ETV Bharat / state

साईबाबांच्या समाधीला आज तिथीनुसार 107 वर्ष पूर्ण; साईबाबांच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठी मांदियाळी

सर्व मानव जातीला सर्वधर्म समभावाची शिकवण देण्याऱ्या साई बाबाच्या महानिर्वाणास आज 107 वर्षे पुर्ण (Shirdi Sai Baba Death Anniversary) झाली आहेत.

Shirdi Sai Baba Death Anniversary
शिर्डी साईबाबा मंदिर (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : शिर्डीत एका फकीराच्या रुपात प्रकटलेल्या साईंनी जवळपास 45 वर्षे शिर्डीत वास्तव्य करत 15 ऑक्टोबर 1918 रोजी अर्थात विजयादशमीला आपले अवतारकार्य संपवले. आज तिथीनुसार साईबाबांच्या निर्वाणाला सुमारे 107 वर्षे पूर्ण (Shirdi Sai Baba Death Anniversary) झाली आहेत. हा ऐतिहासिक क्षण प्रत्येक भाविकाला जसा हळवा आणि भावूक करणारा आहे तसाच उत्सुकता वाढवणारा ही आहे.

Shirdi Sai Baba Death Anniversary
साईबाबांच्या महानिर्वाणाला आज विजयादशमीच्या दिवशी 107 वर्षे पूर्ण (ETV Bharat Reporter)


साई म्हणून झालं स्वागत : 19 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात शिर्डीत निंब वृक्षाखाली एक फकीर अवतरला. त्यांच्या वास्तव्यानं या निंब वृक्षाच्या एका फांदीची पानेही गोड झाली. काही दिवसानंतर हा फकीर शिर्डीतून गायब झाला आणि पुन्हा धूपखेड्याच्या चांद पाटलाच्या वऱ्हाडातून शिर्डीत परतला. शिर्डीतील खंडोबा मंदिरातील पुजारी म्हाळसापती यांनी या फकिराचे साई म्हणून स्वागत केले. तेव्हापासून त्यांना साई संबोधले जाऊ लागले आणि नंतरच्या काळात ते सगळ्या जगाचे साई झाले.

प्रतिक्रिया देताना सचिन तांबे (ETV Bharat Reporter)


साईंसाठी केली होती मशिदीत राहण्याची व्यवस्था : म्हाळसापतींनी साईंची ओळख आपले मित्र काशीराम शिंपी आणि अप्पा जागले यांच्याशी करून दिली. या तिघांनी साईंसाठी एका पडक्या मशिदीत राहण्याची व्यवस्था केली. जिथे भटकी कुत्री देखील फिरकत नसत अशी ही जागा त्यांनी साफ करून तिथे राहू लागले. त्यांनी तिथे धुनी पेटवली. ते या वास्तूला द्वारकामाई म्हणत. पायघोळ कफनी परिधान करणारे व डोक्याला पांढरे कापड बांधणारे साई जवळजवळ सहा फुट उंच होते. भव्य कपाळ, वेध घेणारे डोळे, लांबसडक हात अशा दैवी दर्शनाने भाविकांचे डोळे व मन तृप्त होत असे. जवळपास तीन ते चार तपे त्यांचे या द्वारकामाईत वास्तव्य घडले. या काळात त्यांनी पाण्याने दिवे लावले अनेकांना व्याधीमुक्त केलं. त्यांच्याकडं दूरदूरून भाविक येऊ लागले.

Shirdi Sai Baba Death Anniversary
साईबाबांच्या महानिर्वाणाला आज विजयादशमीच्या दिवशी 107 वर्षे पूर्ण (ETV Bharat Reporter)

साईबाबांच्या महानिर्वाणाला 107 वर्षे पूर्ण : साईबाबांनी आपल्या हयातीत कधीच आपलं नाव, जात धर्म उघड केला नाही. ते हिंदूंना हिंदू तर मुस्लिमांना मुस्लीम वाटत. त्यांनी जगाला 'सबका मलिक एक' व सर्वधर्मसमभावाची शिकवण दिली. साईंचा प्रचार सर्वदूर झाला आणि शिर्डीत भाविकांचा ओघ वाढला. विजयादशमी मंगळवार (15 ऑक्टोबर 1918) रोजी दुपारी अडीचच्या सुमारास बाबांनी द्वारकामाईत इहलोकीचा निरोप घेतला. निर्वाणापूर्वी त्यांनी लक्ष्मीबाई यांना नऊ रुपये दिले आणि मला वाड्यात घेऊन चला अशी इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार गोपाळराव बुटी यांनी बांधलेल्या वाड्यात त्यांचा देह समाधिस्त करण्यात आला. साईबाबांच्या महानिर्वाणाला आज विजयादशमीच्या दिवशी 107 वर्षे पूर्ण होत असल्याने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही साईबाबा संस्थानच्या वतीनं साईबाबांचा 107 वा साईबाबा पुण्यतिथी उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. यंदाचा चार दिवसांचा साईबाबा पुण्यतिथी उत्सव साईबाबा संस्थानच्या वतीनं भक्तिभावाने साजरा होणार आहे.


हेही वाचा-

  1. शिर्डी साईबाबा पुण्यतिथी उत्सवाचा आज मुख्य दिवस : साई दर्शनासाठी आज साई मंदिर रात्रभर राहणार खुलं
  2. साईबाबांच्या चार दिवसीय पुण्यतिथी उत्सवाला मोठ्या भक्तिमय वातावरणात सुरुवात, पाहा व्हिडिओ
  3. साईबाबांच्या चरणी तब्बल 12 तोळ्याचं सोन्याचं कडे; पुण्यातील भक्तानं दाखवली अपार श्रद्धा

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIRDI SAI BABAVIJAYADASHAMIविजयादशमीसाईंचा महानिर्वाण दिवसSHIRDI SAI BABA DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.