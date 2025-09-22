ETV Bharat / state

पुण्यातील चतुःशृंगी मंदिरात घटस्थापना; मंदिराचा 'असा' आहे इतिहास

राज्यभरात आजपासून (२२ सप्टेंबर) 'शारदीय नवरात्र' उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. या निमित्तानं चतुःशृंगी मंदिराचा इतिहास जाणून घेऊ.

Chaturshringi Temple pune
चतुःशृंगी देवीच्या मंदिरात घटस्थापना (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2025

पुणे : आजपासून सर्वत्र 'शारदीय नवरात्र' (Shardiya Navratri) महोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. पुण्यातील श्री चतुःशृंगी मंदिर ट्रस्टतर्फे यावर्षीचा शारदीय नवरात्रोत्सवाला पारंपरिक पद्धतीने सुरूवात झाली आहे. नवरात्रोत्सवाची घटस्थापना (Ghatasthapana) सकाळी नऊ वाजता मंदिर व्यवस्थापक विश्वस्त रविंद्र अनगळ यांच्याहस्ते करण्यात आली. त्यानंतर अभिषेक, रुद्राभिषेक, महावस्त्र अर्पण आणि महापूजा आणि महाआरती करण्यात आली.

चतुःशृंगी मंदिरात सर्व पूजाविधीचे पौरोहित्य श्रीराम नारायण कानडे गुरूजी यांनी केलं. तर पहाटेपासून भाविकांनी मंदिरात दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती. मागील शंभर वर्षांपासून चालत आलेली परंपरा कायम ठेवत, मंदिर ट्रस्टनं भाविकांसाठी विविध धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक उपक्रमाची यावर्षीही आखणी केली आहे.

Chaturshringi Temple pune
पुण्यातील चतुःशृंगी देवी (ETV Bharat Reporter)



असा असेल या वर्षीचा नवरात्रौत्सव : यंदाचा नवरात्र उत्सव आजपासून ते 2 ऑक्टोबरपर्यंत आहे. पुराणातील मान्यतेनुसार देवी असुरांशी अहोरात्र 9 दिवस युद्ध करते. त्यामुळं नवरात्र उत्सव साजरा करण्याची प्रथा सुरू झाली. या नवरात्र उत्सवात भाविक देवीच्या दर्शनाला येतात. त्यामुळे प्रथा आणि परंपरेनुसार मागील अनेक वर्षापासून चतुःशृंगी देवीचे मंदिर नवरात्रीच्या काळात अहोरात्र दर्शनासाठी खुले असते. तसेच नवरात्रीत परंपरेनुसार यात्रा भरविली जाते. या यात्रेमधील सर्व दुकानेदेखील अहोरात्र भाविकांच्या सेवेसाठी खुली असतात.

चतुःशृंगी देवीच्या मंदिरात घटस्थापना (ETV Bharat Reporter)

'आजीबाईंचा भोंडला' विशेष कार्यक्रम : नवरात्र उत्सवात दररोज सकाळी 10 आणि रात्री 8 वाजता महाआरती करण्यात येईल. त्या दोन्ही वेळेस शंखनाद पथकाव्दारे शंखनाद करण्यात येणार आहे. गणपती मंदिरात दररोज भजन, किर्तन आणि प्रवचन होईल. तसेच मंदिर परिसरात एक दिवस आजीबाईचा भोंडलाही आयोजित केला आहे. श्रीसुक्त, ललितासहस्त्रनाम, महिषासुर मर्दिनी स्त्रोत्र आणि वेदपठण यावेळेस मुख्य देवीच्या मंदिरात करण्यात येणार आहे. तसेच गोखलेनगरमधील सुयोग मित्र मंडळाच्या वतीनं निवारा वृद्धाश्रमातील महिलांसाठी 'आजीबाईंचा भोंडला' हा विशेष कार्यक्रम शनिवार दिनांक 27 सप्टेंबर रोजी दुपारी चार वाजता आयोजित करण्यात येणार आहे. दसऱ्याच्या दिवशी सायंकाळी पाचपासून सिमोल्लंघनाची पालखी मंदिरापासून बँड, ढोल, लेझीम, नगारा, चौघडा, भुत्ये, वाघ्या-मुरळीसह प्रस्थान होणार आहे. हेलिकॉप्टरमधून देवीच्या पालखीवर पुष्पवृष्टी करण्यात येणार आहे. यंदा पालखीच्या मिरवणुकीत कलावंत हे ढोल ताशाचे पथक हे प्रमुख आकर्षण राहणार असल्याची माहिती, श्री चतुर्श्रुंगी देवस्थानचे विश्वस्थ नंदकुमार अनगळ यांनी दिली.

