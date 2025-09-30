जागर स्त्री शक्तीचा; संविधानाची ताकद दुर्गम भागातील आदिवासी मुलांसाठी वापरणारी दुर्गा 'माधुरी सोनवणे'
राज्यभरात आजपासून (२२ सप्टेंबर) 'शारदीय नवरात्र' उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. नवरात्र म्हणजे स्त्रीमध्ये असलेल्या अद्भुत अशा शक्तीचा जागर. पाहूयात संविधान प्रचारक माधुरी सोनवणे यांची यशोगाथा...
Published : September 30, 2025 at 5:39 PM IST
मुंबई : सध्या 'शारदीय नवरात्र' उत्सवाला (Shardiya Navratri 2025) सुरुवात झाली आहे. नवरात्रौत्सव हा देवीचा सण आहे. आपल्या अवतीभवती समाजात अशा अनेक महिला अत्यंत सक्षमतेनं काम करून जणून देवीमधील गुणांचा प्रत्यय दाखवितात, अशीच एक महिला म्हणजे 'माधुरी सोनवणे'.
बाल मैत्रीपूर्ण आश्रम शाळा कार्यक्रम : आदिवासी भागातील मुलांचं शिक्षण आणि संरक्षण हा कायमच गंभीर प्रश्न राहिला आहे. शासकीय आश्रमशाळा ही फक्त शिकवणीसाठी नाही, तर मुलांच्या आयुष्याचा पाया घडविण्यासाठी असतात. त्यांना सुरक्षित वातावरण, योग्य मार्गदर्शन आणि सामाजिक भान मिळावं, यासाठी आदिवासी विकास विभागाने 'बाल मैत्रीपूर्ण आश्रम शाळा कार्यक्रम' सुरू केलाय.
शाळांची केली प्रत्यक्ष पाहणी : हा कार्यक्रम 2024 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रातील 400 आश्रमशाळांमध्ये सुरू झाला. ठाणे विभागातील 70 शाळांमध्ये दिशा संस्था, अमरावती यांच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी होत आहे. या प्रकल्पाची प्रकल्प समन्वयक म्हणून माधुरी सोनावणे (शिंदे) काम पाहतात. त्या स्वतः शाळांना भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करतात आणि मुलांशी संवाद साधतात.
आदिवासी समाजातील मुलांनसाठी काम : अलीकडेच त्यांनी शासकीय माध्यमिक इंग्रजी आश्रम शाळा, सावरोली (पालघर) येथे भेट दिली. येथे जव्हार, वाडा, मोखाडा, शहापूर, भिवंडी, डहाणू आणि विक्रमगड या भागातील वारली आणि कोकरू आदिवासी समाजातील मुले शिक्षण घेत आहेत. शाळेत 116 मुली आणि 189 मुले, अशी एकूण 305 विद्यार्थी इयत्ता1 ली ते 10 वी इयत्तेत शिकत आहेत.
सर्वांगीण विकासाची संधी : या भेटीत विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून त्यांना बाल हक्क, जबाबदाऱ्या, बाल संरक्षण, मानसिक आरोग्य, मासिक पाळी स्वच्छता, पोषण आणि आरोग्य या विषयांवर माहिती देण्यात आली. यासोबतच शाळेच्या गरजांची पाहणी करून आवश्यक बदलांसाठी नोंदही करण्यात आली. त्यामुळं मुलांना सुरक्षित वातावरण, आरोग्यदायी जीवनशैली आणि सर्वांगीण विकासाची संधी मिळत आहे. या कार्यक्रमाची खरी जमेची बाजू म्हणजे बाल मैत्रीपूर्ण वातावरण निर्माण करणे. फक्त पुस्तकातील ज्ञान न देता मुलांमध्ये आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण, सामाजिक जबाबदारी आणि आरोग्याची जाणीव निर्माण केली जाते. ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील मुलांना या विषयाचा स्पर्श होणे हेच परिवर्तनाचे पहिले पाऊल आहे.
सजग नागरिक घडविण्याचे केंद्र : आज या शाळांमध्ये मिळणारे अनुभव मुलांच्या दृष्टीकोनात सकारात्मक बदल घडवत आहेत. आश्रमशाळा आता फक्त निवारा न राहता, भविष्यातील सक्षम आणि सजग नागरिक घडविण्याचे केंद्र बनत आहेत. शासन आणि स्वयंसेवी संस्थांचा हा संयुक्त प्रयत्न दुर्लक्षित घटकांपर्यंत शिक्षण आणि संविधानिक मूल्ये पोहोचविण्याची नवी दिशा देत आहे. आदिवासी आश्रमशाळांतील हा उपक्रम केवळ विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीच नाही, तर समाजात प्रगतिशील परिवर्तनाची बीजे रोवण्यासाठीही महत्त्वाचा ठरत आहे.
हेही वाचा -