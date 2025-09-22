रायगड किल्ल्यावरील गडदेवता 'शिरकाई देवी' नवरात्र उत्सव; शिवकालीन इतिहासाचे साक्षीदार आहे मंदिर
नवरात्रोत्सवाला भक्तिमय वातावरणात आजपासून सुरुवात झाली आहे. रायगड जिल्ह्यातील घरोघरी देवीच्या मूर्तीची आणि घटाची मनोभावे स्थापना करण्यात आली.
Published : September 22, 2025 at 5:08 PM IST
रायगड : हिंदवी स्वराज्याची राजधानी राहिलेल्या रायगड किल्ल्यावर असणाऱ्या गडदेवता शिरकाई देवीचं मंदिर हे शिवप्रेमींचं प्रमुख श्रद्धास्थान मानलं जातं. शिवपूर्वकालीन असलेल्या या मंदिराला शिवकाळात विशेष महत्व प्राप्त झालं. आजही रायगडावर कोणताही कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी शिरकाई देवीची पूजा केली जाते.
शिरकाई देवी मंदिरात नवरात्र उत्सव : रायगडावर नवरात्र उत्सव उत्साहात साजरा होतो. देवीच्या मंदिरात घट बसून नऊ दिवस नंदादीप आणि हरिकिर्तन चालत असे. उत्सव काळात रायगडावरील सभामंडपात ब्राम्हण भोजन होत असे. महाड आणि नाते परिसरातील गोंधळी समाज शिरकाई देवीचा गोंधळ घालून उत्सवात सहभागी होत असतात. यावेळी देवीला तोफांची सलामी दिली जाते. रायगड किल्ल्यावर जगदीश्वर मंदिर, वाडेश्वर मंदिर, भवानी माता मंदिराबरोबर शिरकाई देवीचं हे मंदिर अतिशय प्राचीन मानलं जातं. शिवकाळात या मंदिराला गडाच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक जीवनात महत्वाचं स्थान होतं. आजही रायगडावर कोणताही कार्यक्रम सुरू होण्याआधी गडदेवतेची पूजा केली जाते. ही परंपरा कायम आहे.
शिवकालीन इतिहासाचा साक्षीदार : हिंदवी स्वराज्याची राजधानी ठरलेल्या रायगड किल्ल्यावर लाखो पर्यटक वर्षभर भेट देतात. किल्ल्यावर पाय ठेवताच रायगडाची गडदेवता असलेल्या श्री शिरकाई देवीचं दर्शन घेऊनच अनेक शिवप्रेमी आपला प्रवास सुरू करतात. रायगडावरील संपूर्ण पाषाणातून उभारलेलं हे मंदिर अनेकांचं श्रद्धास्थान असून शिवकालीन इतिहासाचा साक्षीदार आहे.
शिर्के घराण्याची कुलदेवता : रायगडावरील गंगासागर तलावाकडून होळीच्या माळावर जाताना डाव्या बाजूला शिरकाई देवीचं मंदिर दिसतं. शिर्के घराण्याची कुलदेवता म्हणून या देवीचं नाव शिरकाई पडलं, असा ऐतिहासिक संदर्भ आहे. देवीची मूर्ती अष्टभुजा महिषासुरमर्दिनी भवानीची असून तिच्या शिल्पकलेत प्राचीन काळाचा वारसा दिसतो. मंदिराला गाभारा नसून दगडी देव्हारा बांधण्यात आला आहे. याच देव्हाऱ्यात शिरकाई देवीची भव्य मूर्ती स्थानापन्न आहे.
देव्हाऱ्यात आहे देवीची मूर्ती : रायगडावर झालेल्या तोफांच्या हल्ल्यांमध्ये मंदिराचं नुकसान झालं होतं. मात्र तरीही आजही मंदिराभोवतीची तटबंदी ठाम उभी आहे. पूर्वेकडून प्रवेशमार्ग असून मंदिराभोवती दगडी भिंत बांधलेली आहे. मध्यभागी पाषाणरूपी देव्हाऱ्यात देवीची मूर्ती लक्ष वेधून घेते. दररोज देवीची विधिवत पूजा केली जाते. पेशवेकालीन दप्तरांमध्ये देखील शिरकाई देवीच्या मंदिराचा उल्लेख सापडतो. १७७३ मध्ये अप्पाजी हरी यांनी रायगड ताब्यात घेतला. तेव्हा त्यांनी प्रथम शिरकाई देवीचं दर्शन घेतलं. नवचंडी याग केला, अशी नोंद आहे. १७७५ मध्ये महाडहून दोन चांदीचे मुखवटे खास शिरकाई देवीसाठी गडावर पाठवल्याचाही उल्लेख दप्तरांमध्ये आहे.
देवीचं मंदिर म्हणजे सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य भाग : आदीमाया माता शिरकाई ही रायगडाची प्रमुख गडदेवता मानली जाते. शिवकालीन इतिहास, पेशवेकालीन नोंदी, धार्मिक परंपरा आणि आजही सुरू असलेली पूजा विधी यामुळं शिरकाई देवीचं मंदिर रायगडाच्या सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य भाग ठरलं आहे.
