शारदीय नवरात्र महोत्सवाला सुरुवात; माहूर गडावर झाली घटस्थापना, पाहा व्हिडिओ

शारदीय नवरात्र उत्सवाला आजपासून सुरूवात झाली आहे. साडेतीन शक्तीपीठांपैकी मूळ पीठ असलेल्या माहूरची श्री रेणुका माता मंदिरात घटस्थापना करण्यात आली.

Mahurchi Renuka Mata
माहूरची रेणुका माता (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2025 at 1:44 PM IST

2 Min Read
नांदेड : साडेतीन शक्तीपिठांपैकी एक पूर्ण पीठ असलेल्या नांदेड जिल्ह्यातील श्री रेणुका मातेच्या माहूर गडावर देखील नवरात्र उत्सवाला प्रारंभ झाला आहे. आज नवरात्रोत्सवाची पहिली माळ आहे. श्री रेणुका मातेची महापूजा आणि त्यानंतर जिल्हा सत्र न्यायाधीश सुनील वेदपाठक यांच्याहस्ते घटस्थापना करण्यात आली.

राज्यभरात आजपासून (२२ सप्टेंबर) 'शारदीय नवरात्र' उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. आज पहाटेपासूनच राज्यभरातील विविध मंदिरात देवीचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची गर्दी झाली. सगळीकडं आनंद आणि उत्साहाचं वातावरण आहे. नवरात्र महोत्सवात गडावर विविध धार्मिक कार्यक्रम आणि उत्सव सुरू असतात. पहिल्या दिवशी घटस्थापना कुमारिका पूजन व मातेची महाआरती केली जाते. पंचमीला सप्तचंदी होम हवन तर सप्तमीला मंदिरासमोरच्या किल्ल्यावरील महाकाली मातेची आरती केली जाते.

माहूर गडावर शारदीय नवरात्र महोत्सवाला सुरुवात (ETV Bharat Reporter)

साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक मूळ जागृत पीठ : आंध्रा, तेलंगणा, कर्नाटक आणि इतर राज्यातून अनेक भाविक दर्शनासाठी नवरात्र महोत्सवात माहूर गडावर दाखल होतात. देवीच्या साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक मूळ जागृत पीठ म्हणजे, माहूरची श्री रेणुकामाता होय. श्री परशुरामाची माता म्हणूनही रेणुकामातेला ओळखले जाते. महाराष्ट्रातील अनेक परिवारांची ही कुलदेवता आहे.


​माहूरगड आणि रेणुका माता : ​महाराष्ट्रातील नांदेड जिल्ह्यातील माहूरगड येथे रेणुका देवीचे प्रसिद्ध मंदिर आहे. हे महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक आहे. अनेक भक्तांची ही कुलदेवी आहे. असे मानलं जातं की, परशुरामानं आपल्या आईचं मस्तक येथेच आणले होतं. तेथे देवीचं मंदिर आहे. हे मंदिर यादवकालीन राजानंं १३ व्या शतकात बांधले असल्याचं मानलं जातं. ​रेणुका देवीला विविध प्रांतांत वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते. तिला 'येल्लम्मा' (विशेषतः दक्षिण भारतात), 'एकवीरा' आणि 'येल्लुआई' या नावांनीही ओळखले जाते. ती क्षत्रिय, ब्राह्मण, आदिवासी आणि इतर अनेक समाजांची माता आणि रक्षक म्हणून पूजली जाते.

​पौराणिक कथा :​ पुराणातील कथेनुसार रेणुका देवीचा जन्म इक्ष्वाकु वंशातील राजा रेणूच्या पोटी झाला होता. ती लहानपणापासूनच अतिशय तेजस्वी आणि बुद्धीमान होती. तिचे लग्न जमदग्नी ऋषीसोबत झाले. त्यांना पाच पुत्र होते. त्यापैकी सर्वात धाकटा पुत्र परशुराम होता. ​रेणुका आपल्या पतीची (जमदग्नी ऋषी) सेवा अत्यंत निष्ठेनं करत असे. दररोज ती नदीवर जाऊन आपल्या योगशक्तीच्या बळावर कच्च्या माठात पाणी घेऊन येत असे. ते माठ नदीच्या वाळूत ठेवून पतीसाठी पाणी आणत असे. एक दिवस नदीवर तिला गंधर्वांची जलक्रीडा दिसली. त्यामुळं तिचं मन क्षणभर विचलित झालं. त्यामुळं तिची योगशक्ती कमी झाली. ती माठ बनवू शकली नाही. जेव्हा जमदग्नी ऋषींना हे कळले, तेव्हा त्यांना खूप राग आला. त्यांनी आपल्या प्रत्येक पुत्राला रेणुकाचा शिरच्छेद करण्याची आज्ञा दिली. पण, परशुरामाशिवाय इतर कोणत्याही पुत्रानं ही आज्ञा पाळली नाही. शेवटी, परशुरामानं पित्याच्या आज्ञेचं पालन केलं. त्यानं आपल्या आईचा शिरच्छेद केला. ​परशुरामाच्या आज्ञापालनानं जमदग्नी ऋषी खूप प्रसन्न झाले. त्यांनी परशुरामाला वर मागण्यास सांगितले. तेव्हा परशुरामानं आपल्या आईला पुन्हा जिवंत करण्याची इच्छा व्यक्त केली. जमदग्नी ऋषींनी आपल्या तपस्येच्या बळावर रेणुकेला पुन्हा जिवंत केले. परशुरामानं आपली आई परत मिळवल्यानं ती "जगदंबा" म्हणून पूजली जाऊ लागली, अशी आख्ययिका सांगितली जाते.

ETV Bharat Logo

