शिर्डीत महिला साईभक्ताच्या कानातला झुमका हिसकावला, ग्रामस्थांनी पकडून चोराला बेदम चोप!
चेन्नईहून आलेल्या महिला भक्ताच्या कानातील झुमका हिसकावणाऱ्या चोरट्याला शिर्डीतील ग्रामस्थांनी रंगेहात पकडून बेदम चोप देत पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. या घटनेचा व्हिडिओदेखील समोर आला आहे.
Published : September 12, 2025 at 11:37 AM IST
शिर्डी : साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलेल्या महिलेच्या कानातील सोन्याचे झुमके हिसकावणाऱ्या चोरट्याला स्थानिक ग्रामस्थांनी रंगेहात पकडून चोप दिला. बेदम चोप देऊन ग्रामस्थांनी चोरट्याला पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा शिर्डीमध्ये येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उभा राहिला आहे. भाविकांना संरक्षण देण्यासाठी स्थानिक प्रशासनानं आणि पोलिसांनी अधिक काटेकोर खबरदारी घेणं आवश्यक असल्याचं साईभक्ताचं म्हणणं आहे.
ग्रामस्थांनी चोरट्याला रंगेहात पकडलं : चेन्नई येथील वाय. टी. सोरण आणि त्यांची पत्नी उमा महेश्वरी हे दांम्पत्य शिर्डीत साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलं होतं. ते साई आश्रम भक्तनिवास येथे मुक्कामास होते. गुरुवारी (11 सप्टेंबर) रात्री पायी साई मंदिराकडे जात असताना नगर-मनमाड महामार्गावर एका चोरट्यानं त्यांना अडवलं. उमा महेश्वरी यांच्या कानातील सोन्याचा झुमका हिसकावून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, स्थानिकांनी तत्परतेनं हस्तक्षेप करत चोरट्याला पकडलं.
महिलेला झुमका परत मिळाला : चोरटा हाती लागल्यानंतर स्थानिकांनी त्याला बेदम चोप दिला. महिला भक्ताला तिचा झुमका परत मिळवून दिला. यानंतर घटनेची माहिती शिर्डी पोलिसांना दिली. घटना समजताच उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल भारती आणि पोलीस निरीक्षक रणजीत गलांडे घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतलं असून त्याच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. चोरट्याला चोप देतानाचा व्हिडिओदेखील व्हायरल झाला आहे.
दरम्यान, चोरट्यानं झुमका हिसकावल्यानं उमा महेश्वरी यांच्या कानाला दुखापत झाली. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवून अटक केली आहे. पुढील तपास शिर्डी पोलीस करत आहेत.
'15 वर्षांत पहिल्यांदाच असं घडलं' : दरम्यान, वाय. टी. सोरण यांनी सांगितले की, “गेल्या 15 वर्षांपासून आम्ही दरवर्षी चेन्नई येथून शिर्डी साईबाबांच्या दर्शनासाठी येतो. पण अशा प्रकारचा प्रसंग आम्हाला पहिल्यांदाच अनुभवावा लागला आहे. धार्मिक तीर्थक्षेत्रात अशी घटना घडणं अतिशय वेदनादायक आणि दुर्दैवी आहे.” त्यांनी या घटनेबाबत नाराजी व्यक्त केली.
