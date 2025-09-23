ETV Bharat / state

लहानशा कवडीवर साडेतीन शक्तिपीठाचं दर्शन; विद्यार्थ्याची नवरात्रोत्सवात अनोखी कलाकृती चर्चेत, पाहा व्हिडिओ

नंदुरबारच्या राधेश भूपेंद्र पाटील (Radesh Patil) याने कवडीवर साडेतीन शक्तिपीठांची चित्रे साकारली आहेत. राधेशने एकप्रकारे कलेतून देवीची आराधना केली आहे.

Shardiya Navratri 2025
"कवडी"वर साडेतीन शक्तीपीठांची चित्रे (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2025 at 7:47 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नंदुरबार : शारदीय नवरात्रोत्सव (Shardiya Navratri 2025) म्हणजे भक्ती आणि शक्तीचा उत्सव आहे. नंदुरबारमधील एका कलाकारानं याच उत्सवाच्या निमित्तानं देवतांना आपल्या कलेच्या माध्यमातून नमन करण्याचा प्रयत्न केलाय.

'कवडी'वर विद्यार्थ्याने रेखाटली साडेतीन शक्तिपीठं : नंदुरबार शहरातील विद्यार्थी राधेश पाटील (Radesh Patil) याने अनोखा उपक्रम आणि कलाकृती साकारली आहे. समुद्रातून मिळणाऱ्या विशिष्ट गोगलाई प्रजातीच्या शंख म्हणजेच 'कवडी'वर त्यांने महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांच्या देवींची प्रतिमा रेखाटून उबेहुब चित्र रेखाटले आहे. यात आई तुळजाभवानी, महालक्ष्मी, रेणुका माता आणि अर्ध शक्तिपीठ असलेल्या साप्तशृंगी माता यांच्या प्रतिमा साकारल्या आहेत. अत्यंत बारकाईने या कलाकृतीचे रेखाटन राधेश पाटील यानं केलं आहे. एका कलाकृतीसाठी सुमारे एक ते दीड तासापेक्षा अधिकचा वेळ लागतो, असं राधेश पाटील यानं सांगितलं. तर नवरात्री उत्सवानिमित्त राधेशला सुचलेल्या या अनोख्या कलाकृतीने नंदुरबारकरांचं लक्ष वेधलं आहे.

माहिती देताना राधेश भूपेंद्र पाटील (ETV Bharat Reporter)

108 तुळशी पानांवर विठ्ठलाची मूर्ती : नंदुरबार शहरातील राधेश पाटील हा विद्यार्थी अहमदाबाद येथे बॅचलर ऑफ डिझाईनिंग प्रथम वर्षात शिक्षण घेत आहे. आई-वडील शिक्षक असल्याने त्याच्यामध्ये हे कलागुण लहानपणापासूनच विकसित झाले आहेत. याआधी याने सुमारे 108 तुळशी पानांवर विठ्ठलाची मूर्ती रेखाटून पहिला प्रयोग केला होता आणि त्यात तो यशस्वी देखील झाला होता. त्यातून प्रोत्साहित होऊन त्याने हा नवीन अनोखा उपक्रम हाती घेतला. त्यात राधेशने अत्यंत सुरेख पद्धतीने चित्र रेखाटले आहेत. राधेशने कलर्स मराठी वाहिनीवर सुरू असलेल्या आई तुळजाभवानी या मालिकेतून प्रेरणा घेऊन कवडीवर साडेतीन शक्तीपीठांच्या देवींची प्रतिकृती साकारली.

Shardiya Navratri 2025
कवडीवर साडेतीन शक्तिपीठाचं दर्शन (ETV Bhatrat Reporter)

लहानशा कवडीवर देवींच्या प्रतिमा : एका प्रतिकृतीसाठी सुमारे एक ते दीड तासाचा कालावधी लागत असतो, ही कलाकृती साकारण्यासाठी ऍक्रेलिक कलर, बारीक ब्रश, भिंगाचा कुशलतेने वापर केला आहे. देवीच्या अलंकारांमध्ये मानली जाणारी 'कवडी' आता त्याच्या कलाकृतीतून नवरात्रातील श्रद्धास्थान ठरत आहे. महाराष्ट्राची कुलदैवत म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या आई तुळजाभवानी, महालक्ष्मी, रेणुका माता आणि अर्ध शक्तीपीठ असलेल्या साप्तशृंगी माता यांच्या प्रतिमा साकारल्या आहेत. याचबरोबर मातेचं प्रतीक असलेले वज्र कळस, कमल, गजलक्ष्मी व त्रिशूल यांचेही चित्रण केले आहे. पुराणांमध्ये सांगितल्यानुसार, रेणुका देवीने आसुरांचा नाश करण्यासाठी कवडीत रूप घेतलं होतं. त्यातून बाहेर पडून बालिकेचे रुप धारण केलं आणि दुःखांचा नाश केला. या पुराणकथेवर आधारित प्रेरणा घेऊनच राधेशने ही कलाकृती साकारली आहे. लहानशा कवडीवर देवींच्या प्रतिमा उभ्या करून पारंपरिक श्रद्धा आणि आधुनिक कलाचं दर्शन राधेश पाटील या विद्यार्थ्यानं घडवून आणलं आहे.

Shardiya Navratri 2025
कवडीवर साडेतीन शक्तिपीठाचं दर्शन (ETV Bhatrat Reporter)



हेही वाचा -

  1. नवरात्रीच्या नऊ माळा; दुसऱ्या दिवशी घटाला अर्पण करा 'ही' माळ
  2. आपट्याच्या पानावर साकारल्या साडेतीन शक्तिपीठांसह नवदुर्गा; शिक्षकाची कलेतून आराधना
  3. नवरात्रीत 'हत्तीवर' स्वार होऊन येणार दुर्गा माता; विजयादशमीला 'या'वर होणार प्रस्थान, वाचा शुभ की अशुभ?
Last Updated : September 23, 2025 at 8:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RADESH PATILSADE TEEN SHAKTI PEETHGODDESS ON COWRYकवडीवर साडेतीन शक्तीपीठाचं दर्शनSHARDIYA NAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.