानं जनतेच्या कल्याणासाठी : साईसच्चरित्र पारायणानं घरात सुख-शांती, स्थैर्य आणि मनोबल वाढतं. मात्र, यावेळी हे पारायण वैयक्तिक सुखासाठी नव्हे तर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील संपूर्ण जनतेच्या कल्याणासाठीच केलं जातय," अशी भावना महिला भाविकांनी व्यक्त केली. श्रद्धा, भक्ती आणि सेवाभावाचा अनोखा संगम साधणारी महिला साईभक्तांची ही प्रार्थना शिर्डीत भाविकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

हेही वाचा :

  1. साई प्रसादालयात साईबाबा भक्तांना मिळणार 'साई आमटी'चा प्रसाद; दर गुरूवारी मिळणार भाविकांना लाभ
  2. शिर्डीतल्या 'त्या' सोन्याच्या घड्याळाचा लिलाव होणार नाही; लिलावाचा निर्णय घेतल्यास ग्रामस्थांना कल्पना द्या, ग्रामस्थांची मागणी
  3. शेतकरी करगळ बंधूंकडून साडेतीन हजार किलो केशरी आंबा साईबाबांच्या चरणी; प्रसादालयात भाविकांना आमरसाचा प्रसाद

For All Latest Updates

TAGGED:

FEMALE SAI DEVOTEES PRAY SAIBABAसाईसच्चरित्र पारायणSAI SATCHARITRA PARAYANANDHRA PRADESH WOMEN DEVOTEESSHIRDI SAI SATCHARITRA PARAYAN

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.