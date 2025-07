ETV Bharat / state

शिर्डीची बदनामी करणाऱ्यांना न्यायालयाचा दणका; गौतम खट्टरसह अजय गौतम यांना साईबाबांविषयी विधाने करण्यावर बंदी - SHIRDI SAI TEMPLE NEWS

shirdi sai temple news ( Source- ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : July 3, 2025 at 7:32 AM IST | Updated : July 3, 2025 at 9:50 AM IST 2 Min Read

शिर्डी (अहिल्यानगर)- साईभक्तांच्या श्रद्धास्थानाच्या मान-सन्मानाचं रक्षण करणारी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. शिर्डीच्या साईबाबांविषयी समाजमाध्यमांतून बदनामीकारक विधान करणाऱ्या गौतम खट्टर आणि अजय गौतम या दोघांना राहाता न्यायालयनं दणका दिला आहे. यापुढे साईबाबांबाबत कोणतेही वक्तव्य, मुलाखत, चर्चा किंवा भाष्य करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असल्याची माहिती साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी 'ई टीव्ही भारत'ला दिली आहे.



सन 2023 मध्ये गौतम खट्टरनं सार्वजनिकरित्या आणि काही माध्यमांतून शिर्डीच्या साईबाबांविषयी अत्यंत आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त विधाने केली होती. त्यामुळे संपूर्ण देशभरातील साईभक्तांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. याप्रकरणी शिर्डी साईबाबा संस्थाननं कायदेशीर पाऊल उचलत राहाता येथील न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या प्रकरणात महत्त्वाचा निर्णय देताना न्यायालयानं खट्टर आणि अजय गौतम यांच्यावर साईबाबांबाबत कोणतेही विधान, मुलाखत आणि भाष्य करण्यावर बंदी घातली आहे. या निर्णयामुळे शिर्डीकर आणि साईभक्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

खोटी माहिती पसरविणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार (Source- ETV Bharat Reporter)

Last Updated : July 3, 2025 at 9:50 AM IST