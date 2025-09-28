ETV Bharat / state

जागर स्त्री शक्तीचा; नवदुर्गा करतायेत कचऱ्यापासून सोन्याची कमाई, नऊ महिलांचं शहरभर होतय कौतुक

राज्यातील सर्वच ठिकाणी 'नवरात्र उत्सव' मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. मात्र, समाजातील अनेक नवदुर्गा या वेगवेगळ्या क्षेत्रात आपली कामगिरी उत्तम करत आहेत.

compost khat Factory
गांडूळ खत (ETV Bharat Reporter)
पिंपरी-चिंचवड (पुणे) : आदिशक्तीच्या नवरात्र उत्सवाला आता दणक्यात सुरुवात झाली आहे. या निमित्ताने आपल्या क्षेत्रात कर्तुत्वाचा ठसा उमटवणाऱ्या यशस्वी महिलांची (Modern Navdurga) यशोगाथा आणि त्यामागील संघर्ष 'ईटीव्ही भारत'ने तुमच्यासमोर आणला आहे. पुणे महानगर पालिकेच्या माध्यमातून सात नवदुर्गा या कचऱ्यापासून खताची निर्मिती करतात. यामध्ये गांडूळ खत, कंपोष्ट खत आणि मशीन खतांची निर्मिती त्या करतात. कचरा गोळा करण्यापासून ते खत बनविण्यापर्यंत सर्व काही या सात नवदुर्गा महिलाच बघतात. पाहुयात या नवरात्री उत्सवानिमित्त खास रिपोर्ट...

कचरा गोळा करण्यापासून ते खत बनविण्यापर्यंत प्रवास : कुठलच काम छोटं किंवा मोठं नसतं, हे या सात नवदुर्गांनी दाखवून दिलंय. पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेच्या सहयोगाने हा छोटाखानी उद्योग पिंपरी चिंचवड येथील दापोडी या ठिकाणी उभारण्यात आलाय. महिलांना रोजगार आणि आर्थिकदृष्टया सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने पालिकेच्या आरोग्य विभागाने हा पुढाकार घेतला आहे. यावेळी महापालिका अधिकारी वैशाली लगाडे यांनी सांगितलं की, "चारशेपेक्षा अधिक घरातील कचरा या नवदुर्गां उचलून दापोडीतील खत निर्मिती केंद्रावर आणतात. सुका आणि ओला कचऱ्याच विलगीकरण केलं जातं. मग सुरू होते खत बनवण्याची प्रक्रिया, इथं कंपोस्ट खत, गांडूळ खत आणि मशीन अशी तीन खते तयार केली जातात. गांडूळ खत तयार होण्यासाठी 45 दिवस, कंपोष्ट खत तयार होण्यासाठी एक महिन्याचा अवधी लागतो."

प्रतिक्रिया देताना महापालिका अधिकारी वैशाली लगाडे (ETV Bharat Reporter)

शून्य कचरा प्रकल्प राबवला : टाकावू प्लास्टिकपासून टिकवू वस्तू बनविण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. महिला सक्षम झाली पाहिजे, तिच्या हाताला काम मिळाले पाहिजे, या अनुषंगाने हा शून्य कचरा प्रकल्प राबवला आहे. हा प्रकल्प मॉडेल स्वरूपात असून शहरातील विविध ठिकाणी हा उपक्रम राबविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. स्लम भागातील कचरा बाहेर न जाता तो जमा करून तिथेच त्याचं विलगीकरण करणार आहोत. जो काही ओला आणि सुका कचरा आहे, त्याच्यावर इथे प्रक्रिया करून खत निर्मिती करत आहोत. खतनिर्मिती करणाऱ्या विविध कंपन्यांना ते खत आम्ही पुरवतो. त्यातून आर्थिक स्वरूपात मोठी कमाई होते. असं स्वच्छता अधिकारी वैशाली लगाडे यांनी सांगितलं.

कुष्ठरोगी महिलांचा बचत गट : हा कुष्ठरोगी महिलांचा बचत गट आहे. या कुष्ठपीडीत महिलांना आम्ही रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. या महिला बचत गटामध्ये एकूण नऊ महिला आहेत. यामध्ये दिवसाला सात महिला एक एक काम करतात. एक एक दिवसाची सुट्टी घेऊन हे कामकाज केलं जातं. या कुष्ठपीडीत महिलांना समूहात घेतलं पाहिजे. त्यांना दुजाभावाची वागणूक न देता त्यांचा देखील माणूस म्हणून स्वीकार केला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून या नवदुर्गा महिलांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. यामध्ये आरोग्य विभागाचा देखील मोठा खारीचा वाटा आहे. हे काम करताना या महिलांच्या आरोग्याची पूर्ण काळजी घेतली जाते. निःशुल्क स्वरूपात त्यांच्यावर दर महिन्याला उपचारासाठी मदत केली जाते. इतर महिलांनी आणि महिला बचत गटांनी देखील या रोजगार उपलब्धीचा फायदा करून घ्यावा. या मोहिमेत सहभागी व्हावं असं आव्हान, स्वच्छता अधिकारी वैशाली लगाडे यांनी केलं आहे.



