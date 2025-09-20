पुण्यात बंगाली नवरात्र उत्सव; कोलकाता येथील मातीपासून साकारल्या दुर्गा मातेच्या सुंदर मूर्ती, 80 वर्षांची परंपरा कायम, पाहा व्हिडीओ
दुर्गा पूजेला बंगालमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. यंदा 22 सप्टेंबरपासून 'शारदीय नवरात्री' सुरू होणार (Shardiya Navratri 2025) आहे.
Published : September 20, 2025 at 4:14 PM IST
पुणे : विविधतेने नटलेल्या महाराष्ट्रात सर्व जाती धर्माचे तसेच वेगवेगळ्या प्रांताचे लोक गुण्यागोविंदाने नांदतात. तसेच सर्व प्रांताचे सणदेखील मोठ्या उत्साहात एकत्र साजरे केले जातात. गणेशोत्सवानंतर आता सर्वत्र नवरात्र उत्सवाची तयारी सुरू झाली आहे. येत्या सोमवारपासून (22 सप्टेंबर) नवरात्री महोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. पुण्यात देखील मोठ्या प्रमाणावर 'बंगाली नवरात्र उत्सव' साजरा केला जातो.
पुण्यात बंगाली नवरात्र उत्सवाची धूम : पुण्यातील भोसलेनगर परिसरात गेल्या 80 वर्षांपासून कोलकाता येथील कलाकार येथे येऊन देवीची सुंदर मूर्ती बनवत आहेत. बंगाली नवरात्र महोत्सवात देवीची मूर्ती साकारताना एक मूर्ती नव्हे तर देवीचं संपूर्ण कुटुंब साकारावं लागतं. अशा या विविध पैलू साकारण्यासाठी हे कलाकार कोलकाता येथून माती आणून इथं आकर्षक अशी देवीची मूर्ती साकारतात. आता त्यांच्याकडून बनविण्यात येत असलेल्या मूर्तीचं काम अंतिम टप्प्यात आलं आहे.
80 वर्षांची परंपरा कायम : याबाबत कलाकार गौतम कांबळे म्हणाले की, "गेल्या 80 वर्षांपासून कोलकाता येथील कलाकार नवरात्र उत्सवाच्या एक महिना आधी येथे येऊन देवीची मूर्ती साकारतात. बंगाली मूर्ती बनवताना आपल्या लाल मातीसह कोलकाता येथील माती देखील आणावी लागते. तर एका महिन्यात 8 ते 10 मूर्ती साकारल्या जातात." त्यात पद्धतीने बॉलिवूड कलाकार राणी मुखर्जी, अभिजित रॉय यांच्या इथं देखील या कोलकात्यामधील कलाकारांकडून मूर्ती साकारली जाते. सध्या या कलाकारांना बंगाली मूर्ती बनविण्यासाठी खूप मागणी आहे, पण गेल्या काही दिवसांपासून जो पाऊस होत आहे, याचा फटका जास्त बसला आहे. कारण संपूर्ण मूर्ती ही मातीची बनविली जाते आणि या मूर्ती या पावसाने लवकर सुकत नाहीत, असं गौतम यांनी सांगितलं.
"आमची टीम मोठी असून विविध शहरात जाऊन आम्ही देवीची मूर्ती साकारत असतो. नवरात्र उत्सवाच्या एक दोन महिन्याच्या आधी आम्ही विविध शहरात जात असतो आणि तिथं मूर्ती साकारत असतो. बंगाली मूर्ती साकारत असताना आम्हाला कोलकाता येथील गंगेची माती लागते आणि ती मागवून आम्ही संपूर्ण मूर्ती बनवतो. मग त्याला फिनिशिंगच काम केलं जातं. आमच्या पिढ्यान् पिढ्या या मूर्तीचं काम करत आल्या आहे." - गौतम कांबळे, कलाकार
पुण्यात बंगाली नवरात्रीसाठी जोरदार तयारी : यावेळी अरुण चट्टूपाद्य यांनी सांगितलं की, "बंगाली नवरात्र उत्सव हा नवरात्रीच्या पंचमीपासून साजरा केला जातो. बंगाली नवरात्र उत्सवात जी देवीची मूर्ती बनविली जाते, त्यात मध्यभागी देवी आणि खाली महिषासुर असतो आणि आजूबाजूला देवीचं संपूर्ण कुटुंब असतं. नवरात्रीत दुर्गा माँ ही आपल्या आई-वडिलांकडे घरी येते. तशीच परंपरा आमच्याकडं आहे. आमच्या इथं मुलीचं लग्न झाल्यावर मुलगीदेखील नवरात्रीत आपल्या आई-वडिलांच्या घरी येते. पुण्यात जवळपास पाच लाखांहून अधिक बंगाली लोक असून, यंदा जवळपास 16 हून अधिक ठिकाणी 'बंगाली नवरात्र उत्सव' साजरा केला जाणार आहे."
