जागर स्त्री शक्तीचा; महिलांनी न्यूनगंड सोडला तर यशाला गवसणी घालू शकतात- स्त्रीरोग तज्ञ डॉ. राजश्री कटके
राज्यभरात आजपासून (२२ सप्टेंबर) 'शारदीय नवरात्र' उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. नवरात्र म्हणजे स्त्रीमध्ये असलेल्या अद्भुत अशा शक्तीचा जागर. पाहूयात डॉ. राजश्री कटके यांची यशोगाथा...
Published : September 22, 2025 at 8:56 PM IST
मुंबई : सध्या 'शारदीय नवरात्र' उत्सवाला (Shardiya Navratri 2025) सुरुवात झाली आहे. नवरात्रौत्सव हा देवीचा सण आहे. आपल्या अवतीभवती समाजात अशा अनेक महिला अत्यंत सक्षमतेनं काम करून जणून देवीमधील गुणांचा प्रत्यय दाखवितात, असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. अशाच एक महिला म्हणजे डॉ. राजश्री कटके. जाणून घेऊयात डॉ. राजश्री कटके (Rajshree Katke) यांचा आरोग्य क्षेत्रातील प्रवास आणि त्यांची यशोगाथा.
वैद्यकीय क्षेत्रात बजावली महत्वाची कामगिरी : डॉ. राजश्री या गेल्या 30 वर्षापासून आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रात त्यांनी महत्वाची कामगिरी बजावली आहे. डॉ. कटके या कामा रुग्णालय तसेच सेंन्ट जॉर्ज या रुग्णालयात स्त्रीरोग विभागप्रमुख आहेत. याव्यतिरिक्त त्या आरोग्याच्या जनजागृतीवर व्याख्यान देतात. तसेच महिलांचे आजार, पोटाचे आजार मुख्यत: पीसीओडी याबाबत ते शिबिर घेतात.
"मी लहान असताना घरातून माझ्यावर आई-वडिलांचे चांगले संस्कार झाले. आपण समाजात लोकांसाठी काम केलं पाहिजे, असं मला वाटायचं. पुढे वडिलांची इच्छा होती, की मी डॉक्टर व्हावं. त्यामुळं मला त्यांच्याकडून डॉक्टर होण्याची प्रेरणा मिळाली. शाळा-कॉलेजमध्ये मी वाचन खूप केलं. त्याचा फायदा मला पुढे मी डॉक्टर झाल्यावर झाला. आज मी अनेक पदावर विविध रुग्णालयात काम केलं आहे. आज मला आरोग्य क्षेत्रात 30 वर्षाचा अनुभव आहे.आज मी अनेक ठिकाणी व्याख्यान देण्यास जाते. महिलांचे आजार, आरोग्यविषय जनजागृती याबाबत लोकांना पटवून सांगते, तसेच आम्ही शिबिरही घेतो. यामाध्यमातून मला समाजसेवा करण्याची संधी मिळत आहे. हे माझं भाग्य आहे असं मी समजते." - डॉ. राजश्री कटके, स्त्रीरोग तज्ञ
रुग्णांकडून वेगळा अनुभव : "रुग्णांवर उपचार करताना मी शंभर टक्के माझ्याकडून योगदान देते. प्रामाणिकपणं माझे कर्तव्य बजावत असताना गेल्या 30 वर्षात अनेक अनुभव आले. यात अनेक रुग्ण उपचार घेण्यास घाबरत होते. कित्येक रुग्णांना मृत्यूबाबत भिती होती. ती भिती दूर करण्यास मी यशस्वी झाले. कामा रुग्णालय असो किंवा सेंन्ट जॉर्ज या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून रुग्ण आशेनं येतात. गेल्या काही वर्षापूर्वी मी एका महिलेच्या पोटातून 10 किलोचा गोळा काढला होता. तर दुसऱ्या महिलेच्या पोटातून 20 किलोचा गोळा काढला होता. महिलांचे पीसीओडी, गर्भाशय, पोटातील आजार हे अतिशय गुंतागुतीचे असतात. पण मी स्वत:ला झोकून देऊन काम करते. त्यामुळं प्रत्येकवेळी एक वेगळा अनुभव येतो", असं डॉ. राजश्री कटके यांनी सांगितलं.
महिलांचा त्याग मोठा : आज समाजात महिलांना नोकरी आणि घरची अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात. त्यामुळं नक्कीच अन्य महिलांप्रमाणे माझीही तारेवरची कसरत किंवा तारांबळ होते. पण शेवटी तुमच्या घरातील लोकं ही साथ देणारी असले किंवा तू लढ आम्ही आहोत, असे सांगणारे असतात. तेव्हा ती महिला नक्कीच क्षेत्र कोणतेही असो यशस्वी होतेच. परंतु, भारत देशात पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये महिलांना दुय्यम स्थान दिलं जातं, ते चुकीचं आहे. महिलांना पोटातील होणारे आजार, गर्भाशयाचे आजार, पीसीओडी किंवा रक्तस्त्राव, रक्ताच्या गाठी आदी आजारांमुळं महिलांना खूप त्रास होतो. खूप वेदना होतात. पण, ती कोणाला सांगू शकत नाही. कारण तिला कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळायची असते. त्यामुळं पुरुषांनी महिलांना सन्मानाची वागणूक दिली पाहिजे. महिलांचे कौटुंबासाठी मोठे समर्पण आणि मोठा त्याग आहे. याची जाणीव लोकांनी ठेवली पाहिजे, असं डॉ. राजश्री कटके यांनी सांगितलं.
