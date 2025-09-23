ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्र सांस्कृतिक महोत्सव २०२५ चा शुभारंभ; सुरेल गाण्यांनी ‘संगीत संध्या’ रंगली, पाहा व्हिडिओ

महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या श्री तुळजाभवानी देवीचा शारदीय नवरात्र महोत्सव (Shardiya Navratri Culture Festival) सुरू झाला आहे.

Navratri Culture Festival
शारदीय नवरात्र सांस्कृतिक महोत्सव (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2025 at 4:12 PM IST

तुळजापूर (धाराशीव) : श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानतर्फे आयोजित शारदीय नवरात्र सांस्कृतिक महोत्सव २०२५ चा (Shardiya Navratri Culture Festival) शुभारंभ सोमवारी (२२ सप्टेंबर) सायंकाळी सैनिकी विद्यालयाच्या प्रांगणात झाला. पावसाळी वातावरण असूनही प्रेक्षकांनी उत्साहाने सहभाग नोंदवला. प्रेक्षकांच्या सोयीसाठी भव्य वॉटरप्रूफ मंडप उभारण्यात आला आहे.



शारदीय नवरात्र सांस्कृतिक महोत्सव २०२५ : महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी गायक रोहित राऊत, जुईली जोगळेकर आणि पद्मनाभ गायकवाड यांच्या सुरेल गाण्यांनी ‘संगीत संध्या’ रंगली. महोत्सवाचं उद्घाटन सौमय्याश्री पुजार, आमदार प्रवीण स्वामी आणि तहसीलदार तथा मंदिर संस्थान व्यवस्थापक माया माने यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव, लेखाधिकारी संतोष भेंकी, पाळीकर पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष विपिन शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

शारदीय नवरात्र सांस्कृतिक महोत्सव २०२५ चा शुभारंभ (ETV Bharat Reporter)


अस्मिता सूर्यवंशी यांचा विशेष सत्कार : कार्यक्रमाच्या प्रारंभी बचतगटाच्या माध्यमातून उत्कृष्ट काम करणाऱ्या अस्मिता अविनाश सूर्यवंशी यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या अस्मिता यांना देवीची प्रतिमा, कवड्याची माळ, महावस्त्र आणि ११ हजार रुपयांचा धनादेश देऊन गौरवण्यात आलं. तसंच गायक कलावंतांचाही यथोचित सन्मान करण्यात आला. पहिल्याच दिवशीच्या रंगतदार कार्यक्रमामुळं महोत्सवात उत्साहाचं वातावरण निर्माण झालं असून पुढील नऊ दिवस भक्ती आणि संस्कृतीचा संगम प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे.

नऊ दिवसांत 'या' रुपांची पूजा : शारदीय नवरात्र उत्सव म्हणजे दुर्गामातेच्या नऊ रुपांची उपासना करण्याचा उत्सव. शारदीय नवरात्रीस धार्मिकदृष्ट्या अतिशय महत्त्व आहे. या नऊ दिवसांत दुर्गामातेच्या शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, चंद्रघंटा माता, कुष्मांडा माता, स्कंदमाता, कात्यायनी माता, कालरात्री माता, महागौरी माता आणि सिद्धिदात्री माता या रुपांची पूजा केली जाते.

