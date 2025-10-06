साईबाबांच्या चरणी एक किलोचा सुवर्णहार अर्पण, यंदाच्या पुण्यतिथी सोहळ्यातील सर्वात मोठं दान
आंध्र प्रदेशच्या साईभक्तांनी साईबाबांच्या चरणी एक किलोचा सोन्याचा हार अर्पण केला आहे. विशेष म्हणजे, हे दान यंदाच्या पुण्यतिधी उत्सवातील सर्वात मौल्यवान दान आहे.
Published : October 6, 2025 at 12:58 PM IST
अहिल्यानगर : देश-विदेशातील कोट्यवधी साईभक्तांच्या अखंड श्रद्धेचं प्रतीक असलेल्या शिर्डी साईबाबांच्या चरणी यंदाच्या 107व्या पुण्यतिथी उत्सवात भक्तांनी अपार श्रद्धेनं दान अर्पण केलं. या भक्तिमय वातावरणात, आंध्र प्रदेशातील एका साईभक्त कुटुंबानं साईबाबांच्या चरणी एक किलो वजनाचा नक्षीकाम व नवरत्नांनी सजवलेला अत्यंत सुंदर असा सुवर्णहार अर्पण केला आहे.
साई संस्थानकडून कुटुंबाचा सत्कार : साईभक्तानं अर्पण केलेल्या या सुवर्णहाराची अंदाजित किंमत सुमारे 1 कोटी 3 लाख रुपये असल्याचं सांगण्यात येत आहे. हार अत्यंत आकर्षक नक्षीकाम व नवरत्नांनी सुशोभित केलेला आहे. सुमारे एक किलो वजनाचा हा सुवर्णहार भक्तांच्या हस्ते साईबाबांच्या समाधीसमोर अर्पण करण्यात आला. यानंतर दानवीर कुटुंबाच्या भक्तीभावाचा सन्मान म्हणून साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या हस्ते त्यांचा शाल व साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला.
नाव गोपनीय ठेण्याची इच्छा : या दानवीर कुटुंबानं आपली ओळख गुप्त ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केल्यामुळे, त्यांचं नाव व गाव गोपनीय ठेवण्यात आलं असल्याची माहिती संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गाडीलकर यांनी दिली.
दान करण्याची कुटुंबाची अनेक दिवसांची इच्छा : दरम्यान, या आंध्र प्रदेशातील या कुटुंबाच्या मनात साईबाबांना काहीतरी अनमोल अर्पण करण्याची भावना अनेक दिवसांपासून रुजलेली होती. अखेर, 107व्या पुण्यतिथी उत्सवाचं औचित्य साधून, त्यांनी 1 कोटी 3 लाख रुपये किमतीचा, नक्षीकाम व नवरत्नांनी सजलेला एक किलो वजनाचा सुवर्णहार साईबाबांच्या चरणी अर्पण केला.
यंदाचं सर्वात मोठं दान : या सुवर्णहाराचा उल्लेख करताना साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी सांगितलं की, "यंदाच्या उत्सवात मिळालेल्या सर्व देणग्यांमध्ये हा सुवर्णहार सर्वात मौल्यवान ठरला आहे." भक्तांच्या इच्छेनुसार त्यांचे नाव व गाव गोपनीय ठेवण्यात आलं आहे.
मंगळवारी होणार देण्ग्यांची मोजणी : दरम्यान, 1 ते 4 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान पार पडलेल्या पुण्यतिथी उत्सवात देशभरातून लाखो साईभक्त शिर्डीत आले होते. या काळात साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या संख्येनं भक्तांनी गर्दी केली होती. उत्सव काळात साईबाबा संस्थानला मिळालेल्या देणग्यांची अधिकृत मोजणी मंगळवारी करण्यात येणार असून, एकूण किती रक्कम व दान साईचरणी अर्पण झाले याबाबतचे तपशील लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहेत.
