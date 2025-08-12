ETV Bharat / state

टोमॅटोचे भाव घसरुनही शेतकरी मालामाल; 20 गुंठे क्षेत्रात तब्बल 4 लाखांचा निव्वळ नफा - TOMATO PRICES

राज्यात टोमॅटोचे भाव मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यानं सगळा खर्च वजा करून सुमारे ४ लाख रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला आहे.

Tomato producing farmers success story
टॉमेटॉ उत्पादक शेतकरी (Source- ETV Bharat Reporter/Graphics)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 12:49 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 1:42 PM IST

शिर्डी (अहिल्यानगर)- राज्यातील बहुतांश बाजारपेठांमध्ये टोमॅटोचे दर कोसळल्यानं शेतकरी निराश झाले आहेत. तर दुसरीकडे शिर्डीतील एका शेतकऱ्यानं नियोजन, शक्ती मेहनत आणि योग्य कृषी सल्ल्याच्या जोरावर तब्बल ३८ रुपये प्रति किलो दरानं टोमॅटो विक्री करून सर्वांना आश्चर्यचकित केलं आहे. याहून खास म्हणजे या शेतकऱ्याचा दर्जेदार माल थेट राजस्थानमधील मंडईत पोहोचला आहे. परराज्यातील व्यापाऱ्यांकडून मिळालेल्या चांगल्या दरामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाची झळकताना दिसत आहे.

शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळील अरुण गुंजाळ हे शेतकरी पारंपरिक पद्धतीनं ज्वारी आणि बाजरीचे पीक घेत होते. मात्र, बदलत्या काळानुसार आणि बाजारपेठेतील संधी ओळखून त्यांनी फळभाज्यांच्या शेतीकडे वळण्याचा विचार केला. स्वतःकडे असलेल्या बांबू आणि तारांचा उपयोग करता येईल, या दृष्टीनं त्यांनी टोमॅटो शेतीचा पर्याय निवडला. काही अनुभवी शेतकऱ्यांनी टोमॅटो पिकात कधी भरघोस नफा, तर कधी खर्चही वसूल न होण्याचा अनुभव सांगून सावधगिरीचा सल्ला दिला. पण, गुंजाळ यांनी निर्धारानं आपल्या शेतातील २० गुंठ्यांमध्ये टोमॅटो लागवड करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी मे महिन्याच्या अखेरीस आरयाम जातीची सुमारे ४ हजार रोपे आणून लागवड केली.

योग्य नियोजनानं शेतीतून मिळविला नफा (Source- ETV Bharat Reporter)

अवकाळी पावसावर मात- टोमॅटो शेती उभारण्यासाठी गुंजाळ यांनी रोपे, ड्रिप सिंचन, मल्चिंग पेपर इत्यादींसाठी अंदाजे ३० हजार रुपये खर्च केला. परंतु लागवडीनंतर लगेचच अवकाळी पावसानं हजेरी लावली. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे टोमॅटो पीक पावासामुळे जळून गेले. त्यामुळे केलेला खर्च निघेल का ? हा प्रश्न गुंजाळ यांच्या मनात निर्माण झाला. याच दरम्यान राहाता येथील कृषी सल्लागार प्रमोद बारवे यांच्याशी त्यांची भेट झाली. बारवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुंजाळ यांनी पिकाची देखभाल पद्धतशीरपणे केली. त्यांनी अवकाळी पावसावर मात करत पीक वाचविलं.

सुमारे ४ लाख रुपयांचा निव्वळ नफा- लागवडीनंतर दोन महिन्यांनी गुंजाळ यांच्या टोमॅटो पिकाचा पहिला हंगाम सुरू झाला. सुरुवातीलाच तब्बल १२ हजार किलो टोमॅटोचा माल निघाला. टोमॅटो फळाचा दर्जा उत्तम असल्यानं राजस्थानमधील एका व्यापाऱ्यानं थेट शेतावर येऊन सर्व माल ३८ रुपये प्रति किलो दरानं खरेदी केला. सध्या, राज्यात टोमॅटोचे भाव मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. अशा परिस्थितीत चांगला उच्च दर मिळाल्यानं गुंजाळ यांना सगळा खर्च वजा करून सुमारे ४ लाख रुपयांचा निव्वळ नफा मिळवला आहे. सध्या बाजारभाव कमी असला तरी उरलेल्या ६ हजार किलो मालाला किमान ३५ ते ३८ रुपये प्रति किलो दरानं राजस्थान येथील व्यापारी घेऊन जाणार आहेत. त्यातूनही अतिरिक्त १ ते २ लाख रुपये मिळण्याची अपेक्षा शेतकरी अरुण गुंजाळ यांनी व्यक्त केली आहे.

पिकांची काळजी करणं आणि नियोजन महत्त्वाचं- गुंजाळ यांच्या मते शेतीत यशस्वी होण्यासाठी वेळेवर पिकांची काळजी करणं आणि नियोजन महत्त्वाचं आहे. योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कृषी तज्ञांचा सल्ला अत्यंत महत्त्वाचा असतो. शेतकरी जर पिकासाठी योग्य बाजारपेठ शोधू शकला. तर टोमॅटोचे दर घसरूनही चांगला नफा मिळवता येतो, असे ते सांगतात. टोमॅटो पिकातून मिळालेल्या यशामुळे प्रेरित होऊन गुंजाळ आता आपल्या आणखी दोन एकर जमिनीत टोमॅटो लागवड करण्याचे नियोजन आखत आहेत. ही यशोगाथा केवळ एका शेतकऱ्याच्या यशाची नाही. तर बदलत्या बाजारपेठेतील संधी ओळखून योग्य नियोजनानं शेतीत कसा नफा मिळवता येतो, याचं उत्तम उदाहरण आहे. योग्य सल्ला, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेची जुळवाजुळव हे घटक शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे गुंजाळ यांच्या अनुभवावरून स्पष्ट होते.

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

