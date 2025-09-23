ETV Bharat / state

साईबाबा संस्थान वादाच्या भोवऱ्यात; मंदिर प्रमुखांसह सुपरवायझरवर भ्रष्टाचाराचा आरोप, साई संस्थाननं आरोप फेटाळले

सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी शिर्डी साईबाबा प्रमुखांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. मंदिर प्रमुखांवर याप्रकरणी कोणातीही कारवाई न केल्यामुळं काळेंनी एक दिवसीय आंदोलन केलं.

SAI BABA SANSTHAN CONTROVERSY
साईबाबा संस्थान वादाच्या भोवऱ्यात (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2025 at 5:50 PM IST

2 Min Read
शिर्डी (अहिल्यानगर) : शिर्डी साईबाबा संस्थान पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. साईबाबा मंदिर प्रमुखांनी साईभक्त महिलेकडून लाच घेतल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी केलाय. साईबाबा मंदिर प्रमुखांवर निलंबनाची कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी संजय काळे यांनी द्वारकामाई मंदिरासमोर एक दिवसीय आत्मकलेश आंदोलन केलं. तर हे आरोप साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी फेटाळले आहेत.

अद्याप अधिकाऱ्यांवर कारवाई नाही : कोपरगाव इथले सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे 27 ऑगस्टला साईबाबांच्या दर्शनासाठी गेले होते. यावेळी साई भक्त महिला मंदिर प्रमुखांच्या कार्यालयातील ड्रॉवरमध्ये वस्तू टाकताना पाहिल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते काळे यांनी केलाय. "याप्रकरणी 3 सप्टेंबरला साईबाबा संस्थानकडं मंदिर प्रमुखाच्या कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी करून त्याचा अहवाल तयार करण्याची मागणी केली होती. तसंच सीसीटीव्ही फुटेज संस्थानकडं जतन करून ठेवावं आणि मलाही द्यावं, अशी मागणी केली होती. मात्र आज 23 दिवस उलटूनही कुठल्याही प्रकारचा अहवाल आणि सीसीटीव्ही फुटेज संस्थाननं दिलेलं नाही. तसंच कुठल्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई केलेली नाही," असं सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी सांगितलं.

प्रतिक्रिया देताना सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे आणि संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर (ETV Bharat Reporter)

भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणं गरजेचं : "साईबाबा मंदिर प्रमुखांवर कुठलीही कारवाई केलेली नाही. तसंच मंदिरातील सीसीटीव्ही फुटेजदेखील मला दिलेलं नाही. त्यामुळं मी साईबाबांचं दर्शन घेऊन संस्थानचे अध्यक्ष असलेल्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या अहिल्यानगरमधील कार्यालयाकडं पायी जाण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मला संस्थानच्या वतीनं मेल आला की, साईभक्त महिलेनं अत्तर भेट म्हणून दिलं आहे. आपण अधिकाऱ्यांना कोणतीही भेट स्वीकारण्याबाबत समज दिली आहे, असं उत्तर साईबाबा संस्थानं दिलं आहे. मात्र मंदिर प्रमुखानं भाविकांकडून पैसे घेतले की सोनं? साईबाबांच्या मंदिरात भ्रष्टाचार चालत असेल तर त्याविरोधात आवाज उठवणं गरजेचं आहे," अशी प्रतिक्रिया संजय काळे यांनी दिली.

भविष्यात मोठं आंदोलन करणार : "साईबाबा मंदिर प्रमुखाच्या ड्रॉवरमध्ये एखादी अनोळखी व्यक्ती अत्तर टाकत असेल तर त्याला जबाबदार कोण? या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी व्हावी आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी. मंगळवारी सकाळी 10.30 पासून साईबाबांच्या द्वारकामाई मंदिरासमोर आत्मकलेश आंदोलन सुरू केलं असून हे आंदोलन संध्याकाळी 4 पर्यंत करणार आहे. एवढं करूनही संस्थानच्या वतीनं मंदिर प्रमुखावर कारवाई न झाल्यास पुढं मोठं आंदोलन छेडलं जाईल, असा इशारा देत याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जाणार आहे," असं संजय काळे यांनी सांगितलं.

भ्रष्टाचाराचा आरोप चुकीचा : सामाजिक कार्यतर्ते संजय काळेंनी केलेल्या आरोपावर साईबाबा संस्थानं आपली बाजू मांडली आहे. संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर म्हणाले,"सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी मंदिर प्रमुख आणि सुपरवायझर यांच्या विरोधात तक्रार केली होती. त्यानुसार सीसीटीव्ही फुटेज दोन ते तीन वेळा तपासलं. त्या फुटेजमध्ये भाविक मंदिर प्रमुख व सुपरवायझर यांना पैसे देताना दिसत नाहीयेत. संबंधितांना नोटीस पाठवून याबाबत खुलासा मागवला आहे. भाविकानं मंदिरात आल्यानंतर अत्तराची बाटली आणि मोरपंख साईबाबांना दिलं होतं. त्यामुळं भ्रष्टाचाराचा आरोप चुकीचा आहे. सर्व सीसीटीव्ही फुटेज जतन करून ठेवले असून न्यायालयानं मागणी केल्यास फुटेज न्यायालयात सादर करू."

