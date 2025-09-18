ETV Bharat / state

शनि शिंगणापूर पाठोपाठ साईबाबाच्या भक्तांना ऑनलाईन गंडा: भक्तांबरोबर संस्थानचीही फसवणूक; गुन्हा दाखल

शनि शिंगणापूर देवस्थानच्या बनावट ॲपचं प्रकरण चर्चेत असताना शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या बनावट वेबसाईटवरुन भक्तांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आलाय.

शिर्डी साईबाबा (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2025 at 2:27 PM IST

Updated : September 18, 2025 at 2:48 PM IST

अहिल्यानगर : शिर्डी हे जगभरातील कोट्यवधी भाविकांचं श्रद्धास्थान आहे. दररोज हजारो भाविक साईबाबांचं दर्शन घेतात. भाविकांच्या सोयीसाठी साईबाबा संस्थानकडून भक्तनिवास देणगी आणि दर्शन पास यांसारख्या सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. परंतु, शनि शिंगणापूर पाठोपाठ शिर्डी साईबाबा भक्तांची बनावट वेबासाईटवरून फसवणूक करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे, अशी माहिती उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल भारती यांनी दिली.

बनावट वेबसाईटच्या माध्यमातून भाविकांची फसवणूक : साईबाबांच्या दर्शनासाठी वर्षाकाठी कोट्यवधी भाविक शिर्डीत येतात. अनेक भाविक वास्तव्यासाठी साई संस्थानच्या भक्तनिवासाला प्राधान्य देतात. शिर्डीत गेल्यावर असुविधा टाळण्यासाठी भाविक शक्यतो संस्थेच्या अधिकृत वेबसाईटवरुन रूम बुक करतात. याचा गैरफायदा घेत अज्ञात व्यक्तीनं साई संस्थान भक्तनिवास या नावानं बनावट वेबसाईट तयार केल्याचं समोर आलंय. या वेबसाईटच्या माध्यमातून भाविकांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

रामू जाधव आणि कुटुंब (ETV Bharat Reporter)

बनावट वेबसाईच्या माध्यमातून अनेक भाविकांची फसणवूक : कर्नाटकातील गुलबर्गा इथले रामू जाधव नातवाचा वाढदिवस असल्यानं कुटुंबासह साई दर्शनासाठी शिर्डीत आले. त्यांच्या मुलानं वास्तव्यासाठी गुगलवर शिर्डी भक्तनिवास सर्च केलं. यावेळी साई संस्थान भक्तनिवास नावाची एक वेबसाईट त्यांच्या निदर्शनास आली. साईबाबा संस्थानची अधिकृत वेबसाईट समजून त्यांनी रूम बुकिंगसाठी विचारणा केली. यानंतर त्यांना व्हॉट्सॲपवर एक स्कॅनर आला. त्यावर 2,100 रूपये पेमेंट केल्यावर संबंधितानं तुम्ही भक्त निवासाच्या काउंटरवर आल्यावर पावती देतो, असं सांगितलं. याप्रकरणानंतर जाधव कुटुंब शिर्डीतील साई संस्थानच्या भक्तनिवासात पोहोचले. यावेळी त्यांना आपलं बुकिंग नसल्याचं लक्षात आलं. गोंधळलेल्या जाधव यांना साईबाबा संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांनी धीर देत त्यांची चौकशी केली. त्यानंतर जाधव यांची ऑनलाईन फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला.

साईबाबा भक्तांना ऑनलाईन गंडा (ETV Bharat Reporter)

शिर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल : "साईबाबा संस्थान या नावानं बनावट वेबसाईटच्या माध्यमातून याआधीही अनेक साईभक्तांची रूम बुकिंग, देणगी आणि दर्शनाच्या नावानं फसवणूक झाली आहे. साईबाबा संस्थाननं या सगळ्या प्रकाराची गांभीर्यानं दखल घेऊन वेबसाईट बनवून भाविकांची फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात शिर्डी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे," अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी दिली.

अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल : "साई संस्थानच्या साईआश्रम भक्तनिवासाच्या नावानं बनावट वेबसाईट तयार करुन भाविकांची फसवणूक केल्याची तक्रार शिर्डी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीवरुन शिर्डी पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंदवला असून सदर प्रकरण अहिल्यानगर सायबर सेलला पाठवलं आहे. पुढील तपास सुरू आहे," अशी माहिती शिर्डी उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल भारती यांनी दिली.

शिर्डी पोलीस स्टेशन (ETV Bharat Reporter)

साईबाबा संस्थान, शिर्डी पोलिसांचं भक्तांना आवाहन : "ऑनलाईन रूम बुकिंग देणगी किंवा दर्शन पाससाठी फक्त संस्थानची अधिकृत वेबसाईट www.sai.org.in हिचा वापर करावा किंवा साई संस्थानच्या अधिकृत संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधून अधिक माहिती घ्यावी. गुगलवर दिसणाऱ्या इतर कोणत्याही वेबसाईटवर किंवा मोबाईल नंबरवर पैसे पाठवू नयेत," असं आवाहन साईबाबा संस्थान आणि शिर्डी पोलीस प्रशासनानं भाविकांना केलं आहे.

