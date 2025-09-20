तीन दशकांचे पौराणिक दागिने, 9 दिवसांची सालंकृत पूजा, करवीर निवासिनीच्या भक्ती आणि शक्तीचा असा होतो 'जागर'
कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात नवरात्रोत्सवाची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. येत्या 22 सप्टेंबरपासून शारदीय नवरात्रोत्सवाला (Shardiya Navratri) सुरुवात होत आहे.
Published : September 20, 2025 at 9:19 PM IST
कोल्हापूर : राज्यातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक पूर्ण पीठ असलेल्या करवीर निवासिनी आई अंबाबाई मंदिरात शारदीय नवरात्रोत्सवाची तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. देवीच्या पौराणिक दागिन्यांची स्वच्छता करण्यात आली आहे. नऊ दिवस आई अंबाबाईचा जागर नवरात्र उत्सवाच्या निमित्ताने होतो. यामुळं देशभरातून लाखो भाविक कोल्हापुरात दाखल होतात. श्री पूजक मंडळाकडून नऊ दिवस बांधण्यात येणाऱ्या सालंकृत पूजेचं आकर्षण प्रत्येक भाविकाला असतं. मंदिरात घटस्थापना झाल्यानंतर तोफेची सलामी देऊन भक्ती आणि शक्तीच्या उत्सवाला प्रारंभ होतो.
असा आहे अंबाबाई मंदिराचा इतिहास : साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेली अंबाबाई देवी जागृत आणि आद्य शक्तिपीठ मानलं जातं. कोल्हापुरात अनेक प्राचीन मंदिरं आहेत. कोकणचा राजा कर्णदेव कोल्हापुरात आला, त्यावेळी अंबाबाईची मूर्ती एका लहानशा मंदिरात होती. त्यानं मंदिराच्या आजूबाजूला स्वच्छता करून मंदिर प्रकाशात आणलं. वास्तुरचनेचा विचार केल्यास चालुक्य राजवटीत मंदिराचं बांधकाम केलं गेलं असावं, असा अभ्यासकांचा दावा आहे.
अंबाबाई मंदिरात किरणोत्सव सोहळा : हेमाडपंथी शैलीत बांधलेल्या या मंदिराला 5 कळस आहेत. जुन्या मंदिरातील खांबांना गरुड खांब म्हणतात. ठराविक दिवशी मावळत्या सूर्याची किरणे देवीच्या पायाशी पडतात. हा किरणोत्सव सोहळा पाहण्यासाठी हजारो भाविक आवर्जून कोल्हापूरला येतात. याशिवाय रथोत्सव, अष्टमी जागर, ग्रहण, गोकुळ अष्टमीला विशेष आरती केली जाते. आई अंबाबाईच्या श्री पूजकांकडून 9 दिवस वेगवेगळी सालंकृत पूजा बांधली जाते. या काळात द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमीला देवीच्या पूजेचे मनमोहक दृश्य डोळ्यात साठवण्यासाठी हजारो भाविक अंबाबाई चरणी लीन होतात. अष्टमीला मंदिर रांगोळ्यांनी सजते, देवीची उत्सवमूर्ती पालखीत ठेवून आकर्षक रोषणाईत नगर प्रदक्षिणा होते आणि शेवटच्या दिवशी म्हणजे विजयादशमीला देवीची पालखी कोल्हापूरच्या दसरा चौकात पोहचते. या ऐतिहासिक शाही दसरा सोहळ्याला श्रीमंत राजर्षी शाहू महाराज घराण्याशी संबंधित घराण्याचे वारस पारंपरिक वेशभूषेत देवीची पूजा करतात. यावेळी मानाचे बारा बलुतेदार उपस्थित असतात. बंदुकीच्या फैरी झाल्यानंतर करवीरकर सीमोल्लंघन करतात असा हा कोल्हापूरचा शाही दसरा महोत्सव साजरा केला जातो, अशी माहिती मंदिर अभ्यासक अॅड. प्रसन्न मालेकर यांनी दिली.
