शारदीय नवरात्री 2025 : करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिरात स्वच्छता, रंगरंगोटी आणि सजावटीची लगबग
साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या करवीर निवासिनी अंबाबाई देवीचा शारदीय नवरात्रोत्सव (Navratri 2025) 22 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. तत्पूर्वी मंदिरातील गाभाऱ्याची स्वच्छता करण्याचं काम सुरू झालंय.
Published : September 11, 2025 at 7:50 PM IST
कोल्हापूर : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या (Navratri 2025) पार्श्वभूमीवर साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात (Ambabai Temple) तयारीचा धडाकाच सुरू झाला आहे. बुधवारपासून (दि. 10) मंदिर परिसरातील स्वच्छता, रंगरंगोटी आणि इतर देखभाल कामांना प्रारंभ झाला आहे. पुढील दहा दिवसात नवरात्रोत्सवासाठी मंदिर सज्ज ठेवण्याचं नियोजन पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडून करण्यात आलं आहे. यंदा 22 सप्टेंबर रोजी घटस्थापनेपासून (Ghatasthapana) शारदीय नवरात्री सुरूवात होणार आहे.
मंदिरात स्वच्छता सुरू : प्रथम टप्प्यात मंदिर परिसरातील अडगळ, झाडाझुडुपांची स्वच्छता तसंच दीपमाळा आणि शिखराची रंगरंगोटी केली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आधुनिक साधनांनी मंदिराचा बाह्य आणि अंतर भाग स्वच्छ केला जाईल. त्यानंतर विद्युत रोषणाईची तयारी सुरू होत असून, गाभाऱ्यासह देवीचे दागिने आणि पालखीची झळाळी वाढविण्यासाठी स्वच्छता करण्याचं नियोजन झालं आहे. परंपरेनुसार, पंचमी, अष्टमी आणि दसरा यादिवशी देवीची पालखी मिरवणूक काढली जाते. यासाठी पालखीचीही सफाई सुरू होणार आहे.
भाविकांसाठी दर्शन रांगेची सुविधा : देवस्थान समितीकडून भाविकांच्या सोयीसाठी यावर्षी देखील विशेष व्यवस्था करण्यात येत आहेत. यामध्ये दर्शन रांगा व्यवस्थित राखण्यासाठी बॅरिकेडस् वाढवले जाणार आहेत. गर्दी नियंत्रणासाठी कॅमेरे, फायर सेफ्टी यंत्रणा, तसेच पावसाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर परिसरात छत उभारण्यात येणार आहे. भाविकांसाठी बॅग काउंटर, माहिती कक्ष, चप्पल स्टँड आणि महापालिकेच्या सहकार्याने पाणीपुरवठा आणि विजेची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय नगरप्रदक्षिणा आणि पालखी मार्गाची पाहणी, रस्त्यांची डागडुजी आणि अडथळे दूर करण्याचं काम सुरू आहे.
सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल : नवरात्र काळात दररोज तीन प्रहरात मंदिर परिसरात सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येणार आहे. विविध संस्थांकडून आलेल्या प्रस्तावांची छाननी पुढील आठवड्यात होणार असून जवळपास शंभर संस्थांना यंदा सादरीकरणाची संधी मिळणार आहे.
यंदाही गरुड मंडप नवरात्रीसाठी सजवणार : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे यांनी सांगितलं की, "शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या सर्व तयारी सुरू आहे. मंदिर स्वच्छतेची कामे सुरू झाली असून, नगरप्रदक्षिणा मार्ग, पालखी मार्ग तसेच भाविकांच्या सोयीसाठी विविध नियोजन सुरू आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून दर्शन रांगेच्या व्यवस्थेपर्यंत सर्व सोयी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. तसेच नवरात्रोत्सव भाविकांसाठी अखंड भक्तिमय राहील, याची काळजी घेतली जाणार आहे. गरुड मंडपाचं कामही वेगाने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. दरवर्षीप्रमाणे गरुड मंडपात सदरेवरच देवीची पालखी विराजमान होईल. यासाठी गरुड मंडपात देवस्थान समितीकडून व्यवस्था आणि सजावट केली जाईल."
जोरदार तयारी सुरू : नवरात्रकाळात परंपरेनुसार एकादशीला देवी गाभाऱ्यातील स्वच्छता आणि दागिन्यांची झळाळी वाढविली जाते. यंदाही ही परंपरा कायम ठेवली जाणार आहे. देशभरातील भाविकांच्या उपस्थितीत दरवर्षी हा उत्सव कोल्हापुरात भक्ती, उत्साह आणि सांस्कृतिक रंगत अनुभवायला मिळणारा ठरत असतो. त्यामुळं यंदाही त्यासाठी जोरदार तयारी मंदिर प्रशासन करताना दिसत आहे.
