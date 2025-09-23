लहानशा कवडीवर साडेतीन शक्तिपीठाचं दर्शन; विद्यार्थ्याची नवरात्रोत्सवात अनोखी कलाकृती चर्चेत, पाहा व्हिडिओ
नंदुरबारच्या राधेश भूपेंद्र पाटील (Radesh Patil) याने कवडीवर साडेतीन शक्तिपीठांची चित्रे साकारली आहेत. राधेशने एकप्रकारे कलेतून देवीची आराधना केली आहे.
Published : September 23, 2025 at 7:47 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 8:01 PM IST
नंदुरबार : शारदीय नवरात्रोत्सव (Shardiya Navratri 2025) म्हणजे भक्ती आणि शक्तीचा उत्सव आहे. नंदुरबारमधील एका कलाकारानं याच उत्सवाच्या निमित्तानं देवतांना आपल्या कलेच्या माध्यमातून नमन करण्याचा प्रयत्न केलाय.
'कवडी'वर विद्यार्थ्याने रेखाटली साडेतीन शक्तिपीठं : नंदुरबार शहरातील विद्यार्थी राधेश पाटील (Radesh Patil) याने अनोखा उपक्रम आणि कलाकृती साकारली आहे. समुद्रातून मिळणाऱ्या विशिष्ट गोगलाई प्रजातीच्या शंख म्हणजेच 'कवडी'वर त्यांने महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांच्या देवींची प्रतिमा रेखाटून उबेहुब चित्र रेखाटले आहे. यात आई तुळजाभवानी, महालक्ष्मी, रेणुका माता आणि अर्ध शक्तिपीठ असलेल्या साप्तशृंगी माता यांच्या प्रतिमा साकारल्या आहेत. अत्यंत बारकाईने या कलाकृतीचे रेखाटन राधेश पाटील यानं केलं आहे. एका कलाकृतीसाठी सुमारे एक ते दीड तासापेक्षा अधिकचा वेळ लागतो, असं राधेश पाटील यानं सांगितलं. तर नवरात्री उत्सवानिमित्त राधेशला सुचलेल्या या अनोख्या कलाकृतीने नंदुरबारकरांचं लक्ष वेधलं आहे.
108 तुळशी पानांवर विठ्ठलाची मूर्ती : नंदुरबार शहरातील राधेश पाटील हा विद्यार्थी अहमदाबाद येथे बॅचलर ऑफ डिझाईनिंग प्रथम वर्षात शिक्षण घेत आहे. आई-वडील शिक्षक असल्याने त्याच्यामध्ये हे कलागुण लहानपणापासूनच विकसित झाले आहेत. याआधी याने सुमारे 108 तुळशी पानांवर विठ्ठलाची मूर्ती रेखाटून पहिला प्रयोग केला होता आणि त्यात तो यशस्वी देखील झाला होता. त्यातून प्रोत्साहित होऊन त्याने हा नवीन अनोखा उपक्रम हाती घेतला. त्यात राधेशने अत्यंत सुरेख पद्धतीने चित्र रेखाटले आहेत. राधेशने कलर्स मराठी वाहिनीवर सुरू असलेल्या आई तुळजाभवानी या मालिकेतून प्रेरणा घेऊन कवडीवर साडेतीन शक्तीपीठांच्या देवींची प्रतिकृती साकारली.
लहानशा कवडीवर देवींच्या प्रतिमा : एका प्रतिकृतीसाठी सुमारे एक ते दीड तासाचा कालावधी लागत असतो, ही कलाकृती साकारण्यासाठी ऍक्रेलिक कलर, बारीक ब्रश, भिंगाचा कुशलतेने वापर केला आहे. देवीच्या अलंकारांमध्ये मानली जाणारी 'कवडी' आता त्याच्या कलाकृतीतून नवरात्रातील श्रद्धास्थान ठरत आहे. महाराष्ट्राची कुलदैवत म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या आई तुळजाभवानी, महालक्ष्मी, रेणुका माता आणि अर्ध शक्तीपीठ असलेल्या साप्तशृंगी माता यांच्या प्रतिमा साकारल्या आहेत. याचबरोबर मातेचं प्रतीक असलेले वज्र कळस, कमल, गजलक्ष्मी व त्रिशूल यांचेही चित्रण केले आहे. पुराणांमध्ये सांगितल्यानुसार, रेणुका देवीने आसुरांचा नाश करण्यासाठी कवडीत रूप घेतलं होतं. त्यातून बाहेर पडून बालिकेचे रुप धारण केलं आणि दुःखांचा नाश केला. या पुराणकथेवर आधारित प्रेरणा घेऊनच राधेशने ही कलाकृती साकारली आहे. लहानशा कवडीवर देवींच्या प्रतिमा उभ्या करून पारंपरिक श्रद्धा आणि आधुनिक कलाचं दर्शन राधेश पाटील या विद्यार्थ्यानं घडवून आणलं आहे.
हेही वाचा -