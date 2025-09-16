शारदीय नवरात्रीची तयारी; आकर्षक नक्षीकाम केलेल्या मातींच्या घटांना मोठी मागणी, किती आहे किंमत?
22 सप्टेंबर 2025 घटस्थापना केल्यानंतर 'शारदीय नवरात्री' उत्सवाला (Shardiya Navratri 2025) सुरुवात होणार आहे. तर बाजारात नक्षीकाम केलेल्या मातींच्या घटांना मोठी मागणी वाढली आहे.
Published : September 16, 2025 at 6:59 PM IST
नाशिक : गणेशोत्सवानंतर आता सर्वांना नवरात्रोत्सवाचे वेध लागले आहेत. पितृपक्ष संपताच घरोघरी देवीच्या घटाची स्थापना होणार आहे. अशात नवरात्र उत्सवात लागणारे मातीचे घट बाजारात दाखल झाले आहेत. अनेक कारागीर यावर आकर्षक नक्षीकाम करून अखेरचा हात फिरवत आहेत.
100 ते 3000 रुपयांपर्यंत नक्षीकाम केलेले घट : नाशिक शहरामध्ये गणेशोत्सवानंतर नवरात्र उत्सवदेखील मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या दिवसात घरोघरी नऊ दिवस देवीच्या घटाची स्थापना केली जाते. यंदा बाजारात लाल, काळ्या रंगाच्या घटासोबत आकर्षक नक्षीकाम केलेले घट दिसून येत आहे. नाशिकच्या मालेगाव स्टँड इथल्या दुकानांमध्ये पारंपरिक घटा सोबत नक्षीकाम केलेले घट बनवले जात आहेत. कारागीर मातीच्या घटावर नक्षीकामाचा अखेरचा हात फिरवत आहेत. 100 ते 3000 रुपयांपर्यंत या घटाच्या किंमती असल्याचं दुकानदार सांगतात.
"गेल्या 100 वर्षांपासून आम्ही नाशिकमध्ये मातींच्या घट विक्रीचा व्यवसाय करत आहोत.आमचा पारंपारिक व्यवसाय आहे. सुरुवातीला घरोघरी लाल मातीचे पारंपारिक घट स्थापन केले जात होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून नक्षीकाम केलेले घट स्थापन केले जातात. नक्षीकाम घट बनवण्यासाठी अधिक मेहनत आहे. म्हणून आम्ही दोन-तीन महिने आधीपासूनच याची तयारी करतो. लहान घटावर नक्षीकाम करण्यासाठी दोन तास लागतात. तर एखादा मोठा घट बनवण्यासाठी पूर्ण दिवस जातो. मात्र, त्या तुलनेत ग्राहकांकडून तेवढी किंमत मिळत नाही." - भारती कटकीया, कारागीर नाशिक
घटस्थापना म्हणजे काय : शारदीय नवरात्र हे शाक्तपंथीय मानले जाते. शारदीय म्हणण्याचे कारण इतकेच की हे शरद ऋतूच्या प्रारंभी येते. भारतात सर्वत्र या नवरात्रामध्ये प्रत्येकाच्या कुलाचाराप्रमाणे कमी-अधिक स्वरूपात पूजा केली जाते. आश्विन महिन्यात नवरात्रोत्सवात घरोघरी घटामध्ये देवीची स्थापना करून, नंदादीप प्रज्वलित करून देवीमातेची नऊ दिवस मनोभावे पूजा केली जाते.
