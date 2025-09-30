बेलगावच्या रेणुकामाता मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी; माहूरगड ते बेलगाव देवीचा प्रवास, जाणून घ्या आख्यायिका?
सध्या नवरात्रोत्सव (Navratri 2025) सुरू असून, बेलगाव येथील रेणुकामाता देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी मोठी गर्दी केलीय. जाणून घ्या देवीची आख्यायिका....
Published : September 30, 2025 at 5:32 PM IST
आष्टी (बीड) : देशभरात शारदीय 'नवरात्र उत्सव' (Shardiya Navratri 2025) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. देशाच्या आणि राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात देवीची पूजा वेगवेगळ्या प्रकारे केली जाते. बीडच्या आष्टी तालुक्यातील बेलगावच्या रेणुकामाता मंदिरात (Renuka Mata Belgaon) नवरात्र उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. काय आहे रेणुकामातेची आख्यायिका? जाणून घ्या...
काय आहे देवीची आख्यायिका? : बेलगावची रेणुकामाता भक्ताला पावणारी. भक्ताच्या हाकेला ओ... देणारी आहे. भक्तीभावानं सेवा करणाऱ्याला पावणारी, त्यांच्या भक्तीसाठी वेडी होणारी ही रेणूकामाता म्हणजेच श्री क्षेत्र बेलगाव, (ता. आष्टी, जि. बीड) होय. रेणुकामाता माहूरगडावरुन आपल्या निसिःम भक्तांसाठी बेलगावी आली. पाटण सांगवी, ता. आष्टी येथील जगताप पाटील हे चार भाऊ होते. त्यात सर्वात लहान भाऊ हा रेणुकामातेचा निसिःम भक्त होता. ते दिवसभर शेतात काम करणे व रात्री माहूरला जावून देवीची पुजा करुन पहाटे परत येणे, त्यांचा तो नित्यनेम होता. ते पहाटे येऊन बैल चारायला नेत असत. थोरल्या तीनही भावांची लग्नं झाली होती. मग याच्या लग्नाचा नंबर आला आणि लग्न झाले.
देवीने दिला दृष्टांत : लग्नाला एक दोन वर्ष झाले. तरी घरात काही पाळणा हालेना. तेव्हा सर्व वहिनी जाऊबाईंना बोलू लागल्या. तेव्हा त्यांच्या बायकोनं सांगितलं की, माझे मालक संध्याकाळी कधीच घरी थांबत नाहीत. ते कुठे जातात? हे मलापण माहिती नाही. पण बाकीच्यांचा विश्वास बसेना. कारण पहाटे तो रोज बैल चारण्यास जात असल्यामुळं त्यांचा काही विश्वास बसेना. मग त्यांच्या मोठ्या वहिनींना एक युक्ती सुचली. त्यांनी रात्री तो खोलीत गेला की, यांनी बाहेरुन कडी-कुलूप लावून घेतलं आणि त्या झोपायला गेल्या. त्यानंतर कुलूप आपोआप गळून पडले. दार आपोआप उघडले गेले आणि तो रोजच्याप्रमाणे माहूरला गेला आणि पूजा करुन परत आला. ते दृश्य घरातील सर्वांनी पाहिले. मग रोजच त्याला घरच्यांचा खूप त्रास व्हायला लागला. अशावेळी देवीजवळ जावून तो खूप रडला आणि म्हणाला, "आई आता मी तुझी सेवा कशी करु?" मग त्याला देवीने दृष्टांत दिला.
अशी झाली देवी परिसरात गुप्त : "तू निश्चिंत रहा. आता येऊ नको. मीच तुझ्याबरोबर येते," असं देवीनं म्हणताच तेव्हा त्यानं विचारलं, "आई तू कशी येणार?" देवीने सांगितलं, "तू पुढे चालत रहा. मी तुझ्या पाठीमागे येते. परंतु तू घरी जाईपर्यंत पाठीमागे पाहू नकोस. मी शेळीचा आवाज काढीत राहीन. हीच तुझ्यासाठी खूण असेल." असं सांगून देवी त्याच्या पाठीमागे निघाली. परंतु, बेलगावच्या जवळ आल्यानंतर अचानक पाऊस सुरु झाला आणि नदीला पूर आला म्हणून तो थोडावेळ तेथे थांबला. परंतु, देवीला तेथील परिसर खूपच आवडला. दाट हिरवेगार झाडी, निसर्गरम्य डोंगर आणि नदीचा प्रवाह असे विलोभनीय दृश्य पाहून देवीचे मन त्या ठिकाणीच वास्तव्य करण्यासाठी रमले. त्याचवेळी भक्ताचे गाव पण जवळच आले होते. रेणुकामातेने त्याच क्षणी त्याला भूरळ पाडली आणि त्याने पाठीमागे पाहिले. त्याबरोबर शेळीचा ओरडण्याचा आवाज बंद झाला आणि त्या भक्ताच्या लक्षात आलं की, आपण खूप मोठी चूक केली. त्याने खूप विनवणी केली. परंतु, देवी त्याच परिसरात गुप्त झाली व त्याला स्वप्नात दृष्टांत दिला की, "मी येथेच थांबते. तू येथे येऊन माझी सेवा करत जा. माझे आशीर्वाद सदैव तूझ्या पाठीशी राहतील." मग त्या जगताप पाटील भक्ताच्या लक्षात आले की, मातेला याच परिसरात थांबायचे आहे.
