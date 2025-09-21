ETV Bharat / state

आपट्याच्या पानावर साकारल्या साडेतीन शक्तिपीठांसह नवदुर्गा; शिक्षकाची कलेतून आराधना

कोल्हापूरच्या मायक्रो आर्टिस्टने नवरात्रीनिमित्त आपट्याच्या पानांवर नवदुर्गा आणि साडेतीन शक्तीपीठांची चित्रे साकारली आहेत. शिक्षकानं एकप्रकारे कलेतून आराधना केली आहे.

Shardiya Navratri 2025
आपट्याच्या पानावर साडेतीन शक्तीपीठे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2025 at 7:03 PM IST

2 Min Read
कोल्हापूर : शारदीय नवरात्रोत्सव (Shardiya Navratri 2025) म्हणजे भक्ती आणि शक्तीचा उत्सव आहे. कोल्हापुरातील एका कलाकारानं याच उत्सवाच्या निमित्तानं देवतांना आपल्या कलेच्या माध्यमातून नमन करण्याचा प्रयत्न केलाय.

नवरात्र उत्सवाचं औचित्य साधत कोल्हापूरच्या कसबा बावडा येथील मायक्रो आर्टिस्ट योगेश जयवंत मोरे यांनी आपट्याच्या पानावरील अनोख्या चित्रकृतीतून देवीची नऊ रूपे तसेच महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठे साकारून खऱ्या अर्थाने भक्तिभावाला रंग दिलाय. छोट्या-छोट्या पानांवर अवघ्या 1 ते 3 सेंटीमीटर आकारमानातील लहानशा चित्रांमध्ये देवींच्या कलात्मक दर्शनाचा चमत्कार त्यांनी घडवला आहे.

Shardiya Navratri 2025
मायक्रो आर्टिस्टने आपट्याच्या पानावर शक्तीपीठांची चित्रे साकारली (ETV Bharat Reporter)

कोण आहेत योगेश मोरे? : 2009 पासून पापाची तिकटी येथील कलामंदिर महाविद्यालयात सहायक अधिव्याख्याता म्हणून कार्यरत असणाऱ्या योगेश मोरे यांनी जी. डी. आर्ट ड्रॉइंग अँड पेंटिंग हे शिक्षण घेतलं आहे. व्यक्तीचित्रण, निसर्गचित्रण आणि रचना चित्रण या तिन्ही प्रकारामध्ये त्यांना प्रभुत्व आहे. त्यांनी विविध माध्यमातून आपली संस्कृती आणि अध्यात्म लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न ते सातत्यानं करत आहेत.

Shardiya Navratri 2025
आपट्याच्या पानावर साडेतीन शक्तीपीठे (ETV Bharat Reporter)


नेमकं काय साकारलं? : दसऱ्यावेळी सोनं म्हणून वाटल्या जाणाऱ्या आपट्याच्या पानांवर त्यांनी एकाच वेळेस 13 देवींची चित्रे रंगवली आहेत. यात तुळजापूरची तुळजा भवानी, कोल्हापूरची अंबाबाई, माहूरची रेणुका माता, सप्तश्रृंगी माता अशा साडेतीन शक्तीपीठांसह नवदुर्गा रूपांतील शैलपुत्री, स्कन्दमाता, ब्रम्हचारिणी, चंद्रघंटा, कत्यायनी, कुष्मांडा कालरात्री, महागौरी आणि दुर्गा माता या 9 चित्रांचा समावेश आहे. वॉटर कलरचा वापर करत हे सूक्ष्म चित्रण त्यांनी कमालीच्या बारकाईनं केलं आहे.

Shardiya Navratri 2025
महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठे (ETV Bharat Reporter)



कशी सुचली कल्पना? : खरंतर नवरात्रीत आणि दसऱ्याच्या निमित्तानं आपट्याच्या पानांना विशेष महत्त्व असतं. त्यामुळे आपट्याच्या पानांवर हे चित्रण केलं आहे. तसेच पळसाच्या पानांपासून बनवलेल्या पत्रावळीवरच शारदीय नवरात्र उत्सवात घट बसवण्याची परंपरा आहे. त्यामुळं ही काढलेली चित्रे दाखवण्यासाठी पळसाच्या पानांपासून बनवलेल्या पत्रावळीवर ही आपट्याची पाने चिटवली असल्याचं योगेश यांनी सांगितलं.



परंपरेतून स्फुरलेली नवनिर्मिती : सूक्ष्म नक्षीकाम आणि अनोख्या विचारसरणीतून आपली ओळख तयार करणारे योगेश मोरे यांच्यासाठी हे नवीन नाही. नुकत्याच झालेल्या गणेशोत्सवात त्यांनी अवघ्या एका सुपारीवर एक गणपतीची प्रतिमा असे 8 सुपाऱ्यांवर अष्टविनायकाचं दर्शन घडवून भक्तांची मने जिंकली होती. त्याआधी गुरुपौर्णिमेनिमित्त चाफ्याच्या फुलांच्या कोमल पाकळ्यांवर श्री गुरुदेव दत्त, श्री स्वामी समर्थ आणि श्री गजानन महाराज यांची प्रतिकृती उभी करून भक्तीभाव व्यक्त केला होता. यापूर्वी त्यांनी आषाढी एकादशीनिमित्त योगेश मोरे यांनी तुळशीच्या पानावरही चित्रकृती साकारल्या होत्या. विठ्ठल-रुक्मिणीसह संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ आणि संत जनाबाई यांचे जीवंत भासणारे चित्रण तुळशीच्या त्यांनी एका फांदीवर केलं होतं.



कलासौंदर्य आणि धार्मिक उत्सव : दरम्यान, कोल्हापुरातील या नवोन्मेषी कलाकारामुळं कलेच्या सौंदर्यांतून धार्मिक उत्सवातील आनंदात भर पडत आहे. आपल्या संस्कृतीला सूक्ष्म रेषेतून रंगवून जिवंत ठेवण्याचा माझा प्रयत्न आहे, अशी भावना योगेश मोरे यांनी व्यक्त केली.

