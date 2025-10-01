ETV Bharat / state

नाशिकमध्ये भव्य 35 उंच दुर्गा मातेची मूर्ती; 73 वर्षांपासून बंगाली बांधव साजरा करता 'नवरात्र उत्सव'

नाशिकमध्ये गेल्या 73 वर्षांपासून सारबाजनिन दुर्गा पूजा समितीच्या वतीनं बंगाली बांधव एकत्रत येत दुर्गा पूजेचा सोहळा (Durga Puja) आनंदात साजरा करतात.

Shardiya Navratri 2025
35 उंच दुर्गा मातेची मूर्ती (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2025 at 8:39 PM IST

नाशिक : नाशिकच्या गांधीनगर येथे सारबाजनिन दुर्गा पूजा समितीतर्फे (Durga Puja) यंदा 35 फूट उंच दुर्गादेवीची मूर्ती साकारण्यात आलीय. यासाठी कोलकाता येथून गंगा नदीची माती, घास, रंग आणून यातून ही भव्य मूर्ती बंगाली मूर्तिकारांनी साकारली आहे. विशेष म्हणजे या पूजेसाठी कोलकाता येथील पुजारी आणि वादक सहभागी झाले आहेत.

नऊ बंगाली मूर्तिकारांनी केलं मूर्तीचं काम : नाशिक जिल्ह्यात ठिकठिकाणी नवरात्र उत्सव आनंदात साजरा केला जातोय. अशात नाशिकमध्ये गेल्या 73 वर्षांपासून सारबाजनिन दुर्गा पूजा समितीच्या वतीनं बंगाली बांधव एकत्रत येत दुर्गा पूजेचा सोहळा आनंदात साजरा करतात. 72 वर्षांपूर्वी गांधीनगर मैदानावर बंगाली बांधवांसाठी डॉक्टर जे एम मंडल आणि इतरांनी दुर्गा पूजा सुरू केली होती. त्याच गांधीनगर मैदान येथे आजही अखंडितपणे ही पूजा केली जाते. ज्यांनी ही पूजा सुरू केली त्या सगळ्यांचीच दुसरी पिढी ही परंपरा पुढे घेऊन जात आहे. यंदा या ठिकाणी 35 फूट उंच दुर्गा देवीची मूर्ती साकारली आहे. यासाठी खास कोलकत्ता येथून गंगा नदीची माती, घास, रंग आणण्यात आलं आहे. नऊ बंगाली मूर्तिकारांनी मूर्तीचं काम केलंय. तसंच कोलकत्ता येथील पुजारी आणि वादक या सोहळ्यात सहभागी झाले आहेत. विशेष म्हणजे यंदा दररोज कमळाची एक हजार फुलं कोलकाता येथून रेल्वेने थेट नाशिकला पोहोचत आहेत. या पाच दिवसाच्या सोहळ्यात या ठिकाणी विविध धार्मिक कार्यक्रमाचा आयोजन करण्यात आलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना मीनल दास (ETV Bharat Reporter)

सर्वच समाज बांधव दर्शनासाठी येतात : "दरवर्षी इथं भाविकांची संख्या वाढत आहे. नाशिक जिल्ह्यात चार हजारावर बंगाली बांधव या दुर्गा पूजेशी थेट जोडले असले तरी, आता हा उत्सव सर्वच समाजाचा झाला आहे. यात मराठी, पंजाबी, सिंधी, अग्रवाल असे सर्वच भाविक या ठिकाणी दर्शनासाठी येतात. या ठिकाणी सर्वांना प्रवेश खुला असतो," असं दुर्गा समितीचे सुजॉय गुप्ता यांनी सांगितलं.


दुर्गा माता माहेरी येते : "ही पूजा षष्ठीपासून दशमीपर्यंत केली जाते. या काळात माता दुर्गा आपल्या माहेरी लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक आणि गणेश या आपल्या मुलांना घेऊन येते. म्हणून या काळात उत्सव साजरा केला जातो. यावेळी आम्ही एकत्रत येत दिवसभर दुर्गा मातेची पूजा करतो. विविध धार्मिक कार्यक्रम घेतो. तसंच रोज दहा हजार भाविकांना महाप्रसाद दिला जातो," अशी माहिती सारबाजनिन दुर्गा पूजा समितीचे सचिव मीनल दास यांनी दिली.