6000 किलो खतांची होते निर्मिती : दरम्यान, या महिलांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करून त्यांच्या कामाची पूर्णतः दखल घेऊन या उपक्रमात मोलाचे सहाय्य करणारी CYDA ही संस्था कार्यरत आहे. या संस्थेचे पदाधिकारी सुमित चंदनशिवे यांनी सांगितलं की, "या शून्य कचरा प्रकल्पात शहराती आनंदवन आणि काटे वस्ती या भागातील ओला कचरा आणि सुका कचरा जमा केला जातो. याठिकाणी आणून त्यावर नैसर्गिक प्रक्रिया करून या कचऱ्यापासून खतांची निर्मिती केली जाते. जवळपास चारशे ते पाचशे घरांचा ओला आणि सुका कचरा ढकल गाडीने या महिला जमा करून प्लांटवर आणतात. त्यानंतर त्याचे मायक्रो स्वरूपात विभाजन करून त्यातील प्लास्टिक कागद आणि इतर वस्तूंचे विभाजन केले जाते. त्यानंतर त्यांचं वजन करून मशिनरी प्रक्रियेत दिलं जातं. तर ओला कचरा पूर्णतः बारीक करून खतासाठी त्याचा वापर केला जातो. यातून आपण प्रत्येक दिवसाला सहाशे ते पाचशे किलो कचरा गोळा करून दोनशे किलो खत तयार करतो. असे महिन्याला तब्बल 6000 किलो खतांची निर्मिती केली जाते. या खतामध्ये कंपोष्ट खत, गांडूळ खत आणि मशिनरी खत अश्या तीन स्वरूपात खत निर्मिती करून वेगवेगळ्या कंपन्यांना कच्च्या स्वरूपात पुरवलं जातं. त्यातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कमाई केली जाते. त्यातील येणारी कमाई ही दर महिन्याला या वैष्णवी बचत गटाच्या खात्यावर जमा केली जाते. सुरूवातीला हा प्लांट पाच गुंठे जागेवर तयार करून वापरात येणारी लाईट, मशिनरी आणि पाणी हे पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका देते. स्लम भागामध्ये या जमा होणाऱ्या कचऱ्यापासून बरीच स्वच्छता होते. त्या ठिकाणच्या कचरा कुंडी बाजूला कसलाही कचरा दिसून येत नाही. स्वच्छताबाबत स्थानिक नागरिकांचे देखील मोठे योगदान आणि सहकार्य आहे. "

हाताला मिळाला रोजगार : या वैष्णवी महिला बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना ही संधी मिळाली. महिलांना चार पैसे मिळतात, शिवाय शहरातील कचऱ्याची योग्यरित्या विल्हेवाट लावली जाते. येथे कचऱ्यातून पैसे कमावले जातात. याविषयी या नवदुर्गा महिलांचे शहरभर कौतुक होत आहे. याविषयी त्यांची बातचीत केली असता त्यांनी सांगितलं की, "गेली सतरा वर्ष झालं आमचा हा बचत गट आहे. परंतु कोणतेही काम आमच्या बचत गटाला नव्हते. गेल्या वर्षी आरोग्य विभागातून वैशाली लगाडे यांच्यामार्फत या उपक्रमाची माहिती मिळाली. आमच्या बचत गटाला मोठे प्रोत्साहन देऊन हे काम करण्यास संधी उपलब्ध करून दिली. हा प्रकल्प कशा पद्धतीने चालवायचा याचं मार्गदर्शन CYDA संस्थेने समजून सांगितलं. सकाळी सात वाजता उठून आनंदवन या ठिकाणी जाऊन आम्ही सहाशे कुटुंबांचा कचरा जमा करतो. गोळा करतानाच तो कचरा वेगवेगळ्या कचरापेटीत विभागला जातो. येथे आल्यानंतर त्या कचऱ्याचा वेगवेगळ्या पद्धतीने वजन केलं जातं. त्यानंतर ओला कचरा हा बेडवर टाकून त्याच विभाजन केलं जातं. नंतर मशीनमध्ये टाकून तो कचरा खताच्या कुंडीत टाकला जातो. त्यानंतर सुक्या कचऱ्याचे देखील वेगवेगळे वर्गीकरण केलं जाते. बॉटल, प्लास्टिक, भंगार, लोखंड, थर्माकोल हे वेगळे केले जातात. त्यापासून मशनरीची प्रक्रिया करून प्लास्टिक मोल्डिंगच्या साहित्यांसाठी कच्चामाल तयार करून देतो. तो माल वेगवेगळ्या प्लास्टिक मोल्डिंग कंपन्यांना आम्ही पुरवतो. त्यातून आम्हाला आर्थिक मोठा फायदा होतो. दर महिन्याच्यानंतर खतांपासून देखील मोठा फायदा होतो. यातून येणारे पैसे या प्लांटसाठी काही प्रमाणात वापरले जातात आणि ठरलेल्या ठराविक रक्कम महापालिका आमच्या बचत गटाच्या खात्यात जमा करते. त्यातील 25 टक्के रक्कम ही आमच्या भविष्यात येणाऱ्या अडी अडचणीसाठी ठेवतो आणि बाकी रक्कम दर महिन्याला प्रत्येकी वाटून घेतो. यातून आमचा उदरनिर्वाह केला जातो. या कामातून आम्हाला मोठा आनंद मिळतो आणि आमच्या घराला थोडा आर्थिक हातभार देखील लागतो."



कचऱ्यापासून खताची निर्मितीगांडूळ खतजागर स्त्री शक्तीचाDAPODI FERTILIZER PRODUCTION CENTERCOMPOST KHAT

