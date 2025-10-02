शिर्डी साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवाचा आज मुख्य दिवस : साई दर्शनासाठी आज साई मंदिर रात्रभर राहणार खुलं
शिर्डीत साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवाचा आज मुख्य दिवस आहे. त्यामुळे देशभरातील भाविकांनी शिर्डीत मोठी गर्दी केली. भाविकांच्या सोयीसाठी आज साई मंदिर रात्रभर खुलं ठेवण्यात येणार आहे.
Published : October 2, 2025 at 11:41 AM IST
शिर्डी : साईबाबांच्या शिर्डीतील पुण्यतिथी उत्सवाचा आज मुख्य दिवस असल्यानं साईदर्शनासाठी भाविकांनी रात्रीपासूनच मोठी गर्दी केली आहे. साईबाबांची पुण्यतिथी म्हणून हा उत्सव चार दिवस साई संस्थानच्या वतीनं साजरा केला जातो. 15 ऑक्टोबर 1918 रोजी दसऱ्याच्या दिवशी साईबाबांनी समाधी घेतली होती. त्यामुळे आज लाखो भाविक साई समाधीवर नतमस्तक होत आहेत.
सलग चार दिवस चालतो साईबाबा पुण्यतिथी उत्सव : सलग चार दिवस चालणाऱ्या साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवानिमित्तानं मुंबई येथील द्वारकामाई मित्र मंडळानं स्वखर्चानं उभारलेला 50 फुटी साईरत्न महाव्दार हा देखावा भाविकांचं विशेष आकर्षण ठरत आहे. साई मंदिर परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली असून केशरी व पिवळ्या झेंडूच्या फुलांच्या तोरणांनी सजावट करण्यात आली आहे.
साईबाबांच्या पुण्यतिथी उत्सवाचा मुख्य दिवस : आज साईबाबांच्या पुण्यतिथी उत्सवाचा मुख्य दिवस असल्यानं शिर्डीत भाविकांची मांदियाळी दिसून येत आहे. साईबाबांनी 15 ऑक्टोबर 1918 रोजी आपला मानवी देह ठेवला तेव्हापासून साई संस्थानतर्फे शिर्डीत पुण्यतिथी उत्सव साजरा केला जातो. यंदाचा हा 107 वा पुण्यतिथी उत्सव असून सकाळपासूनच मंगलमय वातावरणात धार्मिक कार्यक्रमांना सुरुवात झाली आहे. भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेता साईबाबा संस्थाननं दर्शनासाठी साई मंदिर आज रात्रभर खुलं ठेवलं आहे.
साईसच्चरित ग्रंथाच्या अखंड पारायणाची समाप्ती : बुधवारपासून द्वारकामाईत सुरु असलेल्या श्री साईसच्चरित या पवित्र ग्रंथाच्या अखंड पारायणाची समाप्ती झाली. अखंड पारायण समाप्ती मिरवणुकीत संस्थानच्या अध्यक्षा व प्रधान जिल्हा न्यायाधीश श्रीमती अंजू शेंडे - सोनटक्के यांनी पोथी व साई संस्थान मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी वीणा घेतली. तर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भिमराज दराडे व प्रशासकीय अधिकारी संदीपकुमार भोसले यांनी प्रतिमा हातात घेऊन मिरवणुकीत सहभाग घेतला आहे. यावेळी मंदिर प्रमुख विष्णु थोरात, जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे, मंदिर पुजारी, शिर्डी ग्रामस्थ तसेच साईभक्त मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.
