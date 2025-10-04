ETV Bharat / state

साई मंदिरात दहीहंडी फोडून चार दिवसीय पुण्यतिथी उत्सवाची सांगता; चार दिवसांत लाखो भाविकांनी घेतलं साईंचं दर्शन

साईबाबांची शिर्डी नेहमीच भाविकांनी गजबजलेली असते. आज साईबाबा मंदिरात दहीहंडी फोडून पुण्यतिथी उत्सवाची सांगता (Shirdi Saibaba Death Anniversary) करण्यात आली.

Shirdi Saibaba Death Anniversary
साई मंदिरात दहीहंडी फोडून साईंची पुण्यतिथी साजरा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2025 at 3:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : करोडो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या श्री साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून लाखो भाविक दररोज शिर्डीत येतात. साईबाबा संस्थानच्या वतीनं साजरा करण्यात येत असलेल्या चार दिवसीय साईबाबा पुण्यतिथी (Shirdi Saibaba Death Anniversary) उत्सवाची आज गोपालकाल्याच्या कीर्तनानं दहीहंडी फोडून सांगता करण्यात आली. साईबाबा संस्थानच्या वतीनं 107 वा साईबाबा पुण्यतिथी उत्सव मोठ्या भक्तिमय वातावरणात साजरा करण्यात आला. या चार दिवसांच्या उत्सवात लाखो भाविकांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं.

साई मंदिरात पुण्यतिथी उत्सवाची सांगता (ETV Bharat Reporter)

दहीहंडी फोडून उत्सवाची सांगता : शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीनं साई मंदिरात परंपरागत गुरुपौर्णिमा, रामनवमी आणि विजयादशमी असे तीन उत्सव साजरे होतात. त्यापैकी एक म्हणजे साईबाबा पुण्यतिथी अर्थात दसऱ्याचा उत्सव 1 ऑक्टोबरच्या पहाटे काकड आरतीनं सुरू झाला होता. साई समाधी मंदिरात आकर्षक फुलांनी सजवलेली दहीहंडी बांधण्यात आली होती. साईंच्या मध्यान्ह आरतीपूर्वी साई संस्थान आणि मानकऱ्यांकडून दहीहंडी फोडत पुण्यतिथी उत्सवाची सांगता करण्यात आली.

तिथीप्रमाणे बाबांची पुण्यतिथी साजरी : साईबाबांनी 107 वर्षांपूर्वी दसऱ्याच्या दिवशी दुपारी 2 वाजून 35 मिनिटांनी शिर्डीत आपला देह ठेवला. त्या दिवशी मंगळवार होता. 1999 साली तिथीप्रमाणे बाबांची पहिली पुण्यतिथी साई संस्थानच्या वतीनं साजरी करण्यात आली. त्यानंतर आजतागायत हा पुण्यतिथी उत्सव नव्या उत्साहात साई संस्थानच्या वतीनं साजरा केला जात आहे. त्यामुळं विजयादशमी म्हणजेच साईबाबांची पुण्यतिथी, अशी एक नवी ओळख या सणाची निर्माण झाली आहे. देशभरातील आणि जगभरातील साईभक्त हा उत्सव साजरा करतात. शिर्डीत या पुण्यतिथी उत्सवानिमित्त चार दिवस विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

7 ऑक्टोबर रोजी होणार कॅशची काउंटिंग : साईबाबा संस्थानच्या वतीनं साजरा करण्यात आलेल्या चार दिवसीय साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवादरम्यान लाखो भाविकांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. या दरम्यान भाविकांनी साईबाबांना भरभरून दानही दिलं. भाविकांनी केलेल्या दानाची साईबाबा संस्थानच्या वतीनं येत्या 7 ऑक्टोबर रोजी कॅश काउंटिंग केली जाणार आहे.

हेही वाचा -

  1. शिर्डीत साईबाबा पुण्यतिथी उत्सव उत्साहात सुरू; ऑस्ट्रेलियातील साईभक्तांकडून 23 ग्रॅम सोन्याचा दागिना अर्पण
  2. साईबाबा पुण्यतिथीनिमित्त 'भिक्षा झोळी' कार्यक्रम, संस्थानच्या अधिकाऱ्यांसह माजी मंत्री अन् भाविक सहभागी
  3. शिर्डी साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवाचा आज मुख्य दिवस : साई दर्शनासाठी आज साई मंदिर रात्रभर राहणार खुलं

For All Latest Updates

TAGGED:

साई साईबाबा मंदिरSHIRDI SAIBABAसाईबाब पुण्यतिथीDAHI HANDI IN SAI TEMPLESHIRDI SAIBABA DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.