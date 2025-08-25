ETV Bharat / state

शिर्डीतील श्रद्धेचा प्रसाद महागला; 20 रुपयांचा लाडू आता 30 रुपयांना मिळणार - SHIRDI LADDU PRICE HIKE

करोडो भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या श्री साईबाबांच्या दर्शनासाठी देश-विदेशातून हजारो भाविक दररोज शिर्डीत येतात.

Shirdi Sai Baba Temple
शिर्डी साईबाबा मंदिर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 25, 2025 at 5:15 PM IST

शिर्डी : साईबाबांची शिर्डी नेहमीच भाविकांनी गजबजलेली असते. येथे आलेला भाविक साईंच्या श्रद्धेनं भावनिक झालेला दिसून येतो. याच श्रद्धेपोटी भाविक प्रसाद खरेदी करतात. मात्र, आता शिर्डी साईबाबांच्या प्रसादातील बुंदी लाडू महागला आहे.

प्रसादातील बुंदी लाडू महागला : साई संस्थानने लाडूंच्या दरात तब्बल 40 टक्क्यांची वाढ केलीय. पूर्वी 20 रुपयांना मिळणारे दोन लाडूंचे पाकीट आता 30 रुपयांना महाप्रसाद म्हणून विकले जाणार आहे. लाडू दोनच असले तरी किंमत दहा रुपयांनी जास्त करण्यात आली आहे.

प्रतिक्रिया देताना भाविक (ETV Bharat Reporter)


साई भक्तांमध्ये नाराजी : या निर्णयावर साईभक्तांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींना या वाढीचा फारसा फरक पडत नसल्याचं वाटतंय. मात्र, अनेकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. भक्तांचा प्रश्न आहे की, करोडो रुपयांच्या देणग्या मिळणाऱ्या आणि मोफत भोजनालय चालवणाऱ्या संस्थानला महागाईचा फटका लाडूवर का बसतो? साई संस्थानला दरवर्षी कोट्यवधींच्या देणग्या मिळतात. या देणग्यातून दर्शन व्यवस्था, भोजनालय, विविध सेवा, तसेच मोफत बुंदी प्रसाद यासारख्या सुविधा दिल्या जातात. तरीही केवळ लाडू प्रसादाचे दर वाढवले गेल्यानं भक्तांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.

का केली दरवाढ? : लाडू प्रसादाच्या निर्मितीत होणारा खर्च आणि तोटा भरून काढण्यासाठी ही दरवाढ करण्यात आली आहे. मात्र, संस्थानकडून याबाबत अधिकृत भूमिका अद्याप जाहीर झालेली नाही. शिर्डीला दररोज हजारो भाविक येतात. त्यांच्या श्रद्धेचा गोडवा वाढवणारा लाडू प्रसाद हे प्रमुख आकर्षण आहे. त्यामुळं लाडूच्या किंमतीत झालेली वाढ ही फक्त आर्थिक बाब नसून भक्तीभावाशी निगडित असल्यानं या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे.

