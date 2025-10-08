'आई मला सुजय विखेंनी मारलं'; सुजय विखेंबद्दल लागलेला बोर्ड शिर्डीत ठरतोय चर्चेचा विषय
शिर्डी नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव ठरल्यानं अनेक दिग्गज नाराज झाले. कैलास कोते यांनी सुजय विखेंबद्दल लावलेला बोर्ड शिर्डीमध्ये चर्चेचा विषय ठरलाय.
Published : October 8, 2025 at 1:55 PM IST
अहिल्यानगर : मागील अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर होण्याची वाट स्थानिक नेते बघत होते. आपलीच सत्ता, आपणच नगरसेवक-नगराध्यक्ष होणार म्हणून अनेकांनी तयारी सुरू केली होती. शिर्डी नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण हे अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी राखीव झाल्यानं अनेक दिग्गजांच्या इच्छेवर पाणी फिरलं आहे. त्यानंतर 'शिर्डीत आई मला सुजय विखेंनी मारलं' असा लागलेला बोर्ड चर्चेचा ठरतोय.
अनेक दादा-भाऊंचा हिरमोड : शिर्डी नगरपंचायतीची नगरपालिका झाल्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक होणार आहे. त्यामुळं प्रतिष्ठेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी शिर्डीतील दिग्गजांनी आधीपासून निवडणुकीची फिल्डिंग लावायला सुरूवात केली होती. इच्छुकांची संख्या अधिक असल्यानं शिर्डीतील एका भाषणात सुजय विखे यांनी शिर्डीचं नगराध्यक्षपद हे अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी राखीव निघालं तर मी साईंच्या दर्शनासाठी लोणी ते शिर्डी पायी येईन अशी टिप्पणी केली होती. यानंतर मंगळवारी निघालेल्या सोडतीत शिर्डीचं नगराध्यक्षपद अनुसूचित जातीच्या महिलेसाठी राखीव निघाल्यानं नगराध्यक्षपदासाठी फिल्डिंग लावलेल्या अनेक दादा-भाऊंचा हिरमोड झाला आहे.
सुजय विखेंना मार्मिक चिमटा : नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत असलेले शिर्डीचे पहिले लोकनियुक्त नगराध्यक्ष राहिलेले कैलास कोते यांनी शिर्डीच्या वेशीवरच "शाळा सुटली, पाटी फुटली, आई मला दादांनी मारलं, आई दादाचं वाक्य खरं ठरलं. सुजय विखेंच्या पायी लोणी ते शिर्डी येण्याबद्दल अभिनंदन. दादा तुमच्या भावी कार्यास हार्दिक शुभेच्छा" असा फलक लावून थेट सुजय विखेंना मार्मिक चिमटा घेतला आहे.
आम्ही एकाच परिवाराचे : "ही साईबाबांचीच इच्छा होती. आरक्षण सोडतीत चिठ्ठी तशी निघाली मी काही केलं नाही. कैलास कोते यांना मी बरोबर पायी घेऊन येईन. आम्ही एकाच परिवाराचे आहोत. त्यांची नाराजी दूर होईल. प्रदीप मिश्रा यांच्या 12 ते 14 ऑक्टोबरदरम्यान होणाऱ्या शिवपुराण कथेनंतर मी लोणीवरून पायी शिर्डीला येणार आहे. मात्र या राजकीय कुरघोडीचा आता निवडणुकीत काय परिणाम होतो हेही महत्त्वाचं ठरणार आहे," अशी प्रतिक्रिया सुजय विखे पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा :