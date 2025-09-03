ETV Bharat / state

वडिलांकडून किडनी दान घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यानं सोन्याची सापडलेली माळ एका महिलेला परत केली. विशेष म्हणजे या महिलेनं मुलाला किडनी दान केल्यानंतर माळ तिला भेट दिली होती.

Shirdi Sai temple employee returns lost gold necklace to woman
सोन्याची माळ महिलेला परत करताना कर्मचारी (Source- ETV Bharat Reporter)
शिर्डी (अहिल्यानगर)- साईबाबा संस्थानमधील एका आर्थिक विवंचनेत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यानं प्रामाणिकपणे परत केलेल्या लाखमोलाच्या दागिन्यामुळे दोन कुटुंबांच्या त्यागाची एक विलक्षण कहाणी समोर आली आहे. वडिलांकडून मूत्रपिंड (किडनी) घेऊन नवजीवन मिळालेल्या या कर्मचाऱ्याला आपल्या मुलाला किडनी दान करणाऱ्या मातेचा दागिना सापडावा, असा हृदयस्पर्शी योगायोग साईदरबारी जुळून आला.

किरण भिकचंद भडांगे हे वडिलांनी दिलेल्या किडनीवर 2012 पासून नवीन आयुष्य जगत आहेत. उपचारांमुळे आणि अल्प पगारामुळे आर्थिक संकटाशी सामना करत असलेले ते साई संस्थानच्या चोपदार विभागातील कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम करत आहेत. साईबाबांच्या गुरुस्थान मंदिराजवळ सेवा बजावत असताना त्यांना तब्बल एक लाख रुपये किमतीची बालाजीची प्रतिमा असलेली सोन्याची माळ सापडली. त्यांनी प्रामाणिकपणे सोन्याची माळ संरक्षण कार्यालयात जमा केली.

Shirdi Sai temple employee
कर्मचाऱ्याचा सत्कार करताना अधिकारी (Source- ETV Bharat Reporter)

साईबाबांच्या मंदिरातून दर्शन घेऊन मंदिराबाहेर आल्यानंतर विजयलक्ष्मी यांना आपल्या गळ्यातील बालाजीची सोन्याची माळ कुठेतरी हरवल्याचं लक्षात आलं. त्यानंतर माळ शोधण्याचा खूप प्रयत्न केला. मात्र, ती माळ मिळाली नाही. संस्थानच्या काही सुरक्षा रक्षकांनी सांगितलं की, मंदिरात हरवलेल्या वस्तू सुरक्षा विभागात जमा केल्या जातात. त्यानंतर काही वेळानं चेन्नई येथील साईभक्त विजयलक्ष्मी आपल्या वृद्ध आईसह रडतच कार्यालयात पोहोचल्या. सोन्याची माळ हरवल्यानं त्या पूर्णपणे खचल्या होत्या. त्यांना माळ परत मिळाल्यानंतर त्यांच्या अश्रूंचा बांध फुटला. हुंदके देत त्या म्हणाल्या, मी माझ्या मुलाला माझी किडनी दिली आहे. त्यानं मला माझ्या 68 व्या वाढदिवशी ही बालाजीची माळ भेट म्हणून दिली होती. हा माझ्यासाठी दागिना नाही तर मुलाच्या प्रेमाचा आणि माझ्या त्यागाचा ठेवा आहे, असे त्यांनी ‘ई टीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितलं.

Shirdi Sai temple employee returns lost gold necklace to woman
महिलेला परत केलेली सोन्याची माळ (Source- ETV Bharat Reporter)


योगायोगानं सगळेच भावुक- स्वतः वडिलांनी दान केलेल्या किडनीमुळे नवीन आयुष्य जगत असलेल्या किरण यांनी सोन्याची माळ दिल्याचं समजताच त्यांना योगायोगाचं आश्चर्य वाटलं. एका आईनं मुलाला आणि एका वडिलांनी मुलाला दिलेल्या किडनीरूपी जीवदानाचा हा अलौकिक धागा साईबाबांच्या दरबारी जुळून आला होता. वडिलाकडून किडनी घेणाऱ्या किरण यांनी मुलाला किडनी देणाऱ्या आईची सर्वात मौल्यवान वस्तू परत केली. या योगायोगानं सगळेच भावुक झाले.

  • विजयलक्ष्मी यांनी सांगितलं की, त्यांनी आपल्या मुलाला 20 वर्षांपूर्वी एक किडनी दिली होती. त्यानंतर मुलगा ठीक झाला. त्यानंतर नोकरीला लागला. त्याच्या पगारातून त्यानं बालाजी प्रतिमा असलेली सोन्याची माळ करून दिली. त्यावेळी माझे वय 68 वर्षे होते. आज मी 88 वर्षांची आहे. साईबाबांच्या कृपेनं मी आणि माझा मुलगा ठीक आहोत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

कर्मचारी किरण यांच्या हस्ते दागिना सुपूर्द- साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी किरण भडांगे यांचं कौतुक केलं. हा एक विलक्षण योगायोग आहे. आमचे कर्मचारी मंदिर आणि परिसरात भाविकांची कुठलीही वस्तू सापडल्यास ती प्रामाणिकपणे सुरक्षा विभागात जमा करतात. ती वस्तू भाविकांना परत करतात, असे गाडीलकर म्हणाले. या अविश्वसनीय योगायोगानंतर सुरक्षा विभागाचे प्रमुख रोहिदास माळी यांनी भडांगे यांच्या प्रामाणिकपणाचा गौरव केला. कर्मचारी किरण यांच्या हस्ते तो दागिना विजयलक्ष्मी या साईभक्त महिलेला परत दिला. यावेळी भाविकांसह कर्मचारीही भावुक झाले.

Shirdi Sai temple employee
कर्मचाऱ्याचा सत्कार करताना अधिकारी (Source- ETV Bharat Reporter)

Shirdi Sai temple employee returns lost gold necklace to woman
महिलेला परत केलेली सोन्याची माळ (Source- ETV Bharat Reporter)


