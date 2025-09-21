ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्रीत अखंड दिवा लावणे अत्यंत शुभ; कन्या पूजनालाही आहे विशेष महत्त्व

शारदीय नवरात्रीला (Navratri Festival) 22 सप्टेंबरपासून सुरुवात होत आहे. प्रतिपदेच्या दिवशी घटस्थापना (Ghatasthapana) केली जाते. नवरात्रीत कन्यापूजेला विशेष महत्त्व आहे.

Shardiya Navratri 2025
नवरात्र उत्सव 2025 (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2025 at 2:02 PM IST

2 Min Read
नाशिक : यंदा नवरात्र उत्सव 22 सप्टेंबरपासून 2 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण दहा दिवस असणार आहे. शरद ऋतूमध्ये येणाऱ्या या नवरात्रीला 'शारदीय नवरात्र' (Shardiya Navratri) असं म्हणतात. 22 सप्टेंबरला सकाळी 10.26 वाजेपर्यंत घटस्थापना करावी. वंशपरंपरेप्रमाणे देवीच्या घटाची स्थापना (Ghatasthapana) करुन पूजा, अर्चना करावी. दहा दिवस अखंड दीपक देवी जवळ प्रज्वलित ठेवावा. याचं विशेष महत्त्व असल्याचं पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी सांगितलं.



घटस्थापना कशी करावी? : घटस्थपना करताना देवीची मूर्ती किंवा फोटो स्थापन करावा. यानंतर मातीवर कलश ठेवावा. फुले, अक्षता आणि गंगाजल घेऊन वरुण देवतेचे आवाहन करावे. कलशात सर्वोषधी आणि पंचरत्न ठेवावे. कलशाखाली असलेल्या मातीत सप्तधान्य तीळ, जव, तांदूळ, मूग, बाजरी आणि सप्तमृतिका मिसळावे. आंब्याची पाने कलशात ठेवावीत. कलशावर एका पात्रात धान्य भरुन त्यावर एक दीप प्रज्ज्वलित करावा. यानंतर कलशावर लाल रंगाचे वस्त्र लपेटून नारळ ठेवावा. त्यानंतर कलशाखाली असलेल्या मातीत जव पसरावे. यानंतर देवीचे ध्यान करावे तिची मनोभावे पूजा आणि आरती करावी. दुर्गा सप्तशती पठण करावी. देवीच्या घटाजवळील दिवा दहा दिवस प्रज्वलित ठेवावा.

प्रतिक्रिया देताना पुजारी सतीश शुक्ल (File Photo)



कन्या पूजनाचे महत्व: नवरात्रीत शक्तीची उपासना केली जाते. देवी आईची उपासना केल्याशिवाय शक्ती येत नसते. जगात स्त्री ही देवीचा अंश आहे अशी मान्यता आहे. म्हणून नवरात्रीत 2 ते 10 वर्षांपर्यंत वयाच्या मुलींची पूजा करण्याची परंपरा आहे. या मुलींना साक्षात देवीचं रूप मानलं जाते. यांना कुमारिका असं म्हणतात. कुमारिकांच्या पायांचे पूजन करून त्यांना जेवण आणि भेटवस्तू देण्याची प्रथा चालत आली असून याला धर्मिक महत्व आहे.


कसे करावे कन्या पूजन? : 2 ते 10 वर्षांच्या मुलींचं कन्या पूजन करावं. कुमारिकांना पाय धुऊन आसनावर बसवावं. त्यांच्या कपाळावर हळदी, कुंकू लावावं. त्यानंतर त्यांना जेवण आणि भेटवस्तू द्यावी. शेवटी त्यांच्या पाया पडून त्यांचे आशीर्वाद घ्यावेत.


काय लाभ होतो? : कुमारिकांना साक्षात देवीचे रूप मानलं जाते आणि त्यांचं पूजन केल्याने दुर्गा माता प्रसन्न होते. घरातील दारिद्र दूर होते, राजयोग प्राप्त होतो. कुटुंबात सुख-समृद्धी नांदते. घराचं कल्याण होते, आरोग्य चांगलं राहते, विजय प्राप्त होते आणि शत्रूंचा नाश होतो अशी भाविकांची धारणा आहे. नवरात्र उत्सवाच्या आठव्या माळीला अष्टमी असं म्हणतात. या दिवशी कन्या पूजन करणं शुभ मानलं जाते. या दिवशी गौरीमातेची पूजा केली जाते. नवरात्रात पहिल्या दिवसापासून ते अष्टमीपर्यंत कन्या पूजन केले जाते. मात्र, अष्टमीला कन्या पूजेला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी 2 ते 10 वर्षांच्या मुलींचे कन्यापूजन करावे असं पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांनी सांगितलं.