रेणुकामातेचा तांदळा निघाला : नंतर काही दिवसांनी बेलगावातील पोकळे पाटील (बापूराव) यांना दृष्टांत झाला की, 'आरे उठ...! मी तुझ्या शिवारात आले आहे.' मग पाटलांनी दुसऱ्या दिवशी गावातील पंच चावडीवर बोलावले. आपल्याला पडलेले स्वप्न सांगितलं. मग सर्वांनी विचार विनिमय करुन त्यावर उपाय सूचविले. त्याचवेळी गावातीलच राधाबाई पाटलीन यांच्या अंगात आले. गावातील सर्व लोक वाजत-गाजत पाटलीनबाईच्या पाठीमागे चालू लागले. राधाबाई नदीच्या वरच्या माळावरुन खाली दरीत उतरल्या व त्या ठिकाणी नाचू लागल्या. लोकांना त्यांनी उपदेश केला. 'भक्तांनो, तुम्ही या ठिकाणी खोदकाम करा. लोकांनी त्याठिकाणी खोदकाम केलं असता, तेथे स्वयंभू रेणुकामातेचा तांदळा निघाला. मग सर्वांनी मिळून तो तांदळा गाडीत घालून वाजत-गाजत माळावर आणला. दगड गोट्यांचा चौथरा बनवून त्यावर तांदळा बसवला. सर्व गावातील लोकांनी ओल्या पडद्याने त्याला जल अभिषेक केला व त्याची प्राणप्रतिष्ठा केली. मग गावातील प्रत्येकाला वेगवेगळे अनुभव यायला लागले. माहूरची रेणुकामाता आलेली आहे, ही समज दृढ भावना प्रत्येकाच्या अंर्तमनात झाली व देवीवर सर्व गावकऱ्यांची श्रद्धा बसली.
असं बांधल गावात मंदिर : गावातील पाटलाला परत स्वप्न पडले, "अरे, मला ऊन लागत आहे." हे पाटलांनी गावकऱ्यांना सांगितल्यानंतर सर्वांनी पाच सहा पत्रे आणून देवीला निवारा केला. जगताप पाटलाची पण सेवा अखंडरित्या चालू होतीच. देवी गावात आल्यामुळं लोकांना सुख समाधान मिळू लागले. मग गांवकऱ्यांनी ठरवलं, आपण देवीचे मंदिर बांधू, प्रत्येकाने मग वर्गणी गोळा केली. वडाऱ्याला दगडांचे खांब घडविण्याचे काम दिलं. देवीच्या मंदिराच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. काम अर्ध्यावर आल्यानंतर पैशांची कमतरता भासू लागली. मग असं ठरलं की, जे गवंडी कामाला येतील त्यांना आठ दिवसाला गांवकऱ्यांनी एक एक जनावर (गाय, म्हैस, बैल इ.) द्यायचे ठरले. गवंडी नेहमीप्रमाणे आपले काम करुन जात असे व ठरल्याप्रमाणे जनावरे घेऊन जात. परंतु गवड्यांनी दिवसभर केलेले काम रात्री आपोआप पडत असे. असे एक दोन आठवडे झाल्यानंतर पाटलांच्या व लोकांच्या लक्षात आलं की, गावातील जनावरे बाहेर चालले, हे देवीला काही आवडलं नाही. मग जनावरे देणे बंद केले. काही वर्गणी गोळा करुन आणि श्रमदान करुन देवीच्या मंदिराचे बांधकाम पुर्ण केलं. मग मात्र बांधकाम पडलं नाही, तर बांधकाम मजबूत झाले. छोटेखाणीच परंतु उत्तराभिमुख पूर्ण दगडी काम झालं. समोर दोन डिकमाळी असे सुंदर बांधकाम झालं.
ग्रामस्थांकडून मंदिराचा कायापालट : बेलगाव ग्रामस्थांकडून रेणुकामाता मंदिर परिसरात विविध विकामसकामं करण्यात येत आहेत. सभामंडप, भक्तनिवासाचं काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. बेलगावची रेणुकामाता देवी राज्यभरात प्रसिद्ध असल्यानं येथे भाविक दर्शनासाठी येत असतात. दत्त जयंतीच्या दिवशी देवीची यात्रा भरते. यात्रेतील कुस्तीचा हगामा राज्यभरात प्रसिद्ध आहे.
माहूर गडावरून आणतात ज्योत : गावातील लोक नवरात्रीत नऊ दिवस देवीचा उपवास धरतात आणि रात्री देवीजवळ येऊन भक्तीभावे पुजा करुन तेथेच थांबतात. सात ते आठ वर्षापासून नवरात्र सप्ताह साजरा केला जातो. याच नवरात्रात माहूर गडावरुन पायी ज्योत आणली जाते. त्यासाठी गावातील घराघरातून शंभर ते दिडशे तरुण पायी ज्योत आणण्यासाठी माहूर गडावर जातात. घटस्थापनेच्या दिवशी ज्योत गावात येते. ज्योत गावात आल्यानंतर या पायी ज्योतीची आणि देवीच्या पालखीची वाजत गाजत गावातून मिरवणूक काढली जाते. या मंगलमय वातावरणात सर्व गावकरी आणि जवळपासच्या गावातील चाकरमानी या कार्यक्रमास आवर्जून उपस्थित असतात. तसेच भक्तीभावाने देवीजवळ घटस्थापना केली जाते.
वरील माहिती - भीमाबाई रघुनाथराव पोकळे आणि रेणुकामाता ट्रस्ट, बेलगाव.
हेही वाचा -