सभामंडपाचे 80 टक्के बांधकाम पूर्ण : मंदिराच्या जिर्णोध्दाराचं काम सुरू झाले आहे. सभामंडपाचं साधारणपणं 80 टक्के बांधकाम पुर्णत्वास आलं आहे. उर्वरित बांधकाम आणि परिसराचे सुशोभिकरण पुढील 12 महिन्यात पूर्ण करण्याचा देवस्थानचा प्रयत्न आहे. मुख्य मंदिरातील सभामंडपाचे काम पूर्ण झाले नसले तरी भाविकांना देवीचे व्यवस्थित दर्शन घेता येईल. तसेच नवीन सभामंडप पुर्वीच्या सभामंडपापेक्षा दुपटीने मोठे झाले आहे. सभामंडपात प्रवेश केल्याबरोबर भाविकांना देवीचे दर्शन होईल. भाविकांना देवीचे सुलभ दर्शन व्हावे यासाठी संपुर्ण बॅरिकेटींगसह रांगांची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती विश्वस्थ नंदकुमार अनगळ यांनी दिली.


असा आहे मंदिराचा इतिहास : इ.स. १८व्या शतकात पुण्यात पेशव्याची सत्ता होती. दुर्लभशेठ महाजन नावाचे एक पेशव्यांचे सावकार होते. हे महाजन वणीच्या सप्तशृंगी देवीचे परमभक्त होते. जास्त वय झाल्यामुळं त्यांना वणी येथे जाणे अशक्य झाले. याचं त्यांना खूप दुःख झालं. याचवेळी देवीने त्यांना दृष्टांत दिला. दृष्टांतात सांगितल्या ठिकाणी उत्खनन करुन पाहिले असता देवीची एक स्वयंभू मूर्ती दिसली. आजही ही मूर्ती याच स्वरुपात आढळते. यानंतर या मूर्तीवर शेंदूराचा लेप लावून डोळे बसविण्यात आले. तेव्हापासून नवरात्र उत्सव हा मंदिरात होऊ लागला. लाखो भक्त नवरात्र उत्सवात देवीच्या दर्शनासाठी येतात.



म्हणून चतुःशृंगी नाव देण्यात आलं : चतुःशृंगी हा संस्कृत शब्द असून पूर्वी याठिकाणी चार डोंगर होते. त्यामुळे या देवीला चतुःशृंगी असे नाव मिळाले. या ठिकाणी मोठे जंगल असल्यानं कुठलीही व्यवस्था या ठिकाणी नव्हती. साधारणपणे १८२० च्या सुमारास याची जबाबदारी अनगळांकडे आली. त्यानंतर देवळाची आणि आसपासची १६ एकर जागा अनगळांनी इ.स. १८७८ साली शबहिरट यांच्याकडून विकत घेतली. आजही अनगळांची ५वी पिढी या देवीची सेवा करत आहे. त्यावेळी हे देऊळ गावाबाहेर असल्यामुळं भक्तांची संख्या खूप कमी होती. १९६१ च्या पानशेतच्या पुरानंतर पुण्याची वाढ होऊ लागली. त्यानंतर रस्त्यांची सोय झाली. याचवेळी पिंपरी चिंचवड येथे कारखाने सुरू झाल्यामुळं बाहेरच्या प्रांतातून लोक आले. बाहेरुन आलेल्या मंडळींनीसुद्धा चतुःशृंगी देवीला त्यांची माता मानली. ते नित्यनियमानं दर्शनाला येऊ लागले. देवीच्या भक्तांमध्ये हिंदू धर्माबरोबरच इतर धर्मातील लोकदेखील आहेत.



अशी आहे श्री चतुःशृंगी देवीची ओळख : अश्विन महिन्यात भरणारी देवीची यात्रा ही पुण्याचा मानबिंदू आहे. नवरात्रात २४ तास या देवीचे दर्शन होऊ शकते, हे याचे वैशिष्ट्य आहे. पुणेकरांची देवीवरची श्रद्धा, भक्ती आणि विश्वास आजही टिकून आहे. या देवीची होम-हवन, घटस्थापना इ. धार्मिक कार्यक्रमांचे पौरोहित्य नारायणराव कानडे गुरुजी करत आहेत. त्यांच्यादेखील ४ पिढ्या या देवीच्या सेवेत आहेत. पुणे शहराची अधिष्ठात्री देवता म्हणून श्री चतुःशृंगी देवीची ओळख आहे.



