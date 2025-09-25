कोल्हार भगवतीपुरात साडेतीन शक्तीपीठांचा अद्वितीय संगम; एकाच ठिकाणी घेता येणार 'साडेतीन शक्तीपीठांचं दर्शन'
राज्यात शारदीय नवरात्रोत्सानिमित्त ठिकठिकाणी मंदिरात दर्शनासाठी गर्दी होत आहे. कोल्हार भगवतीपूर (kolhar Bhagwatipur) येथे भगवतीमातेचं तीन शक्तीपीठ एकत्रित असलेलं स्थान आहे.
Published : September 25, 2025 at 1:42 PM IST|
Updated : September 25, 2025 at 1:57 PM IST
राहाता (अहिल्यानगर) : महाराष्ट्रात 'साडेतीन शक्तीपीठं' (Sadetin Shakti Peeth) जागृत देवीचं देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध आहेत. दक्षिण काशी अशी ओळख असलेल्या कोल्हापुरातील 'आई अंबाबाई' महाराष्ट्रातील एक पूर्ण शक्तीपीठ आहे. तर तुळजापूर येथील 'तुळजाभवानी' हे दुसरं पूर्ण शक्तीपीठ आहे. नांदेड जिल्ह्यातील माहूरगड येथील 'माहुरची रेणुका माता' हे तिसरं पूर्ण शक्तीपीठ आहे. यासह नाशिक जिल्ह्यातील वणी येथे असलेली 'सप्तशृंगी देवी' हे अर्धपीठ म्हणून ओळखलं जातं. त्यामुळं यांची साडेतीन शक्तीपीठांमध्ये गणना केली जाते.
एकाच ठिकाणी मिळणार साडेतीन शक्तीपीठांचं दर्शन : नवरात्र उत्सवात साडेतीन शक्तीपीठांच्या ठिकाणी भाविकांनी मोठी गर्दी केलीय. अशा या गर्दीत भाविकांना तासंतास दर्शनासाठी ताटकळावं लागतं. साडेतीन शक्तीपीठांचं जर तुम्हाला एकाच ठिकाणी दर्शन मिळालं तर कसं वाटेल? आणि हे शक्य आहे. शिर्डी-शनिशिंगणापूरची वारी करताना ते साध्य होणार आहे. या दोन तीर्थस्थळांच्या मार्गावरच कोल्हार भगवतीपूर यथे (kolhar Bhagwatipur) भगवती मातेचं मंदिर आहे. जेथे या सर्व आदीशक्ती एकवटल्या आहेत.
लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोल्हार भगवतीपूर येथे भगवती मातेचे साडेतीन शक्तीपीठ एकत्रित असलेले स्थान आहे. हे महाराष्ट्रातील एकमेव स्थान आहे. नवरात्र उत्सवात भक्तांची मंदिरात मोठी गर्दी होत असते. पूर्वी हे मंदिर हेमाडपंथी शैलीत होते. परंतु, काही वर्षांपूर्वी जिर्णोद्धार करण्यात आला आणि त्याला नवीन स्वरूप मिळालं. नवरात्रीत मोठ्या प्रमाणात महिला मंदिरातच घट बसवतात आणि नऊ दिवस तिथं वास्तव्य करतात.
काय आहे आख्यायिका? : भगवतीमातेच्या मंदिराच्या प्रवेशद्वाराजवळ लोटांगण बाबांची मूर्ती आहे. लोटांगण बाबा निस्सीम देवीभक्त होते. बाबा नवरात्र काळात देवी दर्शनासाठी साडेतीन शक्तीपीठांची वारी करत होते. परंतु, ते वयोवृद्ध झाल्यावर त्यांना वारी करता आली नाही. ते अत्यंत व्यथित झाले असता देवीने सर्व शक्तीपीठांचे दर्शन येथेच घडेल असा दृष्टांत दिला. त्यामुळं देवीचं दर्शन घेणारा प्रत्येक भक्त लोटांगण बाबांचे दर्शनही अनुभवतो. येथे विराजमान झालेल्या चारही मूर्तींची स्थापना कधी झाली? याची वेगवेगळी उदाहरणे सांगितली जातात. नवरात्रीत कोल्हार आणि भगवती या दोन गावामध्ये कोणतेही मंडळ देवाची प्रतिष्ठापना करत नाही. देवीचा उत्सव मंदिरातच साजरा केला जातो. उत्सवात धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असते. मंदिराला आकर्षक फुलांनी सजवले आहे आणि विद्युत रोषणाई केली आहे.
मंदिर स्थापनेची नक्की तारीख काय? : कोल्हार येथे घटस्थापना ते विजयादशमीपर्यंत नवरात्र उत्सव भक्तिभावाने साजरा केला जातो. या काळात नऊ दिवस उपवास करणारे पुरुष-स्त्री मंदिरात वास्तव्य करतात. अष्टमीला नवचंडी यज्ञाचा प्रारंभ होतो आणि नवमीला पूर्णाहूती दिली जाते. मंदिर पूर्वाभिमुख असून हेमाडपंथी बांधकामाचे आहे. जिर्णोद्धाराच्यावेळी जमिनीत 50-60 फूट खोलवर खोदकाम केलं तरी मंदिराला पाया लागला नाही आणि शिलालेख किंवा अन्य पुरावा मिळाला नाही. त्यामुळं मंदिराच्या स्थापनेची नक्की तारीख सांगता येत नाही.
कोल्हाळेश्वर मंदिराचं महत्त्व रामायण काळापासून : संगमनेर तालुक्यातील पानोडी येथील सरदारांच्या जहागिरीतील कोल्हार गाव असल्याची नोंद आढळते. तसेच आळंदी येथील ज्ञानेश्वरीत ज्ञानेश्वर महाराजांनी नेवासे ते आळंदीच्या प्रवासात या मंदिरात मुक्काम केला होता असा उल्लेख आढळतो. प्रवरा नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या कोल्हार गावाच्या बरोबरीने इतर गावांचे ग्रामदैवत म्हणूनही कोल्हारच्या भगवती देवीची पूजा केली जाते. गावातील कोल्हाळेश्वर मंदिराचं महत्त्व रामायण काळापासून आहे. या मंदिरातून भगवती मंदिरापर्यंत येण्यासाठी भुयार असल्याचं ग्रामस्थ सांगतात. ग्रामस्थांनी आता मंदिराचा जिर्णोद्धार केला असून नवरात्र आणि चैत्र नवरात्रात येथे भाविकांची मोठी गर्दी होते. मंदिरासमोर सुंदर उंच दीपमाळ असून उत्सव काळात विद्युत रोषणाई केली जाते.
