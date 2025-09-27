नवसाला पावणारी आर्थर रोडची 'श्री संतोषी माता', मंडळाला आहे 47 वर्षाची परंपरा
देशभरात शारदीय 'नवरात्र उत्सव' (Shardiya Navratri 2025) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे. तर देशाच्या आणि राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात देवीची पूजा वेगवेगळ्या प्रकारे केली जाते.
Published : September 27, 2025 at 6:22 PM IST
मुंबई : सध्या मुंबईसह राज्यभर नवरात्रौत्सवाची धामधूम सुरू आहे. 'नवरात्र उत्सव' (Shardiya Navratri 2025) म्हटलं की, गरबा आणि दांडियाचं आकर्षण असतं. दांडियाप्रेमी किंवा गरबाप्रेमी हे नवरात्र उत्सवाची आतुरतेने वाट पाहतात. परंतु, यावर्षी या उत्सवावर पावसाचं सावट असल्यामुळं दांडियाप्रेमींचा थोडा हिरमोड झाला आहे. तरीसुद्धा मुंबईत काही ठिकाणी पावसाला न जुमानता मोठ्या प्रमाणात नवरात्र उत्सव साजरा केला जात आहे.
दरवर्षी होते देवीची स्थापना : मुंबईत अशी अनेक सार्वजनिक मंडळं आहेत. जी नवरात्रोत्सव सण साजरा करतात. याच मंडळाकडून सामाजिक बांधिलकी तसेच सामाजिक उपक्रमही राबवले जातात. दरम्यान, मुंबईतील आर्थर रोड येथील 'श्री संतोषी माता' मंदिर ट्रस्ट यांच्याकडून दरवर्षी देवीची स्थापना केली जाते. मोठ्या उत्साहात हा नवरात्रौत्सव साजरा केला जातो.
47 वर्षाची परंपरा : श्री संतोषी माता मंदिर ट्रस्ट हे प्रत्येक वर्षी मोठ्या उत्साहात नवरात्रौत्सव साजरा करतात. तसेच सामाजिक बांधिलकी जोपासत विविध सामाजिक उपक्रम देखील राबवतात. यावर्षी देवीच्या स्थापनेला 47 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यामुळं या मंडळाला 47 वर्षाची परंपरा आहे. या मंडळाला पुढे नेण्यात आणि मंडळ वाढवण्यासाठी अमर नाईक आणि अश्विन नाईक यांच्या मोठा हातभार आहे. मोठी आर्थिक मदतही त्यांच्याकडून मिळालेली आहे. आता अमर नाईक हे हयात नाहीत, पण त्यांचे भाऊ अश्विन नाईक हे वेळ मिळेल तसं मंडळात सक्रिय असतात, असं मंडळाचे अध्यक्ष राजन धुरी यांनी सांगितलं
नवसाला पावणारी देवी : दुसरीकडं मुंबईत गणेशोत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा होतोय. 'लालबागचा राजा' या गणपतीची नवसाला पावणारा अशी ओळख आहे. तर दुसरीकडं मुंबईत श्री संतोषी माता मंदिर ट्रस्ट या देवीची 'नवसाला पावणारी देवी' अशी ओळख आहे. या देवीची एवढी ख्याती आहे की, आम्ही गेल्या एक ते दीड महिन्यापासून इथले डेकोरेशन बनवण्यासाठी काम करत आहोत. तसेच देवी किती फुटाची असावी, डेकोरेशन, रंगरंगोटी, सजावट याचं नियोजन दीड महिन्यापासून सुरू असतं. या देवीच्या दर्शनासाठी भाविक मुंबई उपनगर, पश्चिम उपनगर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आदी भागातून येतात. एवढंच नाही तर पुण्यावरून सुद्धा भाविक दर्शनासाठी येथे येतात. यावर्षी आम्ही मोठं-मोठे खांब, प्लास्टर ऑफ पॅरीसचे खांब उभे केले आहेत. त्याच्यावरील रंगरंगोटी केली आहे. सुंदर सजावट केलेली आहे. त्यामुळं अतिशय आकर्षण असं डिझाईन आणि डेकोरेशन येथे पाहायला मिळतं आहे, अशी माहिती अध्यक्ष राजन धुरी यांनी दिली.
भक्तांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी : चार-पाच वर्षे झाली, जागेअभावी आम्ही देवीच्या मूर्तीची उंची कमी ठेवली आहे. आता पंधरा ते वीस फूट देवीची उंची आहे. परंतु याआधी जागा मोठी होती, त्या जागेचा पुरेपूर उपयोग करून भव्य-दिव्य अशी देवीची स्थापना होत होती. परंतु, पूर्वी ज्या ठिकाणी देवीची स्थापन होत होती, ती जागा री-डेव्हलपमेंटला गेल्यामुळं आता आम्हाला पुढे जागा मिळाली आहे. या जागेत आम्ही देवीची स्थापना करून नवरात्रौत्सव साजरा करत आहोत. रात्रीच्या विद्युत रोषणाईमुळं इथला परिसर उजळून निघतो. त्यामुळं इथलं वातावरण अगदी भक्तिमय असतं. तसेच भाविकांची सांयकाळी सहा-सातनंतर मोठी गर्दी होती.
रोषणाईमुळं वातावरणात प्रसन्नता : दरम्यान, नवरात्र सुरू होऊन पाच-सहा दिवस झाले आहेत. त्यामुळं दिवसाप्रमाणे रात्रीही भक्तांची मोठ्या प्रमाणात दर्शनासाठी गर्दी होत आहे. दिवसाची जरी रोषणाई बंद असली तरी संध्याकाळी सहा वाजल्यापासून इथली रोषणाई चालू केली जाते. त्यामुळं इथली रोषणाई ही परिसरातील खास आकर्षण असते. भक्तीमय आणि प्रसन्न वातावरणात आंबे माते की जय, असा देवीचा जयघोष केला जोता. याच रोषणामुळं भाविक भक्तीमय वातावरणात न्हाऊन निघतात.