अंबाबाईच्या दागिन्यांना झळाळी : कोल्हापूरच्या अंबाबाईच्या नित्यविधीतील सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची आणि नवरात्रव उत्सवातील आभूषणे यांची स्वच्छता करण्यात आली आहे. सोन्याच्या दागिन्यांमध्ये कोल्हापुरी साज, मोहनमाळ, 2 वाळे, 2 कुंडले, किरीट, पिंपळपान, 2 सातपदरी कंठी, जोंधळेपोत, चंद्रहार, लप्पा, 1 कोल्हापुरी जडावाचा साज, मोत्यांची माळ, चिंतामणी, दोन पदरी कंठी, चिंचपेटी, 2 मोतीहार, जडावाचा चारपदरी साज, सोन्याची तनपटी, चिंचपेटी, कंठी, या दागिन्यांनी नवरात्रोत्सवात देवीला मढवण्यात येतं. सुमारे 100 तोळ्यांहून अधिक असलेल्या आई अंबाबाईच्या दागिन्यांना झळाळी देण्यात आली आहे.
यंदा पहिल्यांदाच नवरात्र उत्सवात एआय सुरक्षा कवच : शारदीय नवरात्रोत्सवात करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक देशभरातून कोल्हापुरात दाखल होतात. या प्रचंड गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि चोरीसारख्या घटना टाळण्यासाठी यंदाच्या वर्षी पहिल्यांदाच 'एआय' तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. वेलोस ग्रुप आणि आयआयटी मंडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने एआय यंत्रणा मंदिर परिसरात कार्यान्वित होणार आहे. यामुळं गर्दीवर नियंत्रण, वाहतूक व्यवस्थापन, पार्किंगचे नियोजन, अग्निशामक सूचना तसंच गुन्हेगारी रोखण्याचं काम अधिक कार्यक्षम पद्धतीने होणार आहे. या हायटेक प्रणालीमुळं केवळ वाहतूकच नव्हे तर पार्किंग, अग्निशामक उपाययोजना आणि गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार आहे. जिल्हा प्रशासन आणि पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीनं देशभरातून येणाऱ्या भाविकांच्या सोयी सुविधांसाठी प्रशासन सज्ज असल्याचं जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितलं.
शारदीय नवरात्र उत्सवात अंबाबाई दशमहाविद्या स्वरूपात दिसणार : 22 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या शारदीय नवरात्र उत्सवात अंबाबाईच्या पूजा दशमहाविद्या पैकी ७ स्वरूपात बांधण्यात येणार असल्याची माहिती श्री पूजक मंडळातर्फे देण्यात आली आहे. देवी महात्म्यांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे शक्ती उपासनेमध्ये, "काली, तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी । भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ।। बगला सिद्धविद्याच मातंगी कमलात्मिका । एता दशमहाविद्याः सिध्द्धविद्याः प्रकीर्तिताः||" या दशमहाविद्या म्हणजेच देवीच्या 10 स्वरूपांची उपासना अतिशय महत्त्वाची मानली गेली आहे. महासती गौरीच्या क्रोधातून उत्पन्न झालेल्या तिच्या दहा रुपांना दशमहाविद्या असं नाव आहे. यातील प्रत्येक देवीचं स्वरुप वेगळं असून त्याच्या उपासनेची फलंही वेगळी आहेत. देवी महात्म्यात वर्णन केलेल्या या रूपांची महती आणि माहिती देवी भक्तांना समजावी यासाठी या पूजा बांधण्यात येणार आहेत. सोमवार श्री कमलादेवी, मंगळावर श्री बगलामुखी, बुधवार श्री तारा, गुरुवार श्री मातंगी, शुक्रवार श्री भुवनेश्वरी, शनिवार अंबारीतील पूजा, रविवार श्री षोडशी त्रिपुरसुंदरी, सोमवार श्री महाकाली श्री महिषासूरमर्दिनी, बुधवार श्री भैरवी, गुरुवार रथारुढ पूजा बांधण्यात येणार आहे.
हेही वाचा -