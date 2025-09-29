शिर्डी साई मंदिराच्या सुवर्ण कलशारोहणाला 73 वर्ष पूर्ण; बुटीवाडा ते साई मंदिर, जाणून घ्या इतिहास
करोडो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या श्री साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून लाखो भाविक दररोज शिर्डीत येतात. आज साईबाबा मंदिर कलशारोहणाला (Kalash Rohan) 73 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
Published : September 29, 2025 at 4:53 PM IST
शिर्डी : साईबाबांची शिर्डी नेहमीच भाविकांनी गजबजलेली असते. येथे आलेला भाविक साईबाबांच्या श्रद्धेनं भावनिक झालेला दिसून येतो. आज याच जगप्रसिद्ध शिर्डी साईबाबा मंदिराच्या कलशारोहणाला (Kalash Rohan) 73 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यानिमित्तानं शिर्डीत विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे.
कलशारोहणाची कहाणी : साईबाबा मंदिर हे मुळात नागपूरच्या बुटी सरकारचा वाडा होता. त्या वाड्याचं नंतर मंदिरात रूपांतर करून त्यात श्रीकृष्ण आणि रामाच्या मूर्ती बसवण्यात येणार होत्या. मात्र, साईबाबांनीच मला या मंदिरात विश्रांती घ्यायाची आहे, असं सांगितल्यानंतर साईबाबांच्या महानिर्वाणानंतर त्यांचा देह समाधीस्थ करण्यात आला आणि बुटीवाडा हे साई मंदिर झालं, ते साल होतं 1918 नंतर याच साई मंदिराचं 1952 साली सभामंडपाचं काम पूर्ण झालं. त्यानंतर कलशारोहण करायचं ठरलं. एरवी मंदिराच्या कलशारोहणाचा अधिकार हा ब्रह्मचारी आणि संन्यास आश्रम स्विकारलेल्या व्यक्तीस असतो. मात्र, साईबाबांच्या जशा लिला अनोख्या होत्या, तशीच कलशारोहणाची कहाणी देखील वेगळी आहे.
कलशारोहणास 73 वर्षे पूर्ण : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पूर्णवादाचार्य डॉ. रामचंद्र महाराज हे प्रपंचिक व्यक्ती होते. त्यांच्या हस्ते 29 सप्टेंबर 1952 साली साई मंदिरावर सुवर्ण कलशारोहण पार पडले. या सोहळ्यास आज 73 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून 29 सप्टेंबरला शिर्डीत सुवर्ण कलशारोहण स्मृतिदिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यावर्षी शिर्डी ग्रामस्थ आणि पारनेरकर गुरु सेवा मंडळाच्या वतीनं सुवर्ण कलशारोहण स्मृतिदिन साजरा करण्यात आला.
पारनेरकर महाराजांच्या पादुकांचं पूजन : साईबाबा संस्थानच्या शताब्दी मंडपात साई मंदिराच्या कलशाची प्रतिकृती, साई प्रतिमा तसंच पारनेरकर महाराजांच्या पादुकांचं पूजन करण्यात आलं. यासाठी साई संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन तांबे यांच्या पुढाकारातून या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. "दासगणू महाराज जयंती आम्ही साजरी केली. आता तो कार्यक्रम साई संस्थान करते. भविष्यात हा कलशारोहण स्मृतिदिन सुद्धा संस्थानकडून साजरा व्हावा," अशी अपेक्षा संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन तांबे यांनी व्यक्त केली.
2027 साली अमृतमहोत्सव साजरा होणार : आज (29 सप्टेंबर) साईबाबांच्या मंदिरावरील कलशाला 73 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. येत्या 2027 मध्ये 75 वर्षे पूर्ण होणार असल्यानं मोठ्या उत्साहात अमृतमहोत्सव साजरा करण्यात येणार असल्याचंही यावेळी साईबाबा संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन तांबे यांनी सांगितलं. यावेळी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, शिर्डी ग्रामस्थ शिवाजी गोंदकर, कमलाकर कोते, जगनाथ गोंदकर तसेच डॉ. पारनेरकर यांचे वंशज व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
