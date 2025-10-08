शताब्दी रूग्णालयातील सफाई कर्मचाऱयानं रुग्णाचा काढला ईसीजी; मानवाधिकार आयोगाकडून बीएमसीला 12 लाखांचा दंड
शताब्दी रुग्णालयात एका सफाई कर्मचाऱयानं रुग्णाचा ईसीजी काढल्याची गंभीर दखल घेत राज्य मानवाधिकार आयोगानं मुंबई महानगरपालिकेला तब्बल 12 लाखांचा दंड ठोठावलाय.
Published : October 8, 2025 at 11:55 PM IST
मुंबई : पालिकेच्या शताब्दी रुग्णालयात एका सफाई कर्मचाऱयानं रुग्णाचा ईसीजी काढल्याची गंभीर दखल घेत राज्य मानवाधिकार आयोगानं मुंबई महानगरपालिकेला तब्बल 12 लाखांचा दंड ठोठावलाय. दंडाची रक्कम महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाला पालिकेनं एक महिन्याच्या आत द्यावी. एक महिन्यात ही रक्कम न दिल्यास त्यावर आठ टक्के व्याज द्यावं लागेल, असंही आयोगाचे अध्यक्ष अनंत बदर यांनी हा दंड ठोठावताना स्पष्ट केलंय.
आयोगाचा निकाल काय? : या रुग्णालयातील ईसीजी टेक्निशियनचं पद एक वर्षापासून रिक्त आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या मानवाधिकाराचं उल्लंघन झालंय. तसेच शताब्दी रुग्णालयात येणाऱ्या शेकडो रुग्णांच्या मानवाधिकाराचंही संरक्षण झालेलं नाही, असे खडेबोल या निकालात आयोगानं महापालिकेला सुनावलेत. याशिवाय ईसीजी विभागात प्रशिक्षित टेक्निशियनची तत्काळ नियुक्ती करा, अशी सूचनाही आयोगानं मुंबई महापालिकेला केलीय. शताब्दी रुग्णालयात गेल्या महिन्याला 418 तर वर्षभरात 5016 रुग्णांचे ईसीजी केले गेलेत. या सर्व रुग्णांच्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन झाले, असा ठपकाही आयोगानं ठेवलाय.
काय आहे नेमकं प्रकरण? : सामाजिक कार्यकर्त्या पल्लवी पाटील यांनी ही तक्रार आयोगाकडे केली होती. शताब्दी रुग्णालयात महिला सफाई कर्मचारीच ईसीजी काढत असल्याचा गंभीर आरोप या तक्रारीत करण्यात आलाय. आयोगाने याचा खुलासा मागवला असता, रूग्णालयात वॅार्ड बॅाय ईसीजी करत असल्याची माहिती प्रशासनाकडून आयोगाला देण्यात आली. मात्र, सोबत ईसीजी हा प्रशिक्षित टेक्निशियनकडून काढण्यात यावा, असा अभिप्रायही न्यायालयात देण्यात आला. त्याची नोंद करुन घेत आयोगानं पालिकेला चांगलाच दणका दिलाय. आता हा दंड पालिकेला भरावा लागणार आहे.
