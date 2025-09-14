ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्रीची तयारी सुरू; एकविरा देवी मंदिरात चांदीच्या आभूषणांना दिली जातेय नवी चकाकी

अमरावती शहर आणि जिल्ह्यातील सर्वात मोठा उत्सव असणाऱ्या नवरात्रोत्सवाची तयारी श्री अंबादेवी आणि एकवीरा देवी (Ekvira Devi) मंदिरात सुरू झाली आहे.

Shardiya Navratri 2025
श्री अंबादेवी आणि श्री एकविरादेवी मंदिरात नवरात्रोत्सवाची तयारी (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 14, 2025 at 8:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती : श्री अंबादेवी (Ambadevi) आणि श्री एकविरा देवी (Ekvira Devi) या अमरावती शहराच्या ग्रामदैवत असून दोन्ही मंदिरात नवरात्रोत्सवाची तयारी सुरू आहे. श्री एकविरा देवी मंदिर संस्थांच्यावतीनं मंदिरातील देवीचे सर्व चांदीचे आभूषण आणि वस्तूंची खास सफाई केली जात आहे. शहराती सुवर्णकार बांधवांचया हातून सुरू असणाऱ्या या सफाईमुळं देवीच्या चांदीच्या आभूषणांना नवी झळझळाळी येत आहे.



मंदिरात सुवर्णकारांची सेवा : श्री एकविरा देवी मंदिरात देवीच्या आभूषणांसह सर्व चांदीच्या वस्तूंची स्वच्छता शहरातील सुवर्कार सेवा म्हणून करून देतात. साठ वर्षांपासून सुवर्णकार बांधव नवरात्रीच्या पर्वावर श्री एकविरा देवी मंदिरातील चांदीचे दागिन स्वच्छ करून देतात. रविवारी अष्टमीच्या पर्वावर सकाळी १० वाजल्यापासून संपूर्ण दिवसभर सुवर्णकार बांधव देवीची सेवा म्हणून या कामात दंग झालेत.

श्री अंबादेवी आणि श्री एकविरादेवी मंदिरात नवरात्रोत्सवाची तयारी (ETV Bharat Reporter)



वस्तूंची नोंद करून स्वच्छता : श्री एकविरा देवी मंदिर संस्थेच्या विश्वस्थांच्या उपस्थित श्री एकविरा देवीची चांदीची आभूषणं आणि भांडी मंदिरातील पुजाऱ्यांनी सभागृहात आणली. याठिकाणी सर्व साहित्यांची नोंद करून ते सुवर्णकार बांधवांना सोपविण्यात आल्या. यापैकी अनेक वस्तूंना आधी एका मोठ्या भांड्यात सोडा आणि आसूद मिश्रीत गरम पाण्यात धुण्यात आलं. त्यानंतर त्यांना विशिष्ट ब्रशच्या सहाय्यानं धुण्यात आलं आणि त्यानंतर हातानं कोरड्या कपड्याद्वारे स्वच्छ करण्यात आलं. या वस्तूंची फायर टेस्टद्वारे सत्यता पडताळणी देखील यावेळी करण्यात आली.



'या' चांदीच्या वस्तूंची झाली स्वच्छता : उत्सव मूर्ती, पादुका, गदा, खड्ग, चवरंग, पाट, नक्षीकाम असणारे ताटं, निरंजन, संधपात्र, आचलणी, गडू, चंवर, दिवे, धूपर्ण, हळदी, कुंकवचं, पाळ, वाट्या, समई, कलश, मिखवटे, गळ्यातील दागिने, झुंबर, बकेट, गंगाळ, छत्री.




सुवर्णकार असे झाले कामत दंग : मंदिरातील चांदीचे सर्व अलंकार एका ठिकाणी आणल्यावर काही सुवर्णकार मंडळी दागिन्यांची फायर टेस्टद्वारे शुद्धता करत होते. काहीजण गरम पाण्यात वस्तू टाकल्या. काहींनी अ‍ॅसिड मिश्रीत पाण्यातून हे आभूषण काढून पुन्हा साध्या पाण्यात धुण्याचं काम केलं जातं. एका मोठ्या परातीत पाण्यात या वस्तू ब्रशनं घासण्याचं काम केलं. घासून झालेले ओले आभूषण मऊ कपड्यांनी पुसण्याचा कामातही अनेकजण यावेळी दंग झालेत.

हेही वाचा -

  1. शारदीय नवरात्रीचे नऊ रंग; पहिल्या दिवशी दुर्गा देवीला नेसवा 'या' रंगाची साडी
  2. शारदीय नवरात्री 2025 : घटस्थापना कधी आणि कशी करावी? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

For All Latest Updates

TAGGED:

शारदीय नवरात्री 2025शारदीय नवरात्रीची तयारीAMBADEVI AND EKVIRA DEVI TEMPLEश्री अंबादेवी आणि श्री एकविरा देवीSHARDIYA NAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